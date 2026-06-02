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Laufey en CDMX: preventa, fecha y todo lo que debes saber sobre la cantante islandesa

La artista también visitará Brasil, aún no hay lista de precios oficial

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(X/@laufey)
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La llegada de Laufey a Ciudad de México se perfila como uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.

La cantante islandesa-china, reconocida por revitalizar el jazz y fusionarlo con pop y música clásica, ofrecerá un concierto en solitario que promete convocar a miles de seguidores en la capital mexicana.

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Esto fue lo que escribió Laufey:

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“A cuestión de tiempo Tour: Los Espectáculos Finales El capítulo final del A Matter of Time Tour está aquí. Ciudad de México & Brasil, vengo a veros para los últimos shows ¡La venta anticipada de artistas comienza el miércoles, 3 de junio a las 10 a. m. Puedes inscribirte ahora para la venta anticipada en el enlace de la biografía y consultar tus listados locales para conocer todos los detalles”

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El espectáculo tendrá lugar el 12 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes. Los boletos estarán disponibles en la Preventa Banamex el 5 de junio, mientras que la venta general comenzará el 6 de junio a través de Ticketmaster y en la taquilla del recinto. Además, por cada entrada vendida, se donará 1 USD a programas de orquestas juveniles y educación musical.

Todo lo que debes saber sobre la preventa

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex inicia el 5 de junio, brindando la oportunidad de asegurar un lugar antes de la venta general, que se habilita solo un día después. Las entradas podrán adquirirse tanto en línea como presencialmente en el Palacio de los Deportes. Para quienes buscan los mejores lugares, es recomendable participar en la preventa, ya que la popularidad de la artista suele agotar localidades rápidamente.

¿Quién es Laufey?

Laufey ha transformado la escena del jazz internacional al acercar este género clásico a las nuevas generaciones. Nacida entre Reikiavik y Washington D. C., la música la acompañó desde la infancia: aprendió piano y violonchelo, y más tarde estudió en Berklee College of Music, donde afianzó su estilo distintivo. Su sencillo debut, “Street by Street”, alcanzó el primer puesto en la radio islandesa y marcó el inicio de una carrera vertiginosa.

La artista cuenta con 4,25 mil millones de reproducciones globales y una audiencia de 23 millones en redes sociales. Ha logrado el mayor debut de un LP de jazz en la historia de Spotify, discos de Platino, un álbum en el Top 20 de Billboard y ha sido reconocida en la lista Forbes 30 Under 30, así como en el listado de Mujeres del Año de TIME en 2025. Su estilo, denominado “Laufey-core” por sus seguidores, combina la nostalgia de los años cuarenta con una frescura contemporánea, logrando conectar especialmente con la Generación Z.

(X/@laufey)
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Laufey relató que la música la impulsó a desafiar estructuras y expectativas: “En Berklee, el premio era completamente diferente, se trataba de tocar música, en lugar de lo que estaba en la página”, confesó, reflejando su apuesta por la improvisación y la libertad creativa. Un encuentro con Bill Murray a los diecisiete años también marcó su camino, cuando el actor le dijo: “Eres una mujer poderosa”, infundiéndole confianza en un momento clave de su vida.

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