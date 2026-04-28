Nashville vs Tigres EN VIVO: Los felinos disputan las semifinales de la Concachampions

Para Nashville , el duelo representa su primera gran prueba internacional ante uno de los clubes más experimentados del continente, mientras Tigres sabe que un buen resultado como visitante puede allanar el camino rumbo a una nueva final continental.

El equipo regiomontano enfrenta el reto de competir en dos frentes con plantel reducido, pues arrastra bajas sensibles en defensa y el desgaste de los constantes viajes. Figuras como André-Pierre Gignac , aún vigente como referente, serán clave para imponer experiencia a un rival en pleno ascenso.

En medio de un calendario apretado y exigente, Tigres UANL visita este martes a Nashville SC para abrir la serie de semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 . El conjunto felino llega con la presión de responder a su historia internacional, pero también con la motivación de haber asegurado su boleto a la Liguilla de la Liga MX .

Nashville presenta a su once inicial para el partido ante Tigres :

Últimas noticias

Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI Mauro Lainez criticó abiertamente a la Selección Mexicana tras la exclusión de su hermano en la lista para el Mundial 2026

Cómo podría afectar a Chaquito Giménez la convocatoria de Memote Martínez La noticia de la llegada del referente de Pumas, así como la de “La Hormiga” González, complica el panorama para delanteros como Santiago, Berterame y Quiñones

El mexicano Diego Pavia firma con los Ravens de Baltimore De raíces mexicanas y contra todo pronóstico, Pavia buscará ganarse un lugar en la NFL a pesar de no haber sido seleccionado en el draft 2026

Sergio Canales se despide de Rayados y asegura que se marcha “con el corazón lleno” El mediocampista español finalizó su etapa con los regiomontanos y también concluyó su paso por la Liga MX pues apunta a otros proyectos lejos del futbol mexicano