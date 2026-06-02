Omar Chaparro y Vanessa Bauche se unen a Circo Gómez, la apuesta animada más irreverente de Eugenio Derbez

Omar Chaparro y Vanessa Bauche aparecen junto a personajes animados de "Circo Gómez", la irreverente propuesta de Eugenio Derbez, anunciando su participación. (Infobae México Especial)

El humor más políticamente incorrecto de Eugenio Derbez ha sido encapsulado en Circo Gómez, serie animada que llegará el próximo 5 de junio a ViX Premium y que reúne a figuras como el propio Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Vanessa Bauche, Diana Bovio y Teco Lebrija en una historia marcada por el humor ácido, el caos familiar y un negocio familiar que corre el riesgo de desaparecer.

En entrevista con Infobae México, Omar Chaparro y Vanessa Bauche compartieron sus impresiones sobre esta producción animada que busca diferenciarse de las propuestas tradicionales de comedia familiar.

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En el barco de Eugenio Derbez

Para Vanessa Bauche, la decisión estuvo ligada tanto a la confianza que tiene en Eugenio Derbez como en producciones de 3Pas Studios. Además, al leer el guion, identificó que la serie combina elementos poco comunes dentro de la oferta mexicana: “Se me hacía muy padre la combinación de lo irreverente, de lo lépero”, señaló al referirse a una propuesta dirigida principalmente a adolescentes y adultos.

Omar Chaparro coincidió en que trabajar con Derbez fue un factor determinante.

“Es garantía. Es un cuate que le pone no solamente mente, estrategia, se arma de equipos muy sólidos, muy talentosos, sino que además le ponen mucho corazón”, afirmó.

El actor explicó que una de las principales virtudes de Circo Gómez fue la libertad creativa que recibieron los intérpretes para improvisar durante las grabaciones. “Nos daban la libertad de crear, de improvisar al momento y fue puro gozo”, recordó.

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Vanessa y Omar, quienes trabajaron previamente con Eugenio Derbez, se suman al elenco de Circo Gómez, consolidando una prometedora colaboración artística. (Instagfram: Vanessa Bauche / Omar Chaparro)

Una familia disfuncional que busca conectar con el público

La serie sigue la vida de los Gómez, una familia de artistas encabezada por Filiberto Gómez, personaje interpretado por Eugenio Derbez. Aunque el circo que administran atraviesa dificultades económicas y constantes conflictos internos, sus integrantes intentan mantenerse unidos.

Vanessa Bauche consideró que el atractivo principal del proyecto radica en que retrata una realidad reconocible para gran parte del público latinoamericano. “Es la normalidad para nosotros. Aquí lo anormal es una familia funcional”, expresó la actriz.

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Por su parte, Omar Chaparro aseguró que la identificación del público será clave para el éxito de la producción. “La gente se ríe porque se ve reflejada, ve a su papá, ve a su mamá, ve a su hermana o se ve a sí mismo”, explicó.

Eugenio Derbez, Vanessa Bauche y Omar Chaparro, en imágenes superpuestas, sonríen mientras dan voz a los personajes Filiberto, Lupe y Lobito, respectivamente, para la serie animada Circo Gómez. (Instagram: Circo Gómez)

Los actores Diana Bovio, Teco Lebrija y Omar Chaparro prestan sus voces a los personajes de Vicky, Chiquimoco y Refugio en la nueva serie animada Circo Gómez. (Instagram: Circo Gómez)

¿De qué trata ‘Circo Gómez’?

La producción contará con 10 episodios y presentará situaciones absurdas que ocurren detrás del escenario de un circo ambulante que lucha por sobrevivir.

Entre ensayos fallidos, artistas extravagantes y conflictos familiares, la historia explora temas relacionados con la convivencia, las diferencias generacionales y la unidad familiar desde una perspectiva irreverente.

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Circo Gómez es una producción de 3Pas Studios en colaboración con ViX. Eugenio Derbez, Ben Odell y Javier Williams participan como productores ejecutivos, mientras que la animación estuvo a cargo de F3 Media.

La serie representa una de las apuestas más ambiciosas de Derbez dentro del terreno de la animación para adultos, un género que busca abrirse espacio en el mercado mexicano con una propuesta cargada de humor negro, sátira y personajes tan caóticos como entrañables.

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