¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.
El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del martes 28 de abril.
Los vuelos cancelados y demorados hoy
Vuelo: Y4380
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Volaris
Hora: 05:59
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4490
Destino: Los Mochis
Aerolínea: Volaris
Hora: 05:59
Estado: Demorado
Vuelo: Y4800
Destino: Dallas
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:55
Estado: Demorado
Vuelo: VB1000
Destino: Cd. Juarez
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4148
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:10
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1356
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 09:18
Estado: Demorado
Vuelo: AA264
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 10:55
Estado: Demorado
Vuelo: Y4450
Destino: Cozumel
Aerolínea: Volaris
Hora: 12:50
Estatus: Demorado
Vuelo: CM121
Destino: Panama
Aerolínea: Copa Airlines
Hora: 13:02
Estatus: Demorado
Vuelo: AA394
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 13:10
Estado: Cancelado
Vuelo: UA1838
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 14:15
Estatus: Demorado
Vuelo: AA2547
Destino: L.Angeles
Aerolínea: American Airlines
Hora: 15:00
Estado: Demorado
Vuelo: LP2471
Destino: Lima
Aerolínea: LATAM Airlines
Hora: 15:10
Estado: Demorado
Vuelo: Y4420
Destino: La Paz
Aerolínea: Volaris
Hora: 15:10
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4470
Destino: Zihuatanejo
Aerolínea: Volaris
Hora: 15:20
Estado: Demorado
Vuelo: AA502
Destino: Phoenix
Aerolínea: American Airlines
Hora: 15:20
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1254
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:35
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4144
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:40
Estado: Demorado
Vuelo: UA1025
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 17:10
Estatus: Demorado
Vuelo: AM5
Destino: Paris-Cdg
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 19:05
Estado: Demorado
Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
