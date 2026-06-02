Cuánto dinero cuesta llegar al Estadio Ciudad de México: tarifas del transporte público en dólares y euros

Fanaticos mexicanos se dirigen al estadio Azteca abordon de un transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estadio Ciudad de México, ubicado al sur de la capital, en la alcaldía Coyoacán, hará historia el 11 de junio con la inauguración del Mundial 2026, evento que lo convertirá en la única sede en albergar tres Copas del Mundo.

En México existen distintas maneras de arribar al Coloso de Santa Úrsula: en transporte público las opciones principales son el Metro, el tren ligero, camiones (colectivos) urbanos y taxis, sin embargo no todos podrán llegar exactamente al punto donde se encuentra el inmueble.

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Es importante precisar que el gobierno de la Ciudad de México habilitará el jueves 11 de junio rutas especiales para que los aficionados se trasladen hasta los puntos de acceso principal, y no será posible acceder en automóvil privado hasta el estadio.

En el Mundial 2026 se contará con el concepto la “última milla”, esto se refiere a la parte final del recorrido que realizarán los asistentes desde el punto en el que bajan del transporte público, estacionamiento o punto de control hasta la entrada del estadio.

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Después de llegar a la “última milla” rumbo al estadio de la Ciudad de México, lo más recomendable es seguir los pasos que se mencionan a continuación para ingresar de manera segura y ordenada:

Hay diferentes maneras de llegar al estadio para acudir a alguno de los partidos del Mundial. (Infobae/Jenifer Nava)

1. Sigue la señalización y rutas designadas: Camina por los pasillos indicados, mantente en los carriles peatonales y atiende las indicaciones del personal de seguridad.

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2. Prepara tu boleto y credencial: Ten a la mano tu boleto de acceso (físico o digital) y una identificación si el evento lo requiere para agilizar el acceso en los filtros de revisión.

3. Pasa por los filtros de seguridad: Permite que el personal examine tus pertenencias y sigue las indicaciones sobre objetos permitidos y prohibidos.

4. Mantente atento a los avisos: Escucha los anuncios por altavoces o mensajes del personal para conocer rutas de acceso, salidas de emergencia u otra información relevante.

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5. Respeta la fila y el orden: Evita empujones, mantén la calma y respeta el turno para entrar.

6. Ubica los servicios cercanos: Identifica la ubicación de baños, puntos de hidratación y asistencia médica en caso de emergencia.

7. Entra al estadio y localiza tu asiento: Una vez dentro, sigue las señalizaciones y busca tu lugar asignado.

ACCESOS PEATONALES PARA LLEGAR AL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO

Estos son los accesos peatonales para llegar al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

Para llegar al estadio Ciudad de México las vías peatonales disponibles serán: Santa Úrsula, Parque Cantera, Avenida Centro Estadio Azteca, Periferico y Renato Leduc, Periferico Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan.

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Precios del transporte público en la Ciudad de México

Metro CDMX Inicio de Operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El acceso en transporte público es económico y facilita la llegada al inmueble tanto para la afición mexicana como para los turistas, quienes se preguntan cuál es el valor oficial de cada medio de transporte mexicano, tanto en dólares como en euros, para tomar rumbo al estadio Ciudad de México y les resulte conveniente para así evitar la aglomeración que se formará en la CDMX el día del inicio del Mundial 2026.

Metro

Para llegar al estadio de la Ciudad de México, en transporte público, la ruta más práctica es usar el metro hasta Tasqueña y posteriormente el tren ligero hasta la estación Estadio Azteca.

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Tarifa 2026<b>:</b>

5 pesos mexicanos por viaje, equivalente a 0.29 dólares estadounidenses o 0.25 euros por trayecto.

La tarifa se mantiene subsidiada y es una de las más bajas en América Latina.

Metrobús

La estación de metrobús más cercana es “El Caminero” de la Línea 1. Sin embargo, esta estación se encuentra a varios kilómetros al oeste del estadio Ciudad de México, en la salida de Insurgentes Sur y no hay conexión directa entre el metrobús y el recinto.

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Tarifa 2026:

6 pesos mexicanos por viaje, similar a 0.35 dólares o 0.30 euros.

