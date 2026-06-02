Delincuencia organizada pierde casi 3 mil millones de pesos este fin de semana

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

El crimen organizado perdió dos mil 957 millones de pesos en un solo fin de semana tras operativos coordinados del Gabinete de Seguridad en doce estados del país. Las acciones del 29 al 31 de mayo de 2026 incluyeron cateos, detenciones, decomisos de droga, armas y documentos apócrifos, además del desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chihuahua.

De acuerdo con las cifras, estas acciones representaron uno de los golpes económicos más contundentes al narcotráfico en lo que va del año, en un contexto donde el gobierno de Claudia Sheinbaum reporta una caída del 49 por ciento en homicidios diarios respecto al último mes de la administración anterior.

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La coordinación entre las fuerzas federales —Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Semar y FGR— junto con policías estatales, permitió intervenir en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

A continuación, se presentan los resultados específicos obtenidos en cada estado.

El túnel de Tijuana y los decomisos en Baja California

El hallazgo más llamativo del operativo ocurrió en Tijuana, donde fuerzas de la FGR, la GN, el Ejército y la Semar descubrieron un túnel de 700 metros de longitud con dirección y salida hacia Estados Unidos. La galería medía 90 centímetros de ancho y 1.45 metros de altura, y en su interior las autoridades encontraron cartuchos, 24 envoltorios de metanfetamina, dos bolsas con marihuana y un dispositivo de grabación.

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Miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento pesado y equipo táctico, patrullan a bordo de una camioneta pick-up en una zona urbana.

En un segundo operativo también en Tijuana, elementos de la GN, el Ejército y la FGR catearon otro inmueble y aseguraron mil 053 kilos de metanfetamina, cartuchos y un vehículo. A esos decomisos se sumó una acción en San Quintín, donde la FGR y la SSPC detuvieron a una persona, confiscaron 154 mil 794 litros de hidrocarburo, 14 vehículos, 44 tanques, cuatro cilindros de almacenamiento, una máquina despachadora de gas, siete básculas y diversa documentación.

Sinaloa, epicentro de los aseguramientos del fin de semana

Sinaloa concentró el mayor número de operativos individuales del periodo. En Salvador Alvarado, el Ejército cateó un inmueble y decomisó 114 kilos de metanfetamina, 24 kilos de fentanilo, 50 kilos de goma de opio, dosis de cocaína, cinco kilos de marihuana y 125 cartuchos.

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En Culiacán, tres acciones distintas arrojaron resultados adicionales. La GN detuvo a cuatro personas y aseguró seis armas largas, 45 cargadores, cinco chalecos tácticos y dos vehículos; la Semar localizó 93 kilos de metanfetamina, un arma larga y 502 cartuchos dentro de un vehículo; y en la sindicatura de Quila, la GN arrestó a dos personas —una de ellas menor de edad— con cuatro armas largas, 31 cargadores, 960 cartuchos y cuatro placas balísticas.

En los poblados de La Tuna y El Durazno, en los municipios de Badiraguato y Tamazula, el Ejército aseguró 110 artefactos explosivos improvisados y un vehículo de carga. En Escuinapa y San Ignacio, la GN y el Ejército decomisaron seis armas largas, 50 cargadores y mil 550 cartuchos.

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Personal de la Guardia Nacional (GN) realiza patrullajes en calles del estado de Chiapas, México. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco

Michoacán: un detenido con orden de extradición y cinco arrestos más

En Tepalcatepec, fuerzas del Ejército, la FGR, la GN y la Policía Estatal catearon un inmueble y arrestaron a un hombre con orden de extradición vigente. Le confiscaron cuatro armas largas, 18 cargadores, 396 cartuchos, dosis de metanfetamina y dos chalecos tácticos.

En Zitácuaro, en la localidad Aputzio de Juárez, el Ejército detuvo a cinco personas y aseguró cinco armas largas, dos armas cortas, 15 cargadores, 369 cartuchos, cinco chalecos tácticos, seis placas balísticas, un equipo antidrón y un vehículo.

