México

Fue vinculado a proceso “El Pelón”, presunto miembro del CJNG y reclutador de los sicarios que asesinaron a Carlos Manzo

En una audiencia celebrada este 30 de noviembre, un juez decidió procesar al imputado por el delito de extorsión

(FOTO: X: @OHarfuch)
(FOTO: X: @OHarfuch)

El presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, Jaciel Antonio “N”, conocido como “El Pelón”, quedó vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras comparecer este domingo 30 de noviembre ante un juez.

Durante la audiencia celebrada, el juez consideró suficientes los elementos aportados para procesar a Jaciel Antonio “N” por el delito de extorsión.

De acuerdo con información difundida por medios locales del estado de Michoacán, el juzgador ratificó que existieron datos de prueba sobre el intento de extorsión contra la madre de uno de los jóvenes implicados en el asesinato de Manzo, a quien “El Pelón” presuntamente le exigió dinero.

De acuerdo con estos reportes, la Fiscalía sostiene que Jaciel Antonio “N” habría reclutado a Víctor Ubaldo “N” y Fernando “N”, presuntos partícipes en el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

Reportes de la audiencia de “El Pelón”

El escolta prófugo de la
El escolta prófugo de la justicia sería exsecretario de seguridad, según medios locales. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Medios locales y nacionales han informado que en la audiencia, la defensa del imputado argumentó que su detención fue arbitraria, resultado de una denuncia anónima sin validez legal y careció de sustento para atribuirle el presunto cohecho, ya que solamente se le halló droga y un teléfono celular, pero no dinero en efectivo.

A pesar de los señalamientos legales, el juez consideró que la acusación por extorsión se sustentaba en pruebas pertinentes.

El acusado presuntamente tendrá un plazo legal de tres días para apelar la determinación judicial.

Por otro lado, se presume que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán solicitó un periodo de cuatro meses para la investigación complementaria, en el que realizará entrevistas adicionales y peritajes sobre información extraída de los teléfonos móviles relacionados con el caso.

Quién es “El Pelón”, presunto miembro del CJNG, relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Jaciel Antonio “N”, conocido como “El Pelón”, fue detenido el 24 de noviembre de 2025 por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Según las autoridades, “El Pelón” reclutaba a jóvenes en centros de rehabilitación para adicciones, llamados “anexos”, para integrarlos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como sicarios o distribuidores de droga.

El joven de la izquierda,
El joven de la izquierda, Fernando Josué "N", presuntamente fue reclutado por El Pelón. Crédito: Agencias de gobierno

Entre los reclutados por “El Pelón”, presuntamente se encontraban Víctor Manuel “N” y Fernando “N”, ambos menores de edad y fallecidos, quienes participaron directamente en el homicidio de Manzo el 1 de noviembre de 2025.

Víctor Manuel "N" es identificado
Víctor Manuel "N" es identificado como un menor de 17 años y originario del municipio de Paracho, Michoacán. Presuntamente fue uno de los reclutados por El Pelón. CRÉDITO: Facebook / Fiscalía General del Estado de Michoacán

Para realizar el asesinato de Manzo, presuntamente el CJNG habría ofrecido un pago de dos millones de pesos.

Casos como el de “El Pelón” han visibilizado el uso de anexos como puntos de reclutamiento de jóvenes en situación vulnerable para ser integrados a las estructuras criminales.

Además, destaca el uso de menores de edad en labores delincuenciales, algo cada vez más cotidiano en el país.

