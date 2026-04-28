Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

(Procuraduría General de Justicia de Chihuahua/vía REUTERS)

La Unidad Especializada para la Investigación acerca del hallazgo de un laboratorio clandestino en Chihuahua negó que en una imagen, perteneciente reportes periodísticos, aparezcan personas de origen estadounidense.

En la fotografía difundida, “aparece únicamente personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)”, destaca el reporte oficial compartido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua el 28 de abril.

PUBLICIDAD

Revelan lista de las personas que aparecen en la fotografía

Además, el informe de la Fiscalía de Chihuahua incluye una lista de las personas que aparecen en la imagen. Se trata de quien fuera director de la AEI, Pedro Oseguera, además de su escolta, un elemento identificado como Manuel Méndez.

Los nombres de dichos sujetos fueron revelados desde el pasado 19 de abril en una conferencia del entonces titular de la FGE estatal, César Jáuregui Moreno (este último quien renunció a la dependencia).

PUBLICIDAD

El reporte de la Fiscalía de Chihuahua es en respuesta a la circulación de una imagen en reportes periodísticos (Imagen proporcionada por la FGE Chihuahua)

Mientras que las otras personas que aparecen en el material gráfico fueron identificadas como:

César Alejandro V. U. (quien aparece con el número 3)

PUBLICIDAD

Javier Gerardo M. M. (4)

José Alfredo J. Q. (5)

PUBLICIDAD

Ricardo T. G. (6)

Karina M.G. (7).

PUBLICIDAD

“La Unidad Especializada [...] desmintió que la fotografía difundida por el medio de comunicación Milenio, corresponda a los funcionarios de Estados Unidos que fallecieron en el accidente del domingo 19″, es parte del comunicado compartido por las autoridades.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

PUBLICIDAD