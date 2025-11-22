De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

Ramón Álvarez Ayala, conocido como “R1″, es señalado por las autoridades federales como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

El sujeto es identificado como uno de los líderes de mayor jerarquía dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Su historial delictivo no comenzó con este homicidio, ocurrido el pasado 1 de noviembre en plena plaza pública durante el Festival de las Velas de Día de Muertos, ya que las autoridades tienen conocimiento de su implicación en actividades delictivas desde hace más de diez años.

El “R1″ fue detenido en 2012

Cuando "El R1", segundo al mando del CJNG, fue liberado Ricardo Mejía Berdeja calificó los hechos como "un sabadazo" (Foto: Twitter/@SSPCMexico)

El 6 de septiembre de 2012, Ramón Álvarez fue detenido junto a su hermano Rafael, alias “R2″, identificado como jefe operativo del CJNG, durante acciones en las que se utilizaron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana en los municipios de Guadalajara y Zapopan del estado de Jalisco.

Las autoridades identificaron al “R1″ como el principal colaborador y hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, quien le dio el control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y la zona norte del estado de Jalisco.

En ese entonces, era señalado como el presunto responsable de implementar acciones en contra de células antagónicas en las plazas que operaba, además de coordinar las acciones de incursión del CJNG hacia los estados de Guanajuato y Michoacán.

Localizado en un domicilio en condiciones “precarias”

Ramón Álvarez fue liberado por un juez en 2022. (FOTO: Especial)

El “R1″ fue localizado junto a cinco hombres de su confianza en un departamento en condiciones precarias que utilizaba como casa de seguridad, ubicado en la Zona Minerva en Guadalajara. En este sitio realizaba reuniones con sus colaboradores para coordinar actividades de narcotráfico.

De acuerdo con un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), al momento de su detención responsabilizó a los líderes de Los Caballeros Templarios de la colocación y difusión de mantas en la ciudad de Guadalajara de una supuesta fractura entre el CJNG y el Cártel del Pacífico.

Además, era señalado junto a su hermano Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala de ser los presuntos responsables de organizar y coordinar bloqueos e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Colima el 25 de agosto de 2012.

El “R1″ contaba con dos órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y se encontraba vinculado a cuatro averiguaciones previas iniciadas en la Fiscalía General de la República (FGR).

El “R1″ fue liberado en 2022 por un juez

Foto: Captura de pantalla / Mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador

El “R1″ fue liberado por un juez el sábado 18 de noviembre de 2022, en lo que se denominó un “sabadazo” debido a que se ejecutó durante la madrugada.

Durante la mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se informó la liberación del sujeto, quien comenzó como lugarteniente del Cártel del Milenio o de “Los Valencia” para posteriormente integrarse al CJNG.

“Esta persona que se encontraba recluida contaba con cinco antecedentes penales y mandamientos judiciales por delitos como secuestro y delincuencia organizada. Uno a uno de los procesos penales por delitos muy graves como secuestro y delincuencia organizada siendo absueltos por diferentes jueces”, detalló el exsubsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo mejía Berdeja.

Álvarez Ayala liberó todos los procesos en su contra en distintos juzgados de Jalisco, donde fue absuelto por diversos delitos donde las autoridades identificaron “desvanecimiento de pruebas, no comparecencia de testigos y no a elementos a juicio del juez para acreditar la responsabilidad”.

El Licenciado y los dos hombres encontrados sin vida el 10 de noviembre integraban un grupo de mensajería donde se planeó el asesinato de Carlos Manzo. (Redes sociales y Agencias de gobierno)

A tres años de su liberación, el “R1″ ahora es señalado como el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en un caso en el que se encuentran detenidas ocho personas, entre ellas siete de sus escoltas y Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien habría dirigido el ataque.