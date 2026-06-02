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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 2 de junio

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

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En pocas líneas:

06:08 hsHoy

Ciudad de México: la predicción del tiempo para este 2 de junio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

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06:07 hsHoy

Conagua alerta por inicio de temporada de huracanes en el Atlántico: Arthur será el primer ciclón tropical

Las lluvias podrían incrementarse durante junio debido a la combinación de ondas tropicales, ciclones y el Monzón Mexicano

Conagua y el SMN confirmaron el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. (Reuters)
Conagua y el SMN confirmaron el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. (Reuters)

Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que este 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe.

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06:07 hsHoy

Temporal de lluvias en México: estos serán los estados más afectados del 2 al 5 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre riesgos de deslaves, inundaciones y oleaje elevado en al menos diez estados

El SMN y Conagua alertan por lluvias intensas, vientos fuertes y calor extremo en el oriente, sur y sureste de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El SMN y Conagua alertan por lluvias intensas, vientos fuertes y calor extremo en el oriente, sur y sureste de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las precipitaciones intensas y los vientos fuertes marcan el inicio de la primera semana de junio en varios estados de México.

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