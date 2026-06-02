Amaury Vergara, dueño de Chivas, revela la cifra millonaria que invirtió en el Estadio Guadalajara para el Mundial 2026

Amaury Vergara detalló que el plan incluyó infraestructura, tecnología y servicios para cumplir los estándares de la FIFA y recibir a miles de aficionados. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

Amaury Vergara, presidente de Chivas, anunció la cifra exacta de inversión destinada a convertir el Estadio Akron en una sede mundialista.

El recinto, que ya exhibe su nuevo nombre e imagen oficial para el Mundial 2026, será uno de los escenarios centrales en la fase de grupos. La modernización y el operativo especial de movilidad acompañan la transformación del inmueble que recibirá a miles de aficionados y a selecciones de tres continentes.

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El presidente de Chivas acompañó la presentación del recinto con un mensaje sobre la importancia de cumplir el sueño de su padre y presentar Guadalajara al mundo. (Instagram/ @amaury_vergara)

La cifra da cuenta de la magnitud del proyecto e incluye infraestructura, tecnología y servicios para cumplir con los estándares internacionales que exige la FIFA.

La inversión millonaria detrás de la sede mundialista

La inversión en la modernización del Estadio fue dirigida a múltiples áreas, con el objetivo de dejar una infraestructura preparada para futuras generaciones. Vergara detalló: “Más de 750 millones de pesos respaldan la transformación de nuestra casa con tecnología, sostenibilidad, accesibilidad, hospitalidad y espacios de primer nivel que dejarán un legado más allá de la Copa del Mundo”

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El recinto cuenta con césped híbrido certificado bajo normas FIFA Quality Pro , nuevas pantallas LED y sistemas de audio de última generación.

Se diseñaron zonas de hospitality y servicios VIP .

El sistema de iluminación sustentable y la red de conectividad aseguran una experiencia óptima para todos los asistentes.

La inversión de más de 750 millones de pesos transforma el Estadio Guadalajara en una sede mundialista con altos estándares internacionales. (REUTERS/Henry Romero)

Estas mejoras, según Amaury, buscan que “México vuelva a brillar y que nuestro estadio sea la sede más mexicana del torneo, ofreciendo una experiencia inolvidable para todos”.

Nueva identidad: el estadio que vibra con el Mundial

La imagen y el nombre oficial del Estadio se alinean con los estándares de la FIFA, eliminando toda referencia comercial y reforzando la neutralidad exigida.

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Durante la Copa Mundial, el recinto adopta el nombre Estadio Guadalajara y su fachada muestra la simbología institucional del evento mundialista.

El estadio adopta el nombre Estadio Guadalajara y una imagen institucional, conforme a las exigencias de neutralidad de la FIFA para el Mundial 2026. (X/ @Gdl2026)

Amaury destacó: “Recibir un tercer mundial en casa también es una enorme ilusión para Guadalajara, una ciudad que representa todo lo que es México y que volverá a mostrar su cultura a nivel internacional”.

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Así funcionará el ingreso a los partidos en el Estadio Guadalajara

El Mundial implicará un operativo de movilidad y seguridad sin precedentes para la ciudad y para quienes asistan a los partidos en Guadalajara.

El perímetro de tres kilómetros alrededor del estadio quedará restringido a personas con boleto durante los días de partido, con acceso controlado por filtros de seguridad internacionales.

El sistema de transporte “Ride al Estadio” ofrecerá rutas oficiales desde puntos clave de la ciudad, ya que no habrá estacionamiento para público general.

Los asistentes deben recorrer la “última milla” a pie tras el último filtro de seguridad.

Durante los partidos, un operativo de movilidad restringirá el acceso en tres kilómetros a la redonda, asegurando filtros de seguridad internacionales. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con estos preparativos, el Estadio Guadalajara se presenta listo para albergar partidos de selecciones como México, Corea del Sur, República Checa, Colombia, República Democrática del Congo, Uruguay y España.

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