Selección Mexicana publica foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo Nacional de Antropología

@miseleccionmx

A través de redes sociales, la Selección Nacional publicó la fotografía oficial de Jugadores, Cuerpo Técnico y Directivos para la Copa del Mundo FIFA 2026.

La Selección posó con la playera oficial. A la publicación donde subieron la foto añadieron el texto: “¡Historia, pasión y orgullo! Unidos por los colores que nos representan y por la cultura que nos hace únicos de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026″.

PUBLICIDAD

Los 26 jugadores seleccionados por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 participaron en una sesión fotográfica especial de la Selección Nacional de México en el Museo Nacional de Antropología, marcando el inicio de su camino mundialista en territorio propio.

La imagen oficial, capturada frente a la Piedra del Sol, no solo buscó resaltar el patrimonio cultural, sino también reforzar el vínculo entre identidad nacional y fútbol.

PUBLICIDAD

Este icónico monolito, que inspira el diseño de la nueva camiseta verde del equipo, ofreció un contexto para que los futbolistas reflexionaran sobre la responsabilidad de portar los colores nacionales durante una Copa del Mundo celebrada en México.

La delegación y el significado del escenario elegido

Al frente de la delegación estuvieron Mikel Arriola, Ivar Sisniega y Duilio Davino, quienes acompañaron a los jugadores y al cuerpo técnico en el recorrido. La presencia de estos directivos sirvió para subrayar el respaldo institucional y la importancia simbólica del momento para la Federación Mexicana de Futbol.

PUBLICIDAD

Este acto no fue solo una formalidad. Representó la oportunidad de conectar a la nueva generación de seleccionados con elementos centrales de la historia y la cultura mexicanas, antes de asumir el reto deportivo más grande en casa.

Un recorrido por la historia y los símbolos nacionales

Durante la visita, los integrantes de la selección nacional exploraron la Sala Mexica, donde se exhiben piezas vinculadas al antiguo juego de pelota, considerado uno de los orígenes del deporte en el país. También observaron el Tecoalli de la Guerra Sagrada, un monolito que muestra una de las primeras representaciones de la fundación de México-Tenochtitlan y el símbolo del águila sobre el nopal, presente en el Escudo Nacional.

PUBLICIDAD

Este acercamiento permitió que los jugadores comprendieran mejor la profundidad histórica y cultural que acompaña al representativo mexicano, reforzando el sentido de pertenencia y el peso de la camiseta que vestirán en el torneo.

La jornada concluyó bajo “El Paraguas”, la fuente central del museo, que se ha consolidado como uno de los referentes arquitectónicos del recinto. Este espacio sirvió de escenario para el cierre del recorrido y para sellar el compromiso del equipo con la cultura y los valores nacionales.

PUBLICIDAD