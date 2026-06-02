Así fue el altercado vial de Joan Kuri, actor de Televisa que terminó ensangrentado en Edomex

El actor de 'La Rosa de Guadalupe' resultó herido

Joan Kuri, actor de Televisa, sufrió lesiones en los ojos tras un altercado vial en el Estado de México. El incidente ocurrió la tarde del pasado 31 de mayo sobre Periférico, cuando el actor fue agredido físicamente por otro automovilista luego de una discusión derivada de maniobras de tránsito. La condición de Kuri genera inquietud entre seguidores y miembros del medio artístico, atentos a su recuperación.

Un automovilista atacó a Joan Kuri después de que, según la versión del actor, consideró que le cerró el paso al incorporarse a la lateral de Periférico. El agresor lo insultó, realizó señas ofensivas, aceleró y, tras colocarse frente al vehículo de Kuri, descendió y lo golpeó en múltiples ocasiones.

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Dos acompañantes viajaban con el actor de 31 años, quien intentó protegerlos durante la agresión, mientras el atacante intentaba darse a la fuga.

Joan Kuri sufrió lesiones en los ojos tras ser víctima de una agresión vial en el Periférico del Estado de México (IG)

Así fue la agresión vial contra Joan Kuri

El intercambio de insultos y señas fue solo el inicio. Posteriormente, el otro conductor realizó maniobras peligrosas para cerrarle el paso a Joan Kuri y bajó de su vehículo para comenzar la agresión física. De acuerdo con el relato del actor, “Me empezó a golpear y luego se intentó fugar”.

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Kuri impidió que el atacante huyera introduciendo la mano por la ventanilla del coche del agresor y exigiendo que permaneciera en el lugar hasta la llegada de las autoridades.

Durante la confrontación, el actor logró grabar el rostro y las placas del otro conductor, además de solicitar ayuda al 911. Cuando la policía arribó al sitio, el presunto agresor presentaba la playera rota y evidentes signos del altercado. Testigos presenciaron la escena y colaboraron en los primeros reportes realizados por las autoridades estatales.

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Joan Kuri sufrió lesiones en los ojos tras ser víctima de una agresión vial en el Periférico del Estado de México (IG)

“En una cuchilla para entrar al periférico, un tipo me empezó a hacer señas, groserías y yo nada más me reí no y me seguí de frente y en eso veo como empieza a acelerar, pero no le importó, o sea se empezó a meter más como montachoques...yo ya no podía avanzar, se bajó, me sacó, hago el carro y me empezó a golpear”, dijo a TVNotas.

El caso exhibe el riesgo constante de incidentes viales violentos en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Las imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran al actor con heridas en el rostro y rastros de sangre, generando reacciones de solidaridad en plataformas digitales.

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Lesiones en los ojos: la salud de Joan Kuri tras el ataque

A consecuencia de los golpes recibidos, Joan Kuri sufrió lesiones en los ojos y, según su testimonio, perdió parte de la visión. El actor informó que fue auxiliado por paramédicos y posteriormente trasladado a revisión médica para descartar secuelas graves.

La atención hospitalaria sirvió para evaluar el daño ocular y el riesgo de consecuencias a largo plazo. Kuri ha mantenido comunicación sobre su estado de salud y evolución. Persisten las inquietudes ante la posibilidad de que las heridas requieran tratamiento prolongado o intervención especializada para su recuperación.

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Joan Kuri formalizó la denuncia y permanece bajo seguimiento médico mientras sus seguidores siguen atentos a su evolución y recuperación (IG)

Reconocido por su participación en programas como “Mil formas de amar”, “Amar a muerte” y “La rosa de Guadalupe”, el actor agradeció la inmediata asistencia de los servicios de emergencia y de las autoridades estatales