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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este martes

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21:31 hsHoy

Quién es “El Gabito” o “El 80″ según los narcocorridos, el operador de Los Chapitos detenido en Mazatlán

De 2018 a 2023, canciones de Panchito Arredondo, Luis R. Conríquez y Gerardo Ortiz retrataron la evolución de Gabriel Nicolás Martínez Larios dentro del Cártel de Sinaloa

Una ilustración editorial presenta a El Gabito en primer plano junto al logo del Cártel de Sinaloa y elementos musicales, destacando la influencia de los corridos en la narrativa criminal y cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ilustración editorial presenta a El Gabito en primer plano junto al logo del Cártel de Sinaloa y elementos musicales, destacando la influencia de los corridos en la narrativa criminal y cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos tres populares narcocorridos lanzados entre 2018 y 2023 construyeron el perfil público de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito o El 80, líder regional de Los Chapitos este lunes 1 de junio en Mazatlán, Sinaloa.

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21:27 hsHoy

Cae Guillermo, líder de “Los Soto Jiménez” por extorsión narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama

La detención ocurre en la colonia Jardín Balbuena, donde los policías aseguran 230 dosis de presunta droga: metanfetamina, cocaína y marihuana, además de un arma de fuego

Detuvieron a Guillermo "N", líder de Los Soto Jiménez
Detuvieron a Guillermo "N", líder de Los Soto Jiménez

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informa que elementos de la SSC CDMX detienen en la alcaldía Venustiano Carranza a Guillermo “N”, a quien identifica como integrante de un grupo delictivo ligado a extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama.

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21:22 hsHoy

Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

Misael “N”, conocido como “El Borregas”, fue detenido en Ecatepec durante un operativo conjunto de la Marina y policías municipales. La Fiscalía mexiquense lo identifica como objetivo prioritario por delitos como despojo, extorsión y secuestro

La Fiscalía del Estado de México difunde la imagen de Misael "N" y solicita la colaboración ciudadana para su reconocimiento, en el marco de una investigación criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Fiscalía del Estado de México difunde la imagen de Misael "N" y solicita la colaboración ciudadana para su reconocimiento, en el marco de una investigación criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Misael “N”, alias “El Borregas”, identificado como hermano de Guillermo Fragoso Báez, exregidor de Ecatepec que actualmente se encuentra prófugo de la justicia y cuenta con una orden de aprehensión vigente.

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21:04 hsHoy

Con otra carta: “El Chapo” Guzmán insiste en su extradición a México y pide que le permitan a su familia visitarlo en EEUU

El exlíder del Cártel de Sinaloa se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado

"El Chapo" ha enviado cerca de 12 cartas a la Corte de Brooklyn para que sea enviado a México luego de acusar que tuvo un juicio injusto. Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México
"El Chapo" ha enviado cerca de 12 cartas a la Corte de Brooklyn para que sea enviado a México luego de acusar que tuvo un juicio injusto. Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México

Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, insiste en el envío de cartas a la Corte de Brooklyn, en Estados Unidos, para que sea atendida su solicitud de ser extraditado a México, pero en esta ocasión también pidió que a su familia le sea permitido visitarlo en prisión.

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20:56 hsHoy

Por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, fueron detenidos dos hombres.

Caso Carlos Manzo: arrestan a un agente de la Guardia Civil y un exfuncionario de la Fiscalía de Michoacán implicados en su asesinato

Van 24 personas detenidas y tres muertas implicadas en el homicidio del exalcalde de Uruapan

Carlos Manzo fue asesinado en la plaza principal de Uruapan durante el Festival de las Velas el 1 de noviembre de 2025. Foto: Especial
Carlos Manzo fue asesinado en la plaza principal de Uruapan durante el Festival de las Velas el 1 de noviembre de 2025. Foto: Especial

El caso de Carlos Manzo Rodríguez continúa presentando avances con la detención de dos hombres implicados en la red que orquestó su asesinato con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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