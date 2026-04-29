México

Ernesto Alarcón Jiménez deja el PRI tras 30 años, reconoce divisiones dentro del partido

Alarcón entregó una carta renuncia este lunes 27 de abril explicando sus motivos

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Dos hombres se estrechan las manos en una sala de reuniones. Uno lleva mascarilla y traje oscuro, el otro traje azul. El logo del PRI y un cuadro están en la pared
Ernesto Alarcón y Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, en una reunión en la sede del partido.

El excoordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón presentó su renuncia al partido mediante una carta dirigida a Alejandro Moreno, presidente del PRI.

Alarcón había manifestado discrepancias sobre la designación de candidaturas y la dirección política del PRI en la capital.

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La salida de uno de los principales líderes del tricolor en la Ciudad de México se da después de diferencias con la dirigencia local y nacional.

El excoordinador mantuvo su militancia priista durante casi tres décadas. Su renuncia también se interpreta al interior del partido como una reacción a disputas recientes entre los grupos que aspiran al control del PRI capitalino.

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Dentro del Congreso local, Ernesto Alarcón se desempeñaba como cabeza de la bancada y formaba parte de la Comisión de Gobierno. Su salida redefine la correlación de fuerzas en un contexto marcado por la inminencia de la jornada electoral.

Un hombre con bigote, traje oscuro y corbata gris claro está de pie detrás de un podio de madera. Detrás de él, una bandera de México drapeada con un escudo
Ernesto Alarcón Jiménez Diputado por el distrito 33 La Magdalena Contreras

Alarcón deja el PRI luego de 3 décadas

La carta de renuncia fue entregada al CEN ayer por la tarde. Este martes, por la mañana, Ernesto Alarcón Jiménez dio una serie de reuniones con habitantes de la alcaldía Magdalena Contreras, con quienes expresó que “hoy, con responsabilidad y sin estridencias, debo decir que las condiciones internas que vive el partido; las divisiones, la falta de rumbo claro y la desconexión con la militancia han hecho cada vez más difícil seguir construyendo desde dentro con la eficacia y dignidad que la ciudadanía merece".

En la carta, se puede leer: “tras más de 30 años de militancia y dedicación a la actividad política dentro del PRI, considero que es momento de cerrar este ciclo, con gratitud por lo vivido y respeto por la historia que me ha acompañado a lo largo de este camino. Razón por la que, con esta fecha, presento mi formal renuncia a este honorable instituto político”.

Además, en la reunión de esta mañana con los vecinos y vecinas de la alcaldía, expresó que renunciar al PRI “no fue una decisión impulsiva, es el resultado de una reflexión profunda, de escuchar a la gente, y de evaluar con seriedad el momento político que estamos viviendo. Por ello, he tomado la decisión de cerrar esta etapa de mi vida política y continuar trabajando a través de la asociación civil denominada “Magdalena Contreras en Acción, Pensado en Ti”.

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