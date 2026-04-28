México

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril

El reality ya se encuentra en su recta final, los equipos están desequilibrados

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(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

Los spoilers del último Duelo de los Enigmas de la novena temporada de Exatlón México ya circulan en redes sociales.

Los Rojos y Azules se enfrentan este martes 28 de abril en el último Duelo de los Enigmas de la novena temporada de Exatlón México, con la presión adicional del último Power Token varonil de la temporada en juego.

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La recta final del reality no da tregua. Tras una semana 30 que dejó eliminaciones, remontadas y un cambio de poder en las instalaciones del campamento, ambos equipos llegan al capítulo de hoy con estados anímicos y condiciones físicas muy distintas.

Las fuentes de filtración en redes sociales están divididas: un sector señala al rojo como ganador, mientras que otras páginas de fans advierten que los azules, con solo 4 integrantes, podrían especializar sus tiros finales y compensar la desventaja numérica frente a los 6 rojos.

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Cómo llegan los equipos al capítulo de hoy

El reality deportivo de TV Azteca se encuentra en sus últimas semanas, hoy se juega por el Duelo de los Enigmas

El Equipo Azul llega en su mejor momento de la semana. El lunes 27 ganó el Juego por la Ventaja y recuperó la Villa 360, aunque lo hizo entre lágrimas por la eliminación de Valery Carranza, derrotada en el Duelo de Eliminación por Katia Gallegos el domingo 26.

Sus 4 sobrevivientes —Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Adrián Leo y Alexis Vargas— llegan con comodidad, descanso y un factor táctico: al ser menos, cada atleta pasa más veces al circuito y afina el tiro final.

Los Rojos, con Mati Álvarez, Jazmín Hernández, Paulette Gallardo, Benyamin Saracho, Humberto Noriega y Mario “Mono” Osuna, tienen ventaja numérica pero llegan desde la barraca.

Mati ya trazó la estrategia: desgastar a Katia y Evelyn obligándolas a correr hasta 6 veces.

Qué está en juego en el último Duelo de los Enigmas

Este episodio también incluye el último Power Token varonil de la temporada, lo que eleva aún más la presión sobre ambos equipos.

El Duelo de los Enigmas premia al ganador con la oportunidad de elegir entre tres cajas con premios sorpresa.

Infografía del duelo final de Exatlón México con atletas corriendo, equipos Rojo y Azul, Power Token varonil, viaje a Madrid y un circuito de obstáculos.
Rojos y Azules se enfrentan en el último Duelo de los Enigmas de Exatlón México, compitiendo por un Power Token varonil y premios sorpresa en la recta final de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los incentivos que circulan en filtraciones figura un viaje a Madrid, el más atractivo de la temporada.

El circuito combina velocidad en tierra, tramos de agua y obstáculos de equilibrio. El tiro final exige técnica y concentración cuando el pulso supera los 160 latidos por minuto.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega
  • Benyamin Saracho

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

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