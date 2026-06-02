México

Selección Mexicana publica foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo Nacional de Antropología

Esta es la foto oficial de Jugadores, Cuerpo Técnico y Directivos para la Copa del Mundo FIFA 2026.

Guardar
Google icon
@miseleccionmx
@miseleccionmx

A través de redes sociales, la Selección Nacional publicó la fotografía oficial de Jugadores, Cuerpo Técnico y Directivos para la Copa del Mundo FIFA 2026.

La Selección posó con la playera oficial. A la publicación donde subieron la foto añadieron el texto: “¡Historia, pasión y orgullo! Unidos por los colores que nos representan y por la cultura que nos hace únicos de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026″.

PUBLICIDAD

Los 26 jugadores seleccionados por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 participaron en una sesión fotográfica especial de la Selección Nacional de México en el Museo Nacional de Antropología, marcando el inicio de su camino mundialista en territorio propio.

La imagen oficial, capturada frente a la Piedra del Sol, no solo buscó resaltar el patrimonio cultural, sino también reforzar el vínculo entre identidad nacional y fútbol.

PUBLICIDAD

Este icónico monolito, que inspira el diseño de la nueva camiseta verde del equipo, ofreció un contexto para que los futbolistas reflexionaran sobre la responsabilidad de portar los colores nacionales durante una Copa del Mundo celebrada en México.

La delegación y el significado del escenario elegido

Imagen WUU4WBGXGRE7TPHOF34JSLPZQA

Al frente de la delegación estuvieron Mikel Arriola, Ivar Sisniega y Duilio Davino, quienes acompañaron a los jugadores y al cuerpo técnico en el recorrido. La presencia de estos directivos sirvió para subrayar el respaldo institucional y la importancia simbólica del momento para la Federación Mexicana de Futbol.

Este acto no fue solo una formalidad. Representó la oportunidad de conectar a la nueva generación de seleccionados con elementos centrales de la historia y la cultura mexicanas, antes de asumir el reto deportivo más grande en casa.

Un recorrido por la historia y los símbolos nacionales

Imagen EFT5WMAKVBA6BBZOBO3HBE6TRE

Durante la visita, los integrantes de la selección nacional exploraron la Sala Mexica, donde se exhiben piezas vinculadas al antiguo juego de pelota, considerado uno de los orígenes del deporte en el país. También observaron el Tecoalli de la Guerra Sagrada, un monolito que muestra una de las primeras representaciones de la fundación de México-Tenochtitlan y el símbolo del águila sobre el nopal, presente en el Escudo Nacional.

Este acercamiento permitió que los jugadores comprendieran mejor la profundidad histórica y cultural que acompaña al representativo mexicano, reforzando el sentido de pertenencia y el peso de la camiseta que vestirán en el torneo.

La jornada concluyó bajo “El Paraguas”, la fuente central del museo, que se ha consolidado como uno de los referentes arquitectónicos del recinto. Este espacio sirvió de escenario para el cierre del recorrido y para sellar el compromiso del equipo con la cultura y los valores nacionales.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección MexicanaFIFAmexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía de Oaxaca alerta por llamadas falsas que suplantan a la institución para extorsionar

La autoridad emitió un pronunciamiento formal tras recibir denuncias ciudadanas

Fiscalía de Oaxaca alerta por llamadas falsas que suplantan a la institución para extorsionar

Temblor hoy 2 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Baja California Sur

Alianza Mexicana de Abogados lleva al Senado petición de desaparición de poderes en Sinaloa

Los promoventes aseguran que la violencia, las desapariciones y el impacto económico justifican una revisión de la gestión de Rocha Moya

Alianza Mexicana de Abogados lleva al Senado petición de desaparición de poderes en Sinaloa

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 2 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 2 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este martes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

Delincuencia organizada pierde casi 3 mil millones de pesos este fin de semana

Alcalde de Escuinapa justifica disminución de la presencia de elementos de seguridad: “Queremos que se sienta, no que se vea”

Cae Guillermo, líder de “Los Soto Jiménez” por extorsión narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro y Vanessa Bauche se unen a Circo Gómez, la apuesta animada más irreverente de Eugenio Derbez

Omar Chaparro y Vanessa Bauche se unen a Circo Gómez, la apuesta animada más irreverente de Eugenio Derbez

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

Imelda Tuñón lanza otra fuerte acusación contra Maribel Guardia: “Tiene una orden de restricción por violencia en contra mía y de mi hijo”

Cynthia Klitbo estalla tras ser cuestionada por su novio más joven: “Vivimos en una sociedad tan patriarcal”

Galilea Montijo le pide a Andrea Legarreta un “beso de 3” con su nuevo novio y su reacción genera polémica en ‘Hoy’

DEPORTES

La historia de cómo Ronaldinho salvó la carrera de Orbelín Pineda en los Gallos de Querétaro

La historia de cómo Ronaldinho salvó la carrera de Orbelín Pineda en los Gallos de Querétaro

Perrito se vuelve viral al destruir álbum del Mundial 2026 de su dueña: usuarios terminan defendiéndolo

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

¿Se va Checo Pérez? Cadillac aclara la situación del mexicano y Bottas en la Fórmula 1

WWE en México 2026: estos serán los precios de los boletos para RAW y SmackDown en la Arena CDMX