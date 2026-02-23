A casi 4 meses del asesinato de Carlos Manzo, estos son los avances de la investigación en Michoacán

Los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo son más de quince hasta el momento. (Anayeli Tapia/Infobae)

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, se encuentra a punto de cumplir cuatro meses luego de que fue atacado a tiros en la plaza principal del municipio el 1 de noviembre de 2025 durante una celebración de Día de Muertos.

Hasta el momento, las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) apuntan a la posible implicación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el ataque que le provocó la muerte al exedil.

Entre las detenciones ejecutadas -que superan las quince- se encuentran presuntos integrantes y operadores de la organización criminal, quienes habrían orquestado el ataque contra Manzo con el apoyo de sicarios reclutados y personas cercanas del circulo de confianza del exalcalde.

De “El Licenciado” hasta sus escoltas: la lista de detenciones

Aunque la lista de detenidos suma más de quince hasta el momento, el comienzo de las investigaciones se realizó con la muerte del atacante, identificado como Víctor Manuel “N”, de 17 años de edad.

Después de que el primer joven fuera abatido tras el crimen en Uruapan, dos menores de edad más fueron identificados por la FGE y el gobierno de Michoacán en la localidad de Paracho | Captura de Pantalla

Tras el ataque contra Manzo Rodríguez, los escoltas abatieron en el sitio al menor de edad con la misma arma con la que le disparó al exedil, lo que llevó a las autoridades a comenzar la investigación con los movimientos previos del adolescente.

Días después, el 10 de noviembre, fueron hallados los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan-Paracho. Las indagatorias refieren que ambos acompañaron a un tercer sujeto el día del ataque, identificado como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

La primera captura relacionada con el homicidio fue la de “El Licenciado”, a quien identificaron como el autor intelectual del asesinato y presunto operador del CJNG.

El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Otro de los detenidos fue Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, quien fungía como reclutador de personas para el grupo criminal, y que habría sido el encargado de contratar a Víctor Manuel “N” y Fernando “N”, ambos menores de edad que participaron en el homicidio de Manzo.

Días después se informó la captura de Alejandro Baruc “N”, alias “Kaoz”, quien presuntamente trabajaba bajo las órdenes de “El Licenciado”. Casi de manera paralela, fueron detenidas dos personas más identificadas como Gerardo “N” y Flor “N”.

Siete policías municipales de Uruapan que realizaban funciones como escoltas de Carlos Manzo también fueron arrestados, a quienes se les acusa por omisión; sin embargo, el coronel José Manuel Jiménez aún permanece prófugo.

Entre los últimos detenidos se encuentran Samuel “N”, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas en Uruapan, y Josué “N”, alias “Viejito”, quien habría convencido al funcionario de filtrar datos de Manzo.

Los sujetos arrestados (SSPC)

El pasado 17 de febrero, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que tres personas más fueron detenidas por estar presuntamente implicadas en el asesinato de Manzo, y quienes estarían vinculados con “El Kaoz”.

Pese a las detenciones, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que han podido identificar a Ramón Álvarez Ayala, conocido como “R1″, como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde, quien no ha sido detenido.

Grecia Quiroz solicitó que se investigue a tres políticos morenistas

La alcaldesa de Uruapan presentó una solicitud para que se investigue a los políticos. Crédito: Cuartoscuro

Este martes, la alcaldesa de Uruapan y esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, entregó 11 videos a la Fiscalía del Estado como parte de una solicitud para que se investigue a tres políticos morenistas tras el homicidio del exedil.

Sus señalamientos son contra el diputado Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

“Carlos en vida tuvo adversarios políticos muy fuertes, tuvo confrontaciones muy fuertes con cada uno de ellos, y yo creo que esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite”, aseguró la edil.