Camiones urbanos y microbuses

Gente capitalina se encuentra en la parada de autobuses. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Sobre Calzada de Tlalpan

Rutas desde Taxqueña: Varias rutas salen del paradero de Tasqueña y circulan por Calzada de Tlalpan en dirección sur, pasando frente al estadio Ciudad de México. Dichos camiones y microbuses cubren trayectos rumbo a Xochimilco, Huipulco, Coapa, Villa Coapa y otras zonas del sur:

Tasqueña – Xochimilco: Sale desde el paradero de Tasqueña, va por Calzada de Tlalpan, pasa por Huipulco, Estadio Ciudad de México y continúa hacia Xochimilco.

Tasqueña – Huipulco – Coapa: Ruta que conecta Tasqueña con Huipulco, Villa Coapa, traspasando la catedral del futbol.

Avenida Santa Úrsula y Periférico Sur

Microbuses y camiones que circulan sobre Periférico Sur: Cubren trayectos entre Cuemanco , Tlalpan Centro , San Fernando , Perisur y zonas aledañas, con paradas cerca de Santa Úrsula y el estadio Ciudad de México .

Rutas locales: Hay rutas que conectan el feudo con colonias como Pedregal de Santa Úrsula, San Lorenzo Huipulco y Miramontes.

Xochimilco y el suroriente

Rutas desde Xochimilco, Tulyehualco o Milpa Alta llegan a Calzada de Tlalpan y pasan cerca del estadio ciudad de México, ofrece coneción con otras líneas de camiones o con el tren ligero.

Paradas y puntos de referencia

La mayoría de las rutas de camiones y microbuses mencionan “Estadio Azteca” , “Santa Úrsula” , “Calzada de Tlalpan” o “Huipulco” como indicación en los tableros frontales.

Los paraderos principales para abordar estas rutas son: Tasqueña, Xochimilco, Huipulco y Perisur.

Observaciones

El flujo de camiones y microbuses incrementa en los días de partido o ciertos eventos.

El costo por trayecto varía entre 7.50 y 9.50 pesos (aproximadamente 0.44 a 0.56 dólares o 0.38 a 0.53 euros).

Bicicleta pública (ECOBICI)

Nuevos centros Ecobici se observan cerca del Estadio Azteca en la Ciudad de México, formando parte de la estrategia para mejorar el acceso durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viaje sencillo (hasta 45 minutos):

Precio: 25 pesos mexicanos, comparable a 1.50 dólares estadounidenses y 1.28 euros.

Pase mensual:

Precio: 470 pesos mexicanos, equivalente a 28 dólares y 24 euros.

Pase anual:

Precio: 925 pesos mexicanos, símil a 55 dólares y 47 euros.

Taxi tradicional

Centro Histórico

Distancia aproximada : 18 kilómetros.

Bajada de bandera: 26 pesos mexicanos .

18 km x 14 pesos = 252 pesos.

Total: 278 pesos mexicanos, semejante a 16.20 dólares y 13.80 euros.

Zona de Polanco

Distancia aproximada: 22 kilómetros

Tarifa estimada:

Bajada de bandera: 26 pesos mexicanos .

22 km x 14 pesos = 308 pesos .

Total: 334 pesos mexicanos, parecido a 19.50 dólares y 16.60 euros.

Área de Coyoacán (zona centro)

Distancia aproximada: 8 kilómetros

Tarifa estimada:

Bajada de bandera: 26 pesos mexicanos .

8 km x 14 pesos = 112 pesos mexicanos .

Total: 138 pesos mexicanos, cercano a 8.10 dólares y 6.90 euros.

Puntos a considerar

Los precios pueden variar según el tráfico , zona , horario y si el taxi es de sitio, calle o aplicación.

Estas tarifas son para taxi tradicional, no incluyen propina ni cobros extra por tiempo de espera.

Resumen de tarifas principales en dólares y euros

Metro: 0.29 dólares / 0.25 euros.

Metrobús: 0.35 dólares / 0.30 euros.

Microbús/camión: 0.44–0.56 dólares / 0.38–0.53 euros.

Bicicleta pública: 1.50 dólares / 1.28 euros.

Taxi tradicional: 1.50 dólares + 0.80 euros.