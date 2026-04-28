México

Semovi lanza alerta por fraude de cobro de multas a través de SMS: qué hacer si recibes uno

Los ciberdelincuentes usan dominios poco confiables y amenazas para que automovilistas caigan y compartan información sensible

Guardar
El fraude consiste en el envío de mensajes que aparentan provenir de autoridades y advierten sobre infracciones no pagadas. Los textos suelen incluir amenazas de recargos, bloqueo de trámites o acciones judiciales. (Infobae/Jesús Aviles)
El fraude consiste en el envío de mensajes que aparentan provenir de autoridades y advierten sobre infracciones no pagadas. Los textos suelen incluir amenazas de recargos, bloqueo de trámites o acciones judiciales. (Infobae/Jesús Aviles)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) emitió una alerta ante el aumento de fraudes por mensajes de texto que notifican a automovilistas sobre multas y adeudos pendientes.

En estos mensajes, se solicita a los destinatarios hacer pagos inmediatos a través de enlaces no oficiales, con el objetivo de obtener información personal o financiera.

PUBLICIDAD

La dependencia subrayó que no envía notificaciones por SMS ni solicita depósitos fuera de sus canales institucionales.

El fraude consiste en el envío de mensajes que aparentan provenir de autoridades y advierten sobre infracciones no pagadas. Los textos suelen incluir amenazas de recargos, bloqueo de trámites o acciones judiciales.

PUBLICIDAD

El objetivo es que la persona acceda a un enlace falso que imita la imagen oficial e intenta recolectar datos sensibles. Según la SSPC, estos sitios emplean dominios distintos al “.gob.mx” y pueden presentar errores ortográficos o terminaciones inusuales.

Cómo operan los fraudes de multas falsas

El método, conocido como smishing, explota la reacción inmediata de los usuarios ante mensajes urgentes. Una vez dentro de los sitios apócrifos, se solicita información como número de placa, nombre completo, dirección y datos bancarios. Foto: (iStock)
El método, conocido como smishing, explota la reacción inmediata de los usuarios ante mensajes urgentes. Una vez dentro de los sitios apócrifos, se solicita información como número de placa, nombre completo, dirección y datos bancarios. Foto: (iStock)

El método, conocido como smishing, explota la reacción inmediata de los usuarios ante mensajes urgentes. Una vez dentro de los sitios apócrifos, se solicita información como número de placa, nombre completo, dirección y datos bancarios. Con estos datos, los delincuentes pueden cometer robo de identidad o realizar cargos indebidos.

Según un informe de The CIU, más de 13 millones de personas han sido víctimas de phishing en México durante los últimos siete años, aunque este dato abarca todas las modalidades de suplantación digital y no solo los fraudes ligados a multas de tránsito.

La SSPC y la SEMOVI han reiterado que ni la Policía de Tránsito ni otras autoridades notifican infracciones por mensajes de texto ni correos electrónicos. Toda consulta o pago de multas debe realizarse exclusivamente en los portales oficiales de la Ciudad de México, como el sitio de la Secretaría de Administración y Finanzas y el portal de infracciones de tránsito.

Recomendaciones de las autoridades y canales de denuncia

Entre las recomendaciones de la SSPC para evitar ser víctima de estos fraudes destacan: no abrir enlaces sospechosos, no proporcionar datos personales ni bancarios, verificar adeudos únicamente en portales oficiales (Infobae/Jovani Pérez)
Entre las recomendaciones de la SSPC para evitar ser víctima de estos fraudes destacan: no abrir enlaces sospechosos, no proporcionar datos personales ni bancarios, verificar adeudos únicamente en portales oficiales (Infobae/Jovani Pérez)

Entre las recomendaciones de la SSPC para evitar ser víctima de estos fraudes destacan: no abrir enlaces sospechosos, no proporcionar datos personales ni bancarios, verificar adeudos únicamente en portales oficiales y activar la autenticación multifactor en cuentas digitales. Además, se aconseja reportar mensajes fraudulentos como spam o posible fraude desde el dispositivo móvil y denunciar el intento de estafa a través del número nacional 088.

