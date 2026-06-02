Señalan que esposa de Roberto Tello es cleptómana tras ‘robar’ bolsas de Yulianna Peniche: “Se puso a llorar”

Yulianna y Roberto solían ser buenos amigos, incluso la actriz conoció a la mamá y familia del 'Coreano' (IG)

Yulianna Peniche acusó a Roberto Tello y a su esposa Gabriela Cuevas de haberse llevado regalos de cumpleaños durante su fiesta en 2023, un señalamiento que después escaló cuando Itzel Peniche aseguró que la familia tiene videos y que el actor habría dicho que su pareja es cleptómana al devolver los objetos.

La acusación incluye un dato concreto: según Itzel Peniche dijo a TVNotas, la pareja se habría llevado cinco regalos de la reunión y los habría guardado en una bolsa grande antes de salir por otro lado del lugar.

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En el programa El minuto que cambió mi destino, Yulianna Peniche afirmó: “Tengo los videos del señor robándome de mi fiesta, mis regalos, él y su mujer, los dos”. La actriz presentó así la parte central de su señalamiento contra su ex amigo y compañero.

Itzel Peniche, hermana de la actriz, sostuvo al medio TVNotas que Yulianna guardó silencio durante mucho tiempo. Ahí agregó que, aunque Roberto Tello niegue lo ocurrido, ellas sostienen que sí pasó y que cuentan con pruebas.

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Yulianna Peniche acusa a Roberto Tello y Gabriela Cuevas de presunto robo de cinco regalos en su fiesta de cumpleaños

Itzel Peniche asegura que la pareja ocultó los regalos en una bolsa

Itzel relató que se acercó a Roberto Tello y Gabriela Cuevas para pedirles que permanecieran un rato más en la fiesta. Según su versión, en el video se observa que ambos “se hicieron locos” cuando ella les habló porque ya llevaban los regalos.

Itzel Peniche dijo que después ambos se dieron la vuelta y salieron por otro lado. También afirmó que Gabriela Cuevas llevaba “una bolsota grandota” y que ahí metió todo.

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La hermana de Yulianna Peniche añadió al mismo medio que, al salir, los regalos se los pasaban “entre chamarras”. A partir de eso, sostuvo que la acción habría sido planeada con tiempo.

“Él se fue de la fiesta sin despedirse, pero antes de eso me les acerqué a pedirles que se quedaran otro ratito. En el video se ve que se hicieron locos cuando les pedí eso, porque ya traían los regalos. ¿Cómo iba a saber yo que ya se los habían embolsado? De pronto se dieron la vuelta y se salieron por otro lado... ella traía una bolsota grandota y ahí metió todo. Sólo que al salir se lo pasaban entre chamarras. Es decir, se tomaron su tiempo para planear cada detalle”.

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Roberto Tello niega tener algo de qué avergonzarse tras los señalamientos de supuesto robo de regalos de cumpleaños (Foto: Archivo)

Sobre lo ocurrido después de la confrontación, Itzel declaró que Roberto Tello “se hace el indignado” y que incluso les retiró el saludo. En esa misma conversación lanzó otra crítica: “No sé quién quiera invitarlos a sus casas para que les roben”.

Itzel también afirmó que el día en que Tello devolvió los regalos se puso a llorar y dijo que tenía que apoyar a su esposa porque “es cleptómana”. Esa versión aparece como parte del testimonio de la hermana de la actriz, no como un diagnóstico médico acreditado.

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“No sólo eso, el día que dio la cara para regresar los regalos, se puso a llorar y dijo que tenía que apoyar a su mujer (Gabriela Cuevas), porque es cleptómana. O sea, al final es robo y es abuso. Eso no se hace”él se hace el indignado y nos retiró el saludo. Así son este tipo de personas. Él roba y parece que nosotras le hicimos algo. Pobrecitos. No sé quién quiera invitarlos a sus casas para que les roben".

Itzel Peniche asegura que hay pruebas en video del momento en que los regalos fueron guardados en una bolsa grande antes de salir (IG)

Roberto Tello niega vergüenza y evita ampliar la polémica

En entrevista para el programa Hoy, Roberto Tello respondió a los señalamientos sin referirse de forma puntual al supuesto robo de regalos. El actor declaró: “Lo digo viendo a la cámara, no tengo nada qué decir, no tengo nada de qué avergonzarme”.

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‘El Coreano’ añadió que de Yulianna Peniche solo conserva “un recuerdo como actriz bueno”. Después remató: “A veces nuestro trabajo tiene que hablar por nosotros, y en este caso cuando salen otras cosas, pues yo creo que no hay publicidad buena, ni mala, sólo hay publicidad”.

El actor también dijo al programa Hoy: “Que digan lo que quieran, y repito, ni mi mujer ni yo tenemos nada de qué avergonzarnos, no hay nada más qué opinar, con nosotros ya es darle la vuelta a la página”.

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La cleptomanía es un trastorno del control de impulsos

La cleptomanía es un trastorno del control de los impulsos que se caracteriza por una necesidad recurrente e irresistible de robar objetos, aunque no tengan valor económico alto ni utilidad personal para quien los toma.

Ese comportamiento no se explica por una motivación económica, ideológica o por resentimiento. La persona suele sentir tensión antes del robo y alivio o gratificación después.

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