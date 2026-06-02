Gobierno de CDMX deslinda a la CNTE de cohetones: investiga hechos que dejaron dos heridos

La SSC sostiene que no hubo instrucción de agredir a los manifestantes (REUTERS/Luis Cortes)

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país.

Los hechos violentos registrados fueron atribuidos a “un grupo de personas embozadas, ajenas a quienes se manifestaban de manera pacífica”, según compartió el funcionario el 2 de junio.

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Vázquez Camacho agregó que fue este conjunto de personas el que uso objetos en contra de uniformados.

Maestros del CNTE tratan de derribar las vallas metálicas que rodean al Zócalo de la CDMX durante su jornada de protestas previas al mundia. (@ @TCM_MI)

“Durante las protestas en el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, dicho grupo lanzó cohetones, piedras y otros artefactos contra las y los policías que se encontraban detrás, provocando que cuatro de ellos resultaran lesionados“, fue parte del mensaje del encargado de la policía capitalina.

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No hubo instrucción de agredir a los manifestantes: Pablo Vázquez Camacho

De igual manera, el funcionario destacó que nunca hubo alguna instrucción para agredir a los manifestantes y agregó que tras señalamientos públicos, fueron iniciadas carpetas de investigación administrativa con el objetivo de identificar si hubo conductas irregulares a los protocolos de actuación.

Asimismo, el encargado de la SSC confirmó que en las manifestaciones resultaron heridas dos personas, por lo que mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) respecto a las notificaciones médico-legales por los individuos lesionados.

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“Procederemos a sancionar a cualquier persona que haya incurrido en conductas fuera de la norma, incluyendo su suspensión o remoción según corresponda”, compartió el funcionario.

(REUTERS/Henry Romero)

Piden acceso para peatones al Zócalo

Durante la conferencia, el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto Romero, comentó que las autoridades privilegian el diálogo en la resolución conflictos.

“Estamos muy atentos a las mesas de diálogo que se están realizando en Gobernación. Estamos expectantes, pero también buscamos, desde la propia Ciudad de México, ayudar a que estas mesas de diálogo lleguen a buen puerto”, agregó.

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También dijo que buscan afectar lo menos posible a los ciudadanos y que incluso uno de los temas propuestos para las mesas de dialogo es que puedan liberarse las zonas peatonales.

Vandalizan figuras del Mundial

Durante el mismo 2 de junio figuras conmemorativas del Mundial fueron vandalizadas por la CNTE en Paseo de la Reforma, lo anterior a nueve días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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Se trata de la exposición “Gigantes del Futbol”, la cual fue instalada como parte de la ambientación mundialista de la capital. Los manifestantes derribaron algunas de las figuras, les retiraron la vestimenta y quemaron parte de las estructuras, en una jornada que también incluyó bloqueos en el Circuito Interior, el cruce de Reforma e Insurgentes y los accesos al Centro Histórico.