México

Estas son las personas que tendrán suspensión de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez

Estas becas son un apoyo importante para miles de estudiantes de diversos niveles educativos

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Una madre y su hijo adolescente sentados en una mesa, mirando una laptop abierta. La pantalla muestra el logo y nombre de la Beca Rita Cetina. El hijo sostiene documentos.
La información ha sido dada a conocer por los canales oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez son sin duda dos de los programas sociales más importantes del gobierno ya que benefician a un gran número de estudiantes en diversos niveles educativos.

Y aunque actualmente se encuentra activo el deposito correspondiente al periodo mayo-junio y continuarán los pagos durante este mes de junio.

Las autoridades han alertado de una suspensión sobre la cual deben estar atentos los beneficiarios y aquí te decimos quienes son los afectados.

Ambas becas representan un apoyo para diversas familias mexicanas.
Ambas becas representan un apoyo para diversas familias mexicanas.

Quiénes son los beneficiarios que tendrán una suspensión de su Beca Rita Cetina y su Beca Benito Juárez

La SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informaron que los pagos de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez se detendrán después del depósito de junio aunque no debido a un recorte en el presupuesto o a la baja de algunos beneficiarios sino debido a que estos apoyos cubren solo los 10 meses del ciclo escolar activo.

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La pausa abarca el receso de verano periodo durante el cual NINGUNO DE LOS BENEFICIARIOS recibirán dinero en julio y agosto, meses que coinciden con las vacaciones de verano.

Además, se anunció que septiembre tampoco tendrá una dispersión inmediata por la reorganización administrativa del arranque del nuevo ciclo escolar.

Eso significa que, tras cobrar en junio, las familias pasarán casi cuatro meses sin un nuevo depósito regular en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

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Como mencionamos antes, la suspensión temporal no implica que los estudiantes hayan perdido la beca ni que exista un recorte presupuestal sino que las reglas de operación del Gobierno de México establecen que estos apoyos se entregan únicamente durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

La medida se basa en que durante las vacaciones de verano los alumnos no asisten a clases ni generan gastos cotidianos de transporte o insumos escolares. Por esa razón, las autoridades detienen la dispersión de recursos al concluir el bimestre mayo-junio.

Foto-ilustración editorial con fondo borgoña. Una niña mexicana sonriente sostiene una tarjeta de débito Banco del Bienestar junto al texto 'Beca Rita Cetina'.
Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se reanuda el pago de las Becas del Bienestar

De acuerdo con información oficial los pagos de la beca están programados para reanudarse depósito en octubre, pago que corresponderá al primer bimestre del nuevo ciclo escolar, es decir, septiembre y octubre.

Si los tutores tienen dudas sobre el estatus del alumno o quieren confirmar que la cuenta bancaria sigue activa antes de la pausa, pueden revisar la información en el Buscador de Estatus oficial en internet. Para hacerlo solo necesitan la CURP del estudiante.

Dicha consulta permite verificar que la información esté en orden antes de que se reanuden los pagos. La revisión busca evitar bloqueos administrativos o contratiempos cuando vuelva la dispersión en octubre.

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