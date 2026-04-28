Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Amandititita ofrecerá conciertos gratuitos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con acceso abierto para todas las edades y presentaciones cada domingo entre mayo y septiembre (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Amandititita anuncia una serie de conciertos gratuitos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con acceso abierto al público y presentaciones programadas todos los domingos entre mayo y septiembre.

Reconocida por su estilo irreverente y su arraigo en la crónica urbana, la artista busca acercar la música a habitantes de toda la capital a través de un recorrido cultural que abarca cada demarcación.

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Los conciertos gratuitos de Amandititita se llevarán a cabo en plazas y espacios públicos de todas las alcaldías de la Ciudad de México. El programa inicia este 3 de mayo y continuará durante 16 domingos, hasta el 6 de septiembre de 2026, con una sede diferente cada semana.

Todas las presentaciones forman parte de una gira que está dirigida a familias, jóvenes y el público general interesado en la oferta cultural de la CDMX.

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La cantante llevará su música urbana y la energía de la anarcumbia a plazas y espacios públicos de la CDMX desde el 3 de mayo hasta el 6 de septiembre de 2026 (IG)

Fechas y sedes de los conciertos de Amandititita en CDMX

El calendario de presentaciones gratuitas está distribuido de la siguiente manera:

3 de mayo – Plaza del Bolero, Tlalpan

– Plaza del Bolero, Tlalpan 10 de mayo – Jardín Santiago Xicoténcatl, Benito Juárez

– Jardín Santiago Xicoténcatl, Benito Juárez 17 de mayo – Deportivo El Cacalote, Cuajimalpa

– Deportivo El Cacalote, Cuajimalpa 24 de mayo – Alameda Sur, Coyoacán

– Alameda Sur, Coyoacán 31 de mayo – Jardín de Santiago, Tlatelolco, Cuauhtémoc

– Jardín de Santiago, Tlatelolco, Cuauhtémoc 7 de junio – Utopía Meyehualco, Iztapalapa

– Utopía Meyehualco, Iztapalapa 14 de junio – Foro Cultural Magdalena Contreras

– Foro Cultural Magdalena Contreras 21 de junio – Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo

– Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo 28 de junio – Velaria del Campamento de Dos de Octubre, Iztacalco

– Velaria del Campamento de Dos de Octubre, Iztacalco 26 de julio – Plaza San Jacinto, Álvaro Obregón

– Plaza San Jacinto, Álvaro Obregón 2 de agosto – Sede por definir, Xochimilco

– Sede por definir, Xochimilco 9 de agosto – Deportivo Eduardo Molina, Venustiano Carranza

– Deportivo Eduardo Molina, Venustiano Carranza 16 de agosto – Explanada Tecómitl, Milpa Alta

– Explanada Tecómitl, Milpa Alta 23 de agosto – Parque del Mestizaje, Gustavo A. Madero

– Parque del Mestizaje, Gustavo A. Madero 30 de agosto – Mizquic, Tláhuac

– Mizquic, Tláhuac 6 de septiembre – Parque Tezozómoc, Azcapotzalco

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La sede correspondiente al 2 de agosto en Xochimilco está por confirmarse. Todas las demás ubicaciones se encuentran oficialmente definidas para recibir a los asistentes interesados en disfrutar de los domingos musicales con Amandititita.

Las sedes de los conciertos de Amandititita incluyen lugares emblemáticos de cada alcaldía, aunque la presentación en Xochimilco tiene ubicación por definir (Cuartoscuro)

El impacto de Amandititita en las 16 alcaldías de la Ciudad de México

La gira forma parte del programa cultural “Cuicatl, la ciudad que suena” y tiene por objetivo acercar la música de Amandititita a todos los rincones de la capital. La cantante, originaria de Tampico, Tamaulipas, se ha distinguido por fusionar géneros como cumbia, rock, reggae y rap en la “anarcumbia”, abordando la vida urbana y social de México en cada una de sus letras.

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Con una trayectoria de casi dos décadas, la artista comparte: “Durante 17 años he escrito y cantado de la ciudad, sé que esta gira seguirá nutriendo mi proyecto de vida, que es hablar del valor y la resistencia de los mexicanos”.

Además, expresa su entusiasmo por conectar directamente con el público capitalino: “Quiero que la gente de todas las alcaldías sienta que la música nos une y que estos conciertos son para celebrar quienes somos”.

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El recorrido musical de Amandititita forma parte del programa 'Cuicatl, la ciudad que suena', una iniciativa cultural que impulsa eventos masivos en la CDMX (Foto: Instagram@amandititita)

La iniciativa busca ofrecer espectáculos musicales de calidad a quienes normalmente no tienen acceso a conciertos de este tipo. Amandititita señala su deseo de convivir y compartir con “las familias, los jóvenes y toda la banda chilanga” a lo largo de esta serie de shows.

Consejos para disfrutar los conciertos gratuitos de Amandititita

Para sacar el mayor provecho a estos recitales sin costo en la capital, se recomienda:

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Verificar la sede y horario asignados a cada alcaldía, ya que podrían surgir cambios, especialmente en la presentación del 2 de agosto en Xochimilco.

en Xochimilco. Llegar con al menos una hora de anticipación, ya que se prevé una alta asistencia en cada evento.

Llevar agua, bloqueador solar, chamarra ligera y aquellos objetos personales necesarios para permanecer varias horas en espacios al aire libre.

Mantener medidas básicas de seguridad, sobre todo si se acude en grupo o con menores de edad.

Seguir las instrucciones de las autoridades, los organizadores y el personal de cada sede para asegurar un ingreso seguro y ordenado.