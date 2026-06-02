EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 2 de junio

En pocas líneas:
El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.
Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que este 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe.
Las precipitaciones intensas y los vientos fuertes marcan el inicio de la primera semana de junio en varios estados de México.