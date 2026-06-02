México

Gobierno de CDMX deslinda a la CNTE de cohetones: investiga hechos que dejaron dos heridos

Las autoridades también revisan el actuar de los policías para determinar si hubo conductas irregulares

Guardar
Google icon
La SSC sostiene que no hubo instrucción de agredir a los manifestantes (REUTERS/Luis Cortes)
La SSC sostiene que no hubo instrucción de agredir a los manifestantes (REUTERS/Luis Cortes)

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país.

Los hechos violentos registrados fueron atribuidos a “un grupo de personas embozadas, ajenas a quienes se manifestaban de manera pacífica”, según compartió el funcionario el 2 de junio.

PUBLICIDAD

Vázquez Camacho agregó que fue este conjunto de personas el que uso objetos en contra de uniformados.

Maestros del CNTE tratan de derribar las vallas metálicas que rodean al Zócalo de la CDMX durante su jornada de protestas previas al mundia. (@ @TCM_MI)

“Durante las protestas en el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, dicho grupo lanzó cohetones, piedras y otros artefactos contra las y los policías que se encontraban detrás, provocando que cuatro de ellos resultaran lesionados“, fue parte del mensaje del encargado de la policía capitalina.

PUBLICIDAD

No hubo instrucción de agredir a los manifestantes: Pablo Vázquez Camacho

De igual manera, el funcionario destacó que nunca hubo alguna instrucción para agredir a los manifestantes y agregó que tras señalamientos públicos, fueron iniciadas carpetas de investigación administrativa con el objetivo de identificar si hubo conductas irregulares a los protocolos de actuación.

Asimismo, el encargado de la SSC confirmó que en las manifestaciones resultaron heridas dos personas, por lo que mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) respecto a las notificaciones médico-legales por los individuos lesionados.

“Procederemos a sancionar a cualquier persona que haya incurrido en conductas fuera de la norma, incluyendo su suspensión o remoción según corresponda”, compartió el funcionario.

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Piden acceso para peatones al Zócalo

Durante la conferencia, el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto Romero, comentó que las autoridades privilegian el diálogo en la resolución conflictos.

“Estamos muy atentos a las mesas de diálogo que se están realizando en Gobernación. Estamos expectantes, pero también buscamos, desde la propia Ciudad de México, ayudar a que estas mesas de diálogo lleguen a buen puerto”, agregó.

También dijo que buscan afectar lo menos posible a los ciudadanos y que incluso uno de los temas propuestos para las mesas de dialogo es que puedan liberarse las zonas peatonales.

Vandalizan figuras del Mundial

Durante el mismo 2 de junio figuras conmemorativas del Mundial fueron vandalizadas por la CNTE en Paseo de la Reforma, lo anterior a nueve días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se trata de la exposición “Gigantes del Futbol”, la cual fue instalada como parte de la ambientación mundialista de la capital. Los manifestantes derribaron algunas de las figuras, les retiraron la vestimenta y quemaron parte de las estructuras, en una jornada que también incluyó bloqueos en el Circuito Interior, el cruce de Reforma e Insurgentes y los accesos al Centro Histórico.

Temas Relacionados

CDMXCNTEManifestacionesSSCmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los mejores ejercicios para descontracturar tu cuello si dormiste chueco y aliviar el dolor

Estos movimientos te ayudarán a relajar la zona y quitar las molestias

Los mejores ejercicios para descontracturar tu cuello si dormiste chueco y aliviar el dolor

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 2 de junio: alerta por lluvias en estas zonas del Estado de México

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 2 de junio: alerta por lluvias en estas zonas del Estado de México

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Temblor hoy 2 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

“Me veo levantando la copa”: el sueño mundialista de Raúl Jiménez con México

A días de que inicie la Copa del Mundo 2026, Jiménez asegura que se imagina levantando el trofeo en lo que podría ser su última participación en dicho torneo

“Me veo levantando la copa”: el sueño mundialista de Raúl Jiménez con México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Dictan prisión preventiva a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Despliegan operativo en Veracruz para rescatar a la periodista Roxana Guzmán, secuestrada por grupo armado

Sentencian en EEUU a mexicana por liderar red de distribución de fentanilo y metanfetamina

UIF refuerza colaboración con Zacatecas para rastrear estructuras financieras del crimen

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

ENTRETENIMIENTO

Alejado de Verónica Castro, Cristian Castro pospone conciertos en Auditorio Nacional

Alejado de Verónica Castro, Cristian Castro pospone conciertos en Auditorio Nacional

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Maroon 5 en CDMX

Señalan que esposa de Roberto Tello es cleptómana tras ‘robar’ bolsas de Yulianna Peniche: “Se puso a llorar”

Laufey en CDMX: preventa, fecha y todo lo que debes saber sobre la cantante islandesa

Así fue el altercado vial de Joan Kuri, actor de Televisa que terminó ensangrentado en Edomex

DEPORTES

“Me veo levantando la copa”: el sueño mundialista de Raúl Jiménez con México

“Me veo levantando la copa”: el sueño mundialista de Raúl Jiménez con México

Selección de Japón llega a Monterrey: Samuel García recibe a los Samuráis Azules

Guía completa para llegar al Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026: Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús y más

Con banderas como en el 86: revelan cómo se ve por dentro el Estadio Ciudad de México para recibir el Mundial 2026

Cuánto dinero cuesta llegar al Estadio Ciudad de México: tarifas del transporte público en dólares y euros