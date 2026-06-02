México

Por inauguración del Mundial 2026, el Poder Judicial de la CDMX anuncia suspensión de labores

Estudiantes y trabajadores del sector público se alistan para un día de asueto por la fiesta futbolera

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Pintura en acuarela de la Copa Mundial dorada y un balón de fútbol blanco y negro simétricamente colocados frente a la fachada de la Ciudad Judicial CDMX.
Poder Judicial de la CDMX tendrá día de asueto por inauguración del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo 9 días para la inauguración del Mundial 2026 del que la Ciudad de México será sede, las dependencias gubernamentales ya alistan medidas que buscan priorizar la “movilidad y la seguridad” de los trabajadores del sector público, tal es el caso del Poder Judicial de la CDMX.

Este 2 de junio se dio a conocer la publicación del Acuerdo OAJCDMX-V-50/2026 del Órgano de Administración Judicial (OAJ), documento donde se declara como día inhábil el 11 de junio de 2026.

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Así quedó estipulada la medida para el PJCDMX

El documento precisa que debido a las actividades que se realizarán por el evento inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital del país, se prevén distintas “afectaciones extraordinarias” sobre todo las que se enmarcan en la “movilidad urbana, los tiempos de traslado y el acceso a diversas zonas de la capital”, de tal forma que no solo se verán afectados los trabajadores sino los usuarios que intenten acceder a algún servicio de la dependencia.

La medida tendrá impacto directo en las siguientes áreas del Poder Judicial de la capital:

  • Órganos jurisdiccionales
  • Áreas administrativas y de apoyo judicial
Personal del Poder Judicial exigió aumento salarial del 7.7 por ciento
11 de junio será día de asueto en el PJCDMX. Foto: Cuartoscuro

Atenderán excepciones por ley

La institución resalta que solo se atenderán “los casos urgentes, de guardia o aquellos que, por disposición legal o determinación jurisdiccional, no admitan diferimiento”.

Por otro lado, las personas titulares de los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial se verán obligadas a reprogramar a la “brevedad posible” las “actuaciones, audiencias o diligencias” que ya estaban asignadas para el 11 de junio.

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Estipulan forma de trabajo en los órganos de la dependencia judicial

Debido a la extensión que tiene el Poder Judicial capitalino, la dependencia estipuló la forma de trabajo para el 11 de junio:

  • Los órganos penales y del Sistema Procesal Penal Acusatorio mantendrán guardias para no interrumpir la administración de justicia. Las Unidades de Gestión Judicial 5 (Dr. Lavista) y 8 (Reclusorio Norte) atenderán audiencias de control de detención y casos urgentes.
  • La Unidad 5 (Dr. Lavista), a través de los juzgadores 41 y 43, otorgará medidas de protección para mujeres víctimas de violencia conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
  • La Unidad 5 también atenderá delitos de querella, culposos y de requisito equivalente de procedibilidad; la Unidad 12 (Dr. Lavista) mantendrá sus guardias habituales; y la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes cubrirá cautelares y asuntos urgentes.
  • En materia civil y familiar, el Juez 1° Tipo 2 Etapa Postulatoria y el Juzgado Primero Familiar de Proceso Escrito operarán el 11 de junio. Los Juzgados Familiares de Proceso Oral 1°, 2°, 3° y 7° atenderán desde sede jurisdiccional únicamente solicitudes de medidas de protección para mujeres víctimas de violencia, a través de las Oficinas de Enlace en los Centros de Justicia de Magdalena Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco e Iztapalapa.
El Poder Judicial de la capital anunció que la suspensión de sus actividades se prorrogará hasta el 3 de agosto. (Foto: Cuartoscuro)
El Poder Judicial de la capital anunció que la suspensión de sus actividades bajo condiciones para el 11 de junio. (Foto: Cuartoscuro)
  • Diversos órganos en materia penal de proceso escrito y civil de proceso oral cubrirán guardia el 11 de junio para garantizar la continuidad del servicio. La Unidad de Gestión Judicial para Tribunal de Alzada y la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar también establecerán guardias ese día.
  • El Primer Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos atenderá la entrega-recepción de pliegos petitorios para emplazamiento a huelga conforme al artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, y los procedimientos de huelga en trámite continuarán sin interrupción.
  • El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses operará de forma ininterrumpida según el esquema que defina su director.
  • Las citas agendadas en la Oficialía de Partes para el 11 de junio serán reagendadas; los interesados recibirán notificación al correo electrónico registrado en el sistema de citas.

El pasado 1 de junio, Clara Brugada dio a conocer que estudiantes de nivel básico tendrán día de asueto por la inauguración del Mundial.

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