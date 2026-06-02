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Sentencian en EEUU a mexicana por liderar red de distribución de fentanilo y metanfetamina

Las sustancias eran distribuidas a diferentes partes del país, incluso hasta Oceanía

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Sentencian en EEUU a mexicana por liderar red de distribución de fentanilo y metanfetamina
Parte de las sustancias aseguradas (X/@WDWAnews)

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la sentencia de 15 años de prisión en contra de Iris Adrianna Amador García, una mujer originaria de México que fue identificada como parte de una estructura que lideraba una red de distribución de drogas sintéticas a diversas partes de EEUU.

Según los datos compartidos por las autoridades estadunidenses, la mujer mencionada era la encargada de distribuir grandes cantidades de metanfetamina, cientos de miles de pastillas de fentanilo y grandes cantidades de heroína.

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Las actividades de la mujer en la estructura

El 2 de junio las autoridades de EEUU publicaron información sobre la sentencia en contra de la mujer, quien cuenta con una situación migratoria irregular. Amador García también realizaba labores de lavado de dinero proveniente de la venta de drogas.

“Poseía armas de fuego y distribuía drogas en lugares tan lejanos como Nueva York, los estados del sureste y Fiyi. Tras la incautación de un gran cargamento de drogas durante un control de tráfico, Amador-García ideó un plan para localizar y asesinar al agente de policía de Centralia que realizó la detención”, es parte del reporte de las autoridades.

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Sentencian en EEUU a mexicana por liderar red de distribución de fentanilo y metanfetamina
(Departamento de Justicia de EEUU)

Los líderes de la organización fueron identificados desde febrero de 2020 y un año después fueron presentadas las acusaciones. Otro de los líderes fue identificado como José Alfredo Maldonado Ramírez.

Las drogas provenían de México

Además, la estructura criminal estaba encargada de distribuir los narcóticos en Massachusetts, Nueva York, Illinois, Ohio, Florida, Arkansas, Tennessee y Virginia.

Mientras los agentes realizaban las averiguaciones incautaron 9 libras de metanfetamina en mayo de 2020, otras 30 libras en abril de 2021, además de otras 57, junto con 20 mil pastillas de fentanilo, en septiembre de 2021.

Primer plano de las manos de una mujer unidas por esposas metálicas, mostrando la textura de la piel y el brillo del metal.
La mujer fue condenada a 15 años tras las rejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunado a lo anterior, el 17 de agosto de 2021, fueron aseguradas 19 libras de metanfetamina que fueron enviadas a Fiyi, país ubicado en Oceanía.

“La mayor parte de las drogas que vendían, tanto en Washington como en otros lugares, provenían de la familia de Iris Amador García en México”, es parte del informe.

Según los registros judiciales, las drogas eran obtenidas de México y posteriormente llevadas a los diferentes puntos mencionados. Ahora bien, cuando la mujer fue detenida los uniformados hallaron un kilo de fentanilo, además de 80 mil pastillas del opioide, así como un par de armas de fuego. Revisiones en otros puntos, en Washington y California, derivaron en el aseguramiento de ocho armas de fuego.

“Amador-García dirigía una extensa organización criminal que distribuía narcóticos peligrosos por todo el país, obteniéndolos de México y buscando vengarse de un agente que desarticuló la operación”, declaró Robert A. Saccone, Agente Especial a Cargo de la División de Campo de la DEA en Seattle.

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