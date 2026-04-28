Nashville vs Tigres EN VIVO: Los felinos disputan las semifinales de la Concachampions

Nashville presenta a su once inicial para el partido ante Tigres:
- Schwake (99)
- Woledzi (3)
- Palacios (4)
- Espinoza (7)
- Yazbek (8)
- Mukhtar (10) [(C)
- Muyl (19)
- Eddi (20)
- Baker-Whiting (27)
- Najar (31)
- Madrigal (41)
Tigres ya arribó el Geodis Park en Nashville:
En medio de un calendario apretado y exigente, Tigres UANL visita este martes a Nashville SC para abrir la serie de semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. El conjunto felino llega con la presión de responder a su historia internacional, pero también con la motivación de haber asegurado su boleto a la Liguilla de la Liga MX.
El equipo regiomontano enfrenta el reto de competir en dos frentes con plantel reducido, pues arrastra bajas sensibles en defensa y el desgaste de los constantes viajes. Figuras como André-Pierre Gignac, aún vigente como referente, serán clave para imponer experiencia a un rival en pleno ascenso.
Para Nashville, el duelo representa su primera gran prueba internacional ante uno de los clubes más experimentados del continente, mientras Tigres sabe que un buen resultado como visitante puede allanar el camino rumbo a una nueva final continental.