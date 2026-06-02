Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Maroon 5 en CDMX

La aclamada banda estadounidense Maroon 5 posa para una foto promocional de su gira 'Love Is Like Tour', que incluye una presentación en CDMX.

Maroon 5 confirmó su regreso a la CDMX con un concierto el 30 de septiembre de 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helú. La presentación forma parte de la gira Love Is Like Tour, encabezada por Adam Levine.

El show marca el retorno de Maroon 5 a la capital mexicana tras cuatro años sin una presentación propia en la ciudad, en un recinto que ha recibido pocos eventos musicales en años recientes.

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La banda llega con un tour en el que promociona su material discográfico más reciente y repasa éxitos como “Sugar”, “This Love”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger” y “Girls Like You”.

La venta de boletos se realiza a través de Ticketmaster, y ya genera expectativa tras la difusión de los precios por zona.

La entrada más económica para Maroon 5

Adam Levine de Maroon 5 levanta con los brazos en alto la bandera de México en un concierto frente a una multitud, en un gesto de conexión con sus fans. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boleto más barato para Maroon en CDMX cuesta $1,227 pesos mexicanos y corresponde a la Platea Alta Lateral, es decir, la zona de gradas más alejada del escenario.

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Ventajas:

Precio accesible : Es la opción más económica disponible, con un costo de $1,227 pesos mexicanos.

Acceso garantizado : Permite asistir al evento y vivir la experiencia en vivo.

Ambiente general: Al estar en una zona alta y lateral, se percibe la energía de todo el público y se tiene una vista panorámica del recinto.

Desventajas:

Lejanía del escenario : La Platea Alta Lateral es la zona de gradas más alejada del escenario, por lo que los artistas se ven a mayor distancia.

Calidad del sonido : En zonas altas y alejadas, el audio puede percibirse con menor claridad o volumen, dependiendo de la acústica del recinto.

Visibilidad limitada : Desde las gradas laterales superiores, algunos ángulos pueden dificultar la visión directa del show.

Menor interacción: Es menos probable tener interacción visual o cercanía con los artistas.

Las 5 canciones de Maroon 5 más emblemáticas

Así queda el mapa para el concierto de la banda estadounidense. X: @Ocesa_Total

This Love Lanzada en 2004 como parte del álbum Songs About Jane , “This Love” se convierte en uno de los primeros grandes éxitos de la banda. La canción narra una relación apasionada y conflictiva. Su ritmo pegajoso y el distintivo estilo vocal de Adam Levine la posicionan como un tema emblemático y frecuente en los conciertos.

She Will Be Loved Incluida también en Songs About Jane , “She Will Be Loved” es una balada sobre el amor no correspondido y el deseo de proteger a alguien que sufre. La letra y la melodía melancólica conectan con quienes han experimentado relaciones complicadas. Es una de las canciones más reconocidas de la agrupación.

Sugar Publicada en 2014 dentro del álbum V , “Sugar” destaca por su sonido pop y su estribillo fácil de recordar. El video musical, donde la banda interrumpe bodas reales para tocar en vivo, contribuye a su popularidad. Es un himno de fiesta y alegría en la discografía de Maroon 5.

Moves Like Jagger Colaboración con Christina Aguilera lanzada en 2011, este sencillo fusiona pop y dance. La canción hace referencia a los icónicos movimientos de Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones. Es uno de los temas más bailables de la banda y ha sido éxito en listas internacionales.

Payphone Estrenada en 2012 junto al rapero Wiz Khalifa, “Payphone” aborda la frustración y la nostalgia tras una ruptura amorosa. El contraste entre la voz de Adam Levine y el rap de Wiz Khalifa le da un sello distintivo. Se mantiene como uno de los sencillos más escuchados del grupo.