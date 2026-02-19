Fiscalía de Michoacán analizará videos entregados por Grecia Quiroz tras solicitar que se investigue a 3 políticos morenistas

La alcaldesa de Uruapan presentó una solicitud para que se investigue a los políticos. Crédito: Cuartoscuro

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, entregó 11 videos a la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de una solicitud para que se investigue a tres políticos morenistas tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez.

Esto ocurre luego de que la edil acudió este martes a las instalaciones del Ministerio Público local para motivar que las autoridades llamen a declarar al diputado Leonel Godoy Rangel, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

Al respecto, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, detalló que Grecia Quiroz no presentó una denuncia contra los tres políticos, sino que se trató de una solicitud de investigación motivada por la entrega de los materiales.

“Es una solicitud para que se pueda investigar a ciertos personajes en base a esos elementos que nos menciona”, explicó el fiscal en entrevista con medios.

Analizarán videos para determinar que no se trata de Inteligencia Artificial

Aunque en un primer momento Grecia Quiroz informó que presentó una denuncia, Torres Piña señaló que esta solicitud motivará una primera investigación de los materiales para determinar que no se trata de Inteligencia Artificial (IA) y que son los originales.

Con estas indagatorias, las autoridades podrán determinar si los videos y la posible documentación entregada por Grecia Quiroz son pruebas suficientes para llamar a declarar a los políticos morenistas.

“Tenemos que cotejar a qué hacen referencia los videos. Son fuentes abiertas, (son) los videos que ustedes saben y conocen, pero nosotros tenemos que hacer las investigaciones y las indagaciones correspondientes para descartar las circunstancias de los videos”, detalló.

