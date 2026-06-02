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La historia de cómo Ronaldinho salvó la carrera de Orbelín Pineda en los Gallos de Querétaro

El astro brasileño dejó una gran impresión en su paso por la Liga MX, pero también marcó la vida de varios futbolistas

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Ilustración a lápiz de Ronaldinho sonriendo, en camiseta azul y negra a rayas, sobre un campo de fútbol. Detrás, un estadio lleno de espectadores.
La llegada del delantero no solo impactó en el juego ofensivo de los Gallos, también en la vida de sus compañeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención decisiva de Ronaldinho en su llegada a los Gallos Blancos de Querétaro marcó un antes y un después en la carrera de un canterano mexicano. El astro brasileño, cautivado por el talento y la personalidad del joven mediocampista en una práctica con el primer equipo, solicitó a la directiva mantenerlo en el plantel principal y así cambió su destino futbolístico.

En un entrenamiento con el primer equipo de Querétaro, Ronaldinho, tras observar al futbolista alternando categorías, fue contundente ante el cuerpo técnico: pidió que el juvenil permaneciera en el plantel estelar. Este respaldo evitó que el mediocampista regresara a las fuerzas básicas, lo que resultó crucial para su salto definitivo al profesionalismo.

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Liga MX, Dani Alves, Querétaro, Pumas
El brasileño causó furor en su llegada a México. (Foto: CUARTOSCURO)

¿Quién es el misterioso jugador?

El respaldo de Ronaldinho se dio cuando Orbelín Pineda buscaba consolidarse en Querétaro. En esa etapa, no estaba contemplado para la pretemporada con el equipo principal bajo la dirección de Ignacio Ambriz.

Sin embargo, el desempeño mostrado en entrenamientos y las recomendaciones constantes de Héctor “Pity” Altamirano y Juan de Dios Ramírez Perales abrieron una oportunidad: ambos coincidían en que el joven ya tenía nivel para competir en la Primera División.

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Durante una práctica, Ronaldinho detectó algo especial en el mediocampista y, finalizada la sesión, se acercó a Ambriz y a la directiva de los Gallos Blancos con la indicación: “A este chavo no lo bajen más”. Con ello reconoció rasgos como atrevimiento, técnica, personalidad y alegría para el futbol, virtudes parecidas a las que marcaron su propia carrera.

Desde fuerzas básicas, el talento de Pineda era bien conocido por los formadores del club. Ramírez Perales incluso llegó a advertir que, con solo dieciséis o diecisiete años, este jugador ya estaba listo para el reto de la máxima categoría.

El Mago inicio su carrera con los Gallos
El jugador azteca continúa siendo parte fundamental del esquema de la Selección Mexicana.

El día que Ronaldinho cambió la vida de Orbelín

La intervención del brasileño tuvo efectos inmediatos: Orbelín Pineda fue integrado por completo al trabajo del primer equipo para la pretemporada de junio de 2014. Comenzó a convivir con figuras como Ronaldinho y Sinha, y demostró su determinación en el campo.

El propio Pineda recordó, en entrevista con Claro Sports, aquellos primeros pasos: “A mí me encantaba correr, no me daba miedo realmente poder mostrar que tenía ganas, aspiraba a ser el mejor, aspiraba siempre en querer ayudar a mi equipo”, contó sobre su llegada al plantel principal.

Pineda es uno de los futbolistas que lograron dar el salto al futbol europeo. (CREDITO IMAGN IMAGES/Talia Sprague)
Pineda es uno de los futbolistas que lograron dar el salto al futbol europeo. (CREDITO IMAGN IMAGES/Talia Sprague)

El crecimiento de Orbelín se reflejó pronto en minutos de juego y responsabilidades. Logró la titularidad pese a su juventud y convenció al entrenador Ignacio Ambriz, quien realizó esfuerzos para protegerlo y convertirlo en una pieza importante de un club que buscaba alejarse del descenso y fortalecer su proyecto deportivo.

Gracias a esa decisión y apoyo interno, pudo desarrollarse hasta debutar en la Primera División y, con el tiempo, consolidarse como seleccionado nacional e internacional.

La inclusión del mediocampista en la pretemporada de junio de 2014 marcó el inicio de su consolidación profesional. Meses después se confirmó su permanencia en la plantilla, validando el diagnóstico anticipado por Ronaldinho y la apuesta técnica del cuerpo de entrenadores.

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