La SEMOVI y la SSPC pusieron a disposición de la ciudadanía módulos de atención y canales oficiales para cualquier consulta relacionada con trámites vehiculares. También promueven la consulta de la Ciberguía del Gobierno de México, que ofrece información detallada sobre prevención de fraudes digitales.

Impacto en redes sociales y testimonios de afectados

En redes sociales, usuarios han reportado la recepción de mensajes fraudulentos. Una ciudadana preguntó: “¿Dónde informan si en efecto la SEMOVI envía esos mensajes?”, lo que refleja la incertidumbre y la necesidad de información clara.

Las autoridades insisten en la verificación directa y la denuncia pública de estos intentos de fraude, que han proliferado durante 2026 y afectan a automovilistas en todo el país.

La propia Semovi fue víctima de ciberdelincuencia

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) fue víctima de un nuevo ataque cibernético en abril de 2026, cuando sus cuentas oficiales en TikTok e Instagram fueron intervenidas y alteradas.

En TikTok, los atacantes modificaron el nombre de usuario y la imagen de perfil, además de difundir mensajes y videos con señalamientos sobre presunta corrupción y críticas internas, sin verificación oficial.

La cuenta de Instagram desapareció temporalmente, lo que apunta a una pérdida de control por parte de la dependencia. Autoridades reportaron el caso a la policía cibernética y abrieron una investigación para identificar a los responsables.

Este incidente se suma a otros hackeos recientes sufridos por la SEMOVI y otras dependencias públicas en México durante 2026, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad digital institucional.

Temas Relacionados

PhishingFraudeCDMXSemoviAlertamexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Cada fin de semana, ‘la reina de la anarcumbia’ ofrecerá presentaciones donde los asistentes conectarán con la cultura y la energía local en barrios icónicos

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

El mejor ejercicio para fortalecer los trapecios de la espalda y que puedes hacerlo desde casa

La masa muscular de esta zona del cuerpo se puede fortalecer con este movimiento

El mejor ejercicio para fortalecer los trapecios de la espalda y que puedes hacerlo desde casa

IMCO propone cuatro pilares para fortalecer la competitividad regional en la revisión del T-MEC

La primera reunión se llevará a cabo el próximo 26 de mayo

IMCO propone cuatro pilares para fortalecer la competitividad regional en la revisión del T-MEC

La Profeco firma convenio sobre precios justos en los alimentos

El acuerdo con el programa Sembrando Vida contempla que los participantes reciban capacitación especializada mientras se certifica la calidad de los productos

La Profeco firma convenio sobre precios justos en los alimentos

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

El caso, que implicaría elementos de la CIA, también es investigado por la FGR

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

FGR abre dos investigaciones por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua

El Ejército asegura arsenal y blindajes en Sinaloa tras enfrentamiento con sicarios

Cuatro agentes de la CIA y un narcolaboratorio: así fue el operativo en Chihuahua que destapó colaboración con EEUU, según FGE

Aseguran cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en tráiler con verdura en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril

¿Fue castigo? Wendy Guevara revela por qué le cerraron su cuenta de Instagram con 8 millones de seguidores

El abandono de los padres desde la mirada de las infancias: ‘El diablo fuma...’, elogiada ópera prima del cineasta mexicano Ernesto Martínez Bucio

David Byrne anuncia gira por México: fechas, ciudades y preventa para el líder de Talking Heads en ‘Who is the Sky? Tour’

DEPORTES

Cómo podría afectar a Chaquito Jiménez la convocatoria de Memote Martínez

Cómo podría afectar a Chaquito Jiménez la convocatoria de Memote Martínez

El mexicano Diego Pavia firma con los Ravens de Baltimore

Sergio Canales se despide de Rayados y asegura que se marcha “con el corazón lleno”

Memote Martínez dedica mensaje a Pumas al ser convocado al Mundial

¡Atlante ya tiene casa! Esta es la televisora que transmitirá los partidos de los Potros