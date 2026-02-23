México

A casi 4 meses del asesinato de Carlos Manzo, estos son los avances de la investigación en Michoacán

Entre los detenidos se encuentran presuntos integrantes del CJNG y sicarios reclutados

Guardar
Los detenidos por el asesinato
Los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo son más de quince hasta el momento. (Anayeli Tapia/Infobae)

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, se encuentra a punto de cumplir cuatro meses luego de que fue atacado a tiros en la plaza principal del municipio el 1 de noviembre de 2025 durante una celebración de Día de Muertos.

Hasta el momento, las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) apuntan a la posible implicación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el ataque que le provocó la muerte al exedil.

Entre las detenciones ejecutadas -que superan las quince- se encuentran presuntos integrantes y operadores de la organización criminal, quienes habrían orquestado el ataque contra Manzo con el apoyo de sicarios reclutados y personas cercanas del circulo de confianza del exalcalde.

De “El Licenciado” hasta sus escoltas: la lista de detenciones

Aunque la lista de detenidos suma más de quince hasta el momento, el comienzo de las investigaciones se realizó con la muerte del atacante, identificado como Víctor Manuel “N”, de 17 años de edad.

Después de que el primer
Después de que el primer joven fuera abatido tras el crimen en Uruapan, dos menores de edad más fueron identificados por la FGE y el gobierno de Michoacán en la localidad de Paracho | Captura de Pantalla

Tras el ataque contra Manzo Rodríguez, los escoltas abatieron en el sitio al menor de edad con la misma arma con la que le disparó al exedil, lo que llevó a las autoridades a comenzar la investigación con los movimientos previos del adolescente.

Días después, el 10 de noviembre, fueron hallados los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan-Paracho. Las indagatorias refieren que ambos acompañaron a un tercer sujeto el día del ataque, identificado como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

La primera captura relacionada con el homicidio fue la de “El Licenciado”, a quien identificaron como el autor intelectual del asesinato y presunto operador del CJNG.

El licenciado, detenido por su
El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Otro de los detenidos fue Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, quien fungía como reclutador de personas para el grupo criminal, y que habría sido el encargado de contratar a Víctor Manuel “N” y Fernando “N”, ambos menores de edad que participaron en el homicidio de Manzo.

Días después se informó la captura de Alejandro Baruc “N”, alias “Kaoz”, quien presuntamente trabajaba bajo las órdenes de “El Licenciado”. Casi de manera paralela, fueron detenidas dos personas más identificadas como Gerardo “N” y Flor “N”.

Siete policías municipales de Uruapan que realizaban funciones como escoltas de Carlos Manzo también fueron arrestados, a quienes se les acusa por omisión; sin embargo, el coronel José Manuel Jiménez aún permanece prófugo.

Entre los últimos detenidos se encuentran Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas en Uruapan, y Josué “N”, alias “Viejito”, quien habría convencido al funcionario de filtrar datos de Manzo.

Los sujetos arrestados (SSPC)
Los sujetos arrestados (SSPC)

El pasado 17 de febrero, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que tres personas más fueron detenidas por estar presuntamente implicadas en el asesinato de Manzo, y quienes estarían vinculados con “El Kaoz”.

Pese a las detenciones, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que han podido identificar a Ramón Álvarez Ayala, conocido como “R1″, como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde, quien no ha sido detenido.

Grecia Quiroz solicitó que se investigue a tres políticos morenistas

La alcaldesa de Uruapan presentó
La alcaldesa de Uruapan presentó una solicitud para que se investigue a los políticos. Crédito: Cuartoscuro

Este martes, la alcaldesa de Uruapan y esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, entregó 11 videos a la Fiscalía del Estado como parte de una solicitud para que se investigue a tres políticos morenistas tras el homicidio del exedil.

Sus señalamientos son contra el diputado Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

“Carlos en vida tuvo adversarios políticos muy fuertes, tuvo confrontaciones muy fuertes con cada uno de ellos, y yo creo que esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite”, aseguró la edil.

Temas Relacionados

Carlos ManzoUruapanMichoacánCJNGDetenidosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Las eficaces bebidas para regular la hipertensión: siete defensas naturales contra la presión arterial alta

La selección de estas bebidas puede servir como complemento a una dieta equilibrada y a las recomendaciones médicas

Las eficaces bebidas para regular

ONU expresa respaldo y condolencias a México tras hechos violentos por el abatimiento de “El Mencho”

El Gobierno federal aseguró que la seguridad se ha restablecido y que la población pronto podrá retomar sus actividades con normalidad

ONU expresa respaldo y condolencias

Foto del día: conoce este intrigante rincón de México

El INAH se encarga de elegir todos los días una imagen que retrata la grandeza y riqueza cultural del país

Foto del día: conoce este

Reforma electoral: así surgieron los diputados y senadores plurinominales en México

La aprobación de la LFOPPE en 1977 transformó el sistema político mexicano al reconocer a los partidos como entidades públicas

Reforma electoral: así surgieron los

La decisión de perseguir a El Mencho fue para complacer a Donald Trump, opina The Economist: “Era objetivo prioritario de EEUU”

En su análisis, la publicación sostiene que el abatimiento se enmarca en un contexto de presión diplomática

La decisión de perseguir a
MÁS NOTICIAS

NARCO

ONU expresa respaldo y condolencias

ONU expresa respaldo y condolencias a México tras hechos violentos por el abatimiento de “El Mencho”

La decisión de perseguir a El Mencho fue para complacer a Donald Trump, opina The Economist: “Era objetivo prioritario de EEUU”

Pati Chapoy celebra abatimiento de “El Mencho” y lanza crítica a estrategia de AMLO: “Los abrazos no sirvieron”

Brugada activa gabinete de emergencia en CDMX y respalda a Sheinbaum tras el abatimiento de ‘El Mencho’

Grupo musical queda atrapado en narcobloqueos por captura de El Mencho: “Nos quitaron la camioneta y le prendieron fuego”

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy celebra abatimiento de

Pati Chapoy celebra abatimiento de “El Mencho” y lanza crítica a estrategia de AMLO: “Los abrazos no sirvieron”

¿Sergio Mayer Mori ganaría más si llega a la final de La Casa de los Famosos Telemundo que como diputado?

La Arrolladora Banda El Limón pospone concierto en Michoacán tras ola de violencia atribuida al CJNG

“Me duele enormemente el corazón”: Ariadne Díaz alza la voz tras jornada violenta en Jalisco

Violencia por abatimiento de “El Mencho” impacta a conductores de ‘Sale el Sol’

DEPORTES

David Benavidez reclama a Turki

David Benavidez reclama a Turki pelea contra Canelo Álvarez: “Hablaremos con él”

Yareli Acevedo y Sofía Arreola se llevan el oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 en Chile

Mr. Iguana y Psycho Clown representarán a la AAA en el WWE 2K26

México vs Islandia: cuándo y dónde ver el amistoso internacional en vivo

Esta es la razón por la que Checo Pérez arrancaría como primer piloto de Cadillac en el inicio de la F1