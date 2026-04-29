¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Checa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del martes 28 de abril.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4380

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:59

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4490

Destino: Los Mochis

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:59

Estado: Demorado

Vuelo: Y4800

Destino: Dallas

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:55

Estado: Demorado

Vuelo: VB1000

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4148

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1356

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 09:18

Estado: Demorado

Vuelo: AA264

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 10:55

Estado: Demorado

Vuelo: Y4450

Destino: Cozumel

Aerolínea: Volaris

Hora: 12:50

Estatus: Demorado

Vuelo: CM121

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 13:02

Estatus: Demorado

Vuelo: AA394

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 13:10

Estado: Cancelado

Vuelo: UA1838

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 14:15

Estatus: Demorado

Vuelo: AA2547

Destino: L.Angeles

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:00

Estado: Demorado

Vuelo: LP2471

Destino: Lima

Aerolínea: LATAM Airlines

Hora: 15:10

Estado: Demorado

Vuelo: Y4420

Destino: La Paz

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:10

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4470

Destino: Zihuatanejo

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:20

Estado: Demorado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 15:20

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:35

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:40

Estado: Demorado

Vuelo: UA1025

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 17:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM5

Destino: Paris-Cdg

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 19:05

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

