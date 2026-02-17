Otros tres implicados en asesinato de Carlos Manzo son detenidos en el municipio de Tarímbaro

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este martes que fueron aprehendidas tres personas presuntamente vinculadas con el homicidio del ex alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, durante un operativo realizado en el municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con las autoridades estatales, los detenidos estarían vinculados con un sujeto identificado como Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaoz”, quien presuntamente trabajaba bajo las órdenes de un operador conocido como Jorge Armando “N”, apodado “El Licenciado”.

La Fiscalía detalló que su aprehensión forma parte de las investigaciones en curso por el asesinato de Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 tras un ataque armado en el centro de Uruapan, en el marco del Festival de las Velas. Esa noche Manzo recibió múltiples disparos y falleció poco después en un hospital local.

Durante ese mismo ataque fueron abatidos uno de los agresores y capturadas dos personas que también están siendo investigadas en relación con los hechos.

En septiembre de 2024, Manzo Rodríguez tomó el cargo como presidente municipal de Uruapan como candidato independiente, obteniendo un amplio respaldo en las urnas. Antes de eso, se desempeñó como diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán.

“No les bastó con callar a Carlos, ahora quieren callarme a mí”

A unos meses del homicidio del ex alcalde, la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció el enjuiciamiento político al que supuestamente intentan someterla, y aseguró que buscan frenar su voz y debilitar el Movimiento del Sombrero, que ella y su esposo impulsaban para promover la lucha contra la corrupción y la extorsión.

En un mensaje difundido en redes sociales, Quiroz expresó que estas acciones obedecen a intereses de grupos que buscan recuperar espacios de poder, minimizar el impacto de su gestión y frenar la visibilidad del proyecto político que encabeza.

La alcaldesa subrayó que el movimiento no pertenece a una sola persona y advirtió que, aunque se presente un proceso en su contra, destituyan o encarcelen, la movilización social continuará.

Por su parte, el gobernador de Michoacán ha negado que exista una persecución dirigida contra Quiroz y aclaró que no hay procedimientos formales de juicio político abiertos en su contra hasta el momento.

Más implicados clave

El caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo ha dejado al descubierto una de las tramas criminales y políticas más densas de Michoacán, con eslabones que van desde jóvenes sicarios, instructores y líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta figuras políticas, policiales y posibles informantes internos.

Entre ellos destacan, Víctor Manuel “N”, joven de 17 años originario de Paracho, Michoacán y autor material; Fernando Josué “N”, de 16 años, fue cómplice y ejecutor; Ramiro “N”, de 35 años, operador logístico; Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, autor intelectual y coordinador operativo del asesinato; Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, uno de los máximos operadores del CJNG en Michoacán y jefe directo de “El Licenciado”; Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder nacional y fundador del CJNG, y finalmente escoltas de Carlos Manzo y funcionarios municipales que fungieron como informantes, sin identidades especificadas hasta la fecha.