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Tamaulipas: pasaportes falsos, cartuchos y tráfico de personas

En Nuevo Laredo, un operativo conjunto de la FGR, la SSPC, el Ejército, la GN y la Policía Estatal cateó seis inmuebles y detuvo a dos personas. El aseguramiento incluyó 94 pasaportes apócrifos —32 mexicanos y 62 estadounidenses— y siete teléfonos celulares.

En Ciudad Río Bravo y Valle Hermoso, el Ejército y la FGR catearon otros seis inmuebles y arrestaron a tres personas: un hombre vinculado al tráfico de estupefacientes, al tráfico de personas hacia Estados Unidos y al contrabando de armas desde ese país hacia México, además de dos mujeres. En Reynosa, un cateo adicional arrojó 90 mil 300 cartuchos y dos vehículos.

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Sonora: fentanilo en polvo y menores de edad detenidos

En Hermosillo, la Semar, la Fiscalía y la Policía Estatal catearon tres inmuebles, arrestaron a seis personas y decomisaron 32 kilos de metanfetamina más 77 dosis de la misma sustancia.

En la carretera México-Nogales, a la altura de Opodepe, la GN y el Ejército detuvieron a cinco personas —tres de ellas menores de edad— a bordo de un vehículo procedente de Guaymas. El aseguramiento incluyó ocho kilos de fentanilo en polvo, dos kilos de cocaína y dosis de heroína.

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Baja California Sur: explosivos y equipo de comunicación

En San José del Cabo, fuerzas de la Semar, el Ejército, la GN, la Fiscalía y la Policía Estatal realizaron dos cateos. En el primero detuvieron a una persona y le decomisaron un arma larga, dos cargadores y 100 artefactos explosivos.

En el segundo inmueble, ubicado en la colonia Villas de Cortez, no hubo detenidos pero sí un arsenal logístico: 47 chalecos porta placas, 62 placas balísticas, dos contadoras de dinero, 14 radios con nueve cargadores y 43 baterías, 30 tarjetas con claves de comunicación, dos mapas de San José del Cabo y diversas dosis de droga.

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Integrantes del Ejercito Mexicano patrullan por una calle en el Estado de México. Imagen de archivo. EFE/ José Luis De La Cruz

Chihuahua: laboratorio clandestino y precursores químicos

El operativo en Chihuahua apuntó directamente a la cadena de producción de drogas sintéticas. La GN, el Ejército y la FGR inhabilitaron un laboratorio clandestino donde aseguraron ocho reactores de síntesis orgánica, una centrifugadora, 16 costales de ácido tartárico, un tambo con cianuro y 26 tanques de gas LP.

En un segundo cateo vinculado al mismo caso, las autoridades localizaron un centro de almacenamiento de precursores químicos con 80 costales de ácido tartárico, dos tambos con alcohol bencílico, un bidón con 18 litros de la misma sustancia, ocho cilindros de gas, 12 cargadores y una motocicleta.

Durango, Colima, Guerrero, Jalisco y Tabasco

En Gómez Palacio, sobre la carretera a Chihuahua, el Ejército y la FGR detuvieron a una persona durante la inspección de un tractocamión. En el doble fondo de la caja seca encontraron 900 kilos de metanfetamina.

En Colima, en la colonia Bosques del Sur, la Semar y la Policía Estatal arrestaron a cuatro personas y les decomisaron 50 dosis de fentanilo y 69 dosis de metanfetaminas. En La Unión de Isidoro, Guerrero, fuerzas de la Semar, el Ejército, la GN y policías estatales y municipales aseguraron cinco armas largas, 14 cartuchos, dos cargadores y dosis de marihuana en el poblado El Mamey.

En Quitupan, Jalisco, el Ejército decomisó tres armas largas, cargadores, cartuchos y dos vehículos. En Centla, Tabasco, sobre la carretera Villahermosa-Centla, la Semar, el Ejército, la GN, la FGR, la Fiscalía y la Policía Estatal detuvieron a dos personas y aseguraron un tractocamión con 35 toneladas de fertilizante sustentable, un insumo susceptible de ser desviado hacia la producción de explosivos o drogas.