Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Ignacio Campos fue alcalde de Uruapan de 2021 a 2024. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Ignacio Campos Equihua, mejor conocido como “Nacho” Campos, fue señalado por la plataforma periodística Narcopolíticos por presuntos nexos con la organización criminal de Cárteles Unidos, misma con la que fue vinculado el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Campos Equihua se desempeñó como alcalde de Uruapan en el periodo previo a la elección de Carlos Manzo, quien presentó 83 denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán por presuntas irregularidades durante la administración de su antecesor.

Tras el asesinato de Manzo, esta plataforma dio a conocer una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de 2021, en la que reconoció la posible intervención de organizaciones criminales en las elecciones estatales luego de analizar más de 60 pruebas que lo demostraban en varios municipios, incluido Uruapan.

En ese año, Campos compitió por la alcaldía de la mano de Morena, en una elección en la que Omar Plancarte, empresario aguacatero, era el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

OMAR PLANCARTE HERNÁNDEZ (Foto: Twitter@FiscaliaMich)

Doce días antes de la realización de los comicios, Plancarte fue secuestrado, y hasta el momento se desconoce su paradero. Desde el inicio de su campaña, el candidato denunció que el crimen organizado se había apoderado del municipio de Uruapan, denuncias que también realizó Manzo al ser elegido en 2024 como alcalde.

Los vínculos con Cárteles Unidos

De acuerdo con Narcopolíticos, una plataforma realizada por los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas -especializados en narcotráfico- , así como por Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs A.C., un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fechado el 13 de septiembre de 2021 y filtrado a través de Guacamaya Leaks, señala al menos 29 alcaldes electos con presuntos nexos con organizaciones criminales.

Foto: Narcopolíticos

El documento, publicado por Ríodoce, detalla que los alcaldes habrían recibido apoyos económicos para campañas y coordinación con estructuras delictivas.

La ficha señala que Ignacio Campos habría estado relacionado con Cárteles Unidos, una de la que tiene mayor presencia territorial en el estado.

Esta organización criminal se ha consolidado como un bloque integrado por grupos que mantienen una alianza -aunque inestable en el tiempo- con Los Viagras, La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de los Reyes, los Caballeros Templarios, Cártel Santa Rosa de Lima, la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y los Blancos de Troya.

De acuerdo con un artículo del doctor Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, esta organización criminal tiene presencia en 81 de 113 municipios de Michoacán, consolidándose como la segunda con mayor operaciones en el estado, solo por debajo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Manzo señaló a Campos como responsable de lo que le sucediera

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, fue elegida alcaldesa sustituta de Uruapan tras el asesinato. REUTERS/Ivan Arias

Al finalizar su administración, Campos intentó reelegirse como alcalde, pero Carlos Manzo ganó los comicios de la mano del Movimiento Independiente del Sombrero.

Luego de asumir el cargo, Manzo denunció en sus redes sociales que desde el inicio de su administración comenzó a recibir amenazas en contra de su familia, esto como un posible intento de desestabilizar al municipio.

“Desde esta publicación dejo claro el antecedente de Jorge Tomas Ramírez Mora, alias “EL CHOLO” o “EL VITAMINAS”, quien es originario de Apatzingán, Michoacán, y a quien la ciudadanía lo ha señalado de ser uno de los que están atrás de la inseguridad y violencia que se presenta en el Municipio de Uruapan.

Esta persona es cuñado del expresidente Municipal, Nacho Campos, y tiene señalamientos de haber tenido una injerencia directa, pero de facto, en policía y tránsito municipal del anterior Gobierno. También ha sido señalado por la ciudadanía de haber estado en prisión por las autoridades de Estados Unidos", denunció en sus redes.

Además, hizo responsable tanto a Campos como a Ramírez Mora de lo que le sucediera: “Si algo me llega a pasar o atentan contra mi familia hago responsables al expresidente municipal Ignacio Campos y también a su cuñado”.

Foto: Facebook / Carlos Manzo

De acuerdo la investigación realizada por la plataforma, “El Cholo” o “El Vitaminas” es identificado por haber colaborado con diferentes cárteles como: los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego del asesinato de Manzo, tanto el diputado local, Carlos Bautista Tafolla como Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y su viuda, han exigido que se investigue a Ignacio Campos y otros políticos como Leonel Godoy y Raúl Morón.