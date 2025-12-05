“El Licenciado”, presunto asesino de Carlos Manzo, también operaba para el CJNG en Guanajuato, asegura Bedolla

"El Licenciado", detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Jorge Armando “N”, un sujeto apodado El Licenciado es señalado por las autoriades como el asesino intelectual del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. Además, se le acusa de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y recientemente autoridades aseguraron que también operaba en Guanajuato.

Durante una conferencia de prensa del 4 de diciembre, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla fue cuestionado sobre el caso del homicidio de Manzo, hechos ocurridos el 1 de noviembre pasado.

El funcionario aseguró que las averiguaciones en el caso son realizadas con una intensidad máxima y que todas las líneas de investigación están abiertas.

“Se tienen detenidos […] cada detenido genera una oportunidad para dar con este tema. Uno de los autores intelectuales está en Almoloya de Juárez, en el penal de máxima seguridad del país “. destacó Ramírez Bedolla.

El funcionario compartió la informacion en una rueda de prensa. Crédito: Gobierno de Michoacán

Jorge Armando “N” fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 (CEFERESO 1), ubicado en el Estado de México y mejor conocido como El Altiplano.

“El Licenciado” operaba en Michoacán y en Guanajuato: Bedolla

El mandatario agregó que se trata de un hombre de alta peligrosidad y quien a decir del gobernador, tenía nexos nos solamente en Michoacán, sino también en Guanajuato.

Si bien Bedolla no habla de forma explicita del sujeto detenido en el penal de máxima seguridad, por la descripción que realiza es identificado como El Licenciado.

Agentes de seguridad a las fueras del penal del Altiplano (X/@vicmanolete/Ilustrativa)

“Este personaje también tenía una acción delictiva en Guanajuato”, aseguró Ramírez Bedolla, quien calificó la investigación, a un mes del homicidio, como “robusta”.

“El Licenciado” negó pertenecer al CJNG

Por su parte, a finales de noviembre pasado el sujeto señalado como autor intelectual del asesinato de Manzo declaró que no pertenece al también llamado cártel de las cuatro letras e incluso denunció que fue víctima de tortura.

Ante las autoridades judiciales, El Licenciado rechazó ser integrante del CJNG y también aseguró que no conoce a ninguna persona relacionada con la estructura criminal mencionada.

Fiscalía de Michoacán niega tortura

Por su parte, el 28 de noviembre pasado Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, aseguró que son mentiras las acusaciones de irregularidades y torturas expresadas por Jorge Armando “N”.

El fiscal sostuvo que el arresto de El Licenciado fue realizado de manera adecuada y bajo los protocolos necesarios, además de que la detención fue en flagrancia pues el sujeto mencionado fue sorprendido con droga, un arma de fuego y hasta trató de huir ofreciendo dinero a los elementos de seguridad que lo interceptaron.