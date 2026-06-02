EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

El caso de Carlos Manzo Rodríguez continúa presentando avances con la detención de dos hombres implicados en la red que orquestó su asesinato con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).

Por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, fueron detenidos dos hombres.

Joaquín “ El Chapo ” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa , insiste en el envío de cartas a la Corte de Brooklyn, en Estados Unidos, para que sea atendida su solicitud de ser extraditado a México , pero en esta ocasión también pidió que a su familia le sea permitido visitarlo en prisión .

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Misael “N”, alias “El Borregas”, identificado como hermano de Guillermo Fragoso Báez, exregidor de Ecatepec que actualmente se encuentra prófugo de la justicia y cuenta con una orden de aprehensión vigente.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México , Pablo Vázquez Camacho , informa que elementos de la SSC CDMX detienen en la alcaldía Venustiano Carranza a Guillermo “N” , a quien identifica como integrante de un grupo delictivo ligado a extorsión , narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama.

Al menos tres populares narcocorridos lanzados entre 2018 y 2023 construyeron el perfil público de Gabriel Nicolás Martínez Larios , alias El Gabito o El 80 , líder regional de Los Chapitos este lunes 1 de junio en Mazatlán , Sinaloa.

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