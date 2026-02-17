México

Otros tres implicados en asesinato de Carlos Manzo son detenidos en el municipio de Tarímbaro

Los detenidos estarían vinculados con un sujeto identificado como Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”

Guardar

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este martes que fueron aprehendidas tres personas presuntamente vinculadas con el homicidio del ex alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, durante un operativo realizado en el municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con las autoridades estatales, los detenidos estarían vinculados con un sujeto identificado como Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”, quien presuntamente trabajaba bajo las órdenes de un operador conocido como Jorge Armando “N”, apodado “El Licenciado”.

La Fiscalía detalló que su aprehensión forma parte de las investigaciones en curso por el asesinato de Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 tras un ataque armado en el centro de Uruapan, en el marco del Festival de las Velas. Esa noche Manzo recibió múltiples disparos y falleció poco después en un hospital local.

Durante ese mismo ataque fueron abatidos uno de los agresores y capturadas dos personas que también están siendo investigadas en relación con los hechos.

En septiembre de 2024, Manzo Rodríguez tomó el cargo como presidente municipal de Uruapan como candidato independiente, obteniendo un amplio respaldo en las urnas. Antes de eso, se desempeñó como diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán.

“No les bastó con callar a Carlos, ahora quieren callarme a mí”

A unos meses del homicidio del ex alcalde, la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció el enjuiciamiento político al que supuestamente intentan someterla, y aseguró que buscan frenar su voz y debilitar el Movimiento del Sombrero, que ella y su esposo impulsaban para promover la lucha contra la corrupción y la extorsión.

En un mensaje difundido en redes sociales, Quiroz expresó que estas acciones obedecen a intereses de grupos que buscan recuperar espacios de poder, minimizar el impacto de su gestión y frenar la visibilidad del proyecto político que encabeza.

La alcaldesa subrayó que el movimiento no pertenece a una sola persona y advirtió que, aunque se presente un proceso en su contra, destituyan o encarcelen, la movilización social continuará.

Por su parte, el gobernador de Michoacán ha negado que exista una persecución dirigida contra Quiroz y aclaró que no hay procedimientos formales de juicio político abiertos en su contra hasta el momento.

Más implicados clave

El caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo ha dejado al descubierto una de las tramas criminales y políticas más densas de Michoacán, con eslabones que van desde jóvenes sicarios, instructores y líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta figuras políticas, policiales y posibles informantes internos.

Entre ellos destacan, Víctor Manuel “N”, joven de 17 años originario de Paracho, Michoacán y autor material; Fernando Josué “N”, de 16 años, fue cómplice y ejecutor; Ramiro “N”, de 35 años, operador logístico; Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, autor intelectual y coordinador operativo del asesinato; Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, uno de los máximos operadores del CJNG en Michoacán y jefe directo de “El Licenciado”; Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder nacional y fundador del CJNG, y finalmente escoltas de Carlos Manzo y funcionarios municipales que fungieron como informantes, sin identidades especificadas hasta la fecha.

Temas Relacionados

Carlos ManzoDetenidosFiscaliaMichoacánPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Aplica el ‘Hoy No Circula’ para bicicletas en CDMX por la contingencia ambiental?

Las bicicletas están exentas de la restricción vehicular durante la contingencia

¿Aplica el ‘Hoy No Circula’

“El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a Vicente Fernández por su cumpleaños

Alejandro Fernández “El Potrillo” recordó a su padre con un mensaje lleno de cariño, destacando la influencia de su legado y la relación cercana que compartían

“El Potrillo” dedicó un

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Esta medida busca acelerar y simplificar el procedimiento de solicitar el permiso

Licencia de conducir Edomex 2026:

Jeno y Jaemin debutan como dueto: revelan fecha de estreno de su primer álbum en México

El disco contará con 6 canciones, las cuales a través de su letra y ritmo le darán a los escuchas una experiencia única y emocionante

Jeno y Jaemin debutan como

Marx Arriaga niega moches tras denuncias por presuntos cobros en la SEP

El exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) negó categóricamente haber recibido “moches” y explicó que la denuncia que involucra a personal de esa área fue presentada desde su dirección ante el Órgano Interno de Control

Marx Arriaga niega moches tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos mujeres, una de ellas

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

Sólo tenía 13 años: cuerpo enterrado desde hace dos años fue hallado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

El inesperado vínculo entre los monos exóticos y los lujos del crimen organizado en México

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

“El Potrillo” dedicó un

“El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a Vicente Fernández por su cumpleaños

Jeno y Jaemin debutan como dueto: revelan fecha de estreno de su primer álbum en México

Bellakath quiere entrar a La Casa de los Famosos México y manda mensaje: “Sólo Dios me puede funar”

María León anuncia nuevo sencillo tras su paso por el Benidorm Fest 2026

Gran final de ‘Doménica Montero’ hoy: mexicanos solicitan a ViX subir los capítulos ante posibles spoilers

DEPORTES

Preocupación en la Selección Mexicana:

Preocupación en la Selección Mexicana: Edson Álvarez será baja por cirugía de tobillo

Reportan que Shocker atraviesa momento crítico en su vida personal: duerme en la calle y pide limosna

Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

Hermano de Chucky Lozano revela por qué ningún club quiere ficharlo

Óscar Duarte y su opinión sobre ser la cara del boxeo cuando Canelo Álvarez se retire: “Quiero estar en la lista”