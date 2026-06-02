México

Un pueblo entre dos tierras: SCJN corrige mapa entre dos municipios de Puebla

El fallo del Pleno dejó sin efecto un documento al señalar que no se basó solo en un acuerdo legislativo estatal

Guardar
Google icon
Silueta amarilla del mapa de Puebla sobre el Pleno de la SCJN con asientos vacíos, un estrado de madera y la bandera de México al fondo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el oficio que adscribía Maloapan a Hueyapan por carecer de respaldo legislativo estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este 2 de junio un oficio del Instituto Registral y Catastral de Puebla que atribuía la localidad de Maloapan al municipio de Hueyapan, porque esa definición se apoyó solo en el Marco Geoestadístico del Inegi y no en una decisión formal del Congreso estatal, según un comunicado del Máximo Tribunal.

El criterio del Pleno implicó que la adscripción territorial de esa comunidad sigue sin definición definitiva y que la única autoridad facultada para fijar o modificar límites entre municipios es el Poder Legislativo local, de acuerdo con el marco constitucional y legal citado por la SCJN.

PUBLICIDAD

La SCJN también advirtió que el acto administrativo generaba incertidumbre sobre qué autoridad municipal debía prestar servicios públicos, recaudar contribuciones y ejercer otras facultades propias del municipio. Esa falta de certeza, agregó la Corte, vulnera el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución, así como la competencia municipal establecida en el artículo 115, fracciones II, III y IV.

Dicha resolución corresponde a la Controversia Constitucional 223/2023, resuelta en sesión de Pleno este 2 de junio, de acuerdo con el comunicado oficial. El caso se centra en la localidad de Maloapan y en el conflicto sobre si pertenece a Atempan o a Hueyapan, municipios de Puebla.

PUBLICIDAD

El Congreso de Puebla es la única autoridad que puede fijar límites municipales

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La falta de definición sobre los límites de Maloapan genera incertidumbre sobre los servicios públicos y competencias municipales. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Según la SCJN, el oficio impugnado carecía de respaldo legislativo porque el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla informó la pertenencia de Maloapan a Hueyapan sin que existiera una determinación del Congreso del estado. Para la Corte, una dependencia administrativa no puede sustituir la facultad constitucional y legal del Poder Legislativo para definir o modificar límites territoriales entre municipios.

El Pleno examinó además la posible omisión atribuida al Congreso del Estado de Puebla por la supuesta falta de determinación definitiva sobre los límites de Maloapan entre Atempan y Hueyapan. La SCJN concluyó que, aunque la Constitución local faculta al Congreso para señalar o modificar esos límites, la normativa vigente no le impone un deber constitucional de actuar de oficio.

Esa conclusión se apoyó en que los procedimientos aplicables deben seguirse conforme a la Ley Orgánica Municipal y la Ley para la Delimitación Territorial de los Municipios. Es decir, la falta de una resolución definitiva no equivale por sí sola a una omisión constitucional del Congreso, según el criterio del Pleno.

Ya existe un procedimiento en trámite para resolver el conflicto de Maloapan

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
El conflicto territorial por la localidad de Maloapan entre los municipios de Atempan y Hueyapan sigue sin resolución definitiva, según la SCJN. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN informó que actualmente está en trámite ante el Congreso poblano un procedimiento promovido por el municipio de Hueyapan para resolver el conflicto de competencia territorial respecto de Maloapan. Ese dato fue destacado por el Tribunal Pleno al analizar si existía o no una inacción legislativa en el caso.

Dicha resolución estableció que la adscripción de Maloapan todavía debe ser definida por las autoridades competentes, no por un oficio administrativo, según la SCJN. En términos prácticos, eso significa que corresponde a las instancias facultadas decidir si la localidad pertenece a Atempan o a Hueyapan.

Temas Relacionados

SCJNPueblaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los mejores ejercicios para descontracturar tu cuello si dormiste chueco y aliviar el dolor

Estos movimientos te ