Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

La Fiscalía del Estado de México difunde la imagen de Misael "N" y solicita la colaboración ciudadana para su reconocimiento, en el marco de una investigación criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Misael “N”, alias “El Borregas”, identificado como hermano de Guillermo Fragoso Báez, exregidor de Ecatepec que actualmente se encuentra prófugo de la justicia y cuenta con una orden de aprehensión vigente.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Ecatepec, como parte de las acciones de la denominada Operación Restitución, estrategia implementada para combatir el delito de despojo en territorio mexiquense.

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De acuerdo con las autoridades, “El Borregas” era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en diversas actividades ilícitas relacionadas con organizaciones señaladas por operar bajo la apariencia de sindicatos.

La Fiscalía estatal lo identifica como uno de los principales integrantes de las agrupaciones conocidas como USON, 25 de Marzo y Piperos de Ecatepec y Estado de México, grupos que han sido objeto de investigaciones por su posible vínculo con diversos delitos.

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Lo relacionan con delitos de alto impacto

Según la información oficial, Misael “N” es investigado por su presunta participación en delitos como extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo, entre otros ilícitos.

(X @FiscaliaEdomex)

Tras su captura, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación legal en los próximos días.

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La detención representa uno de los operativos más relevantes dentro de la estrategia emprendida por la FGJEM para combatir redes dedicadas al despojo de inmuebles, una problemática que ha generado múltiples denuncias en municipios de la zona metropolitana del Valle de México.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas al detenido y la posible participación de otras personas relacionadas con estas organizaciones.

El vínculo con un exregidor prófugo

La Fiscalía destacó que el detenido es hermano de Guillermo Fragoso Báez, dirigente de la organización USON y exregidor de Ecatepec durante el periodo 2019-2021, correspondiente a la primera administración municipal encabezada por el entonces alcalde Fernando Vilchis Contreras.

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De acuerdo con las autoridades, Fragoso Báez permanece evadido de la justicia debido a que existe una orden de captura en su contra por diversos delitos que actualmente son investigados por la Fiscalía mexiquense.

Un presunto miembro de La Unión Tepito, identificado por un tatuaje, recibe dinero en efectivo de un comerciante como parte de una extorsión grabada en Iztapalapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia no detalló las acciones recientes para localizar al exfuncionario, aunque confirmó que continúa siendo un objetivo de búsqueda.

Antecedentes en la administración municipal

El caso también ha reavivado cuestionamientos sobre la influencia que integrantes de la familia Fragoso tuvieron dentro de la administración municipal de Ecatepec.

Según antecedentes señalados por las autoridades, durante el primer gobierno de Fernando Vilchis Contreras, Merced Guillermo Fragoso Estévez, padre de Guillermo Fragoso Báez y de Misael “N”, fue designado como titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec.

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De acuerdo con diversas líneas de investigación, desde esa posición presuntamente se habrían realizado actividades ajenas al marco legal, aunque las autoridades no han informado sobre resoluciones judiciales relacionadas con dichos señalamientos.

La captura de “El Borregas” ocurre en un contexto de reforzamiento de los operativos contra grupos acusados de controlar territorios mediante amenazas, invasiones de inmuebles y actividades de extorsión en distintos municipios mexiquenses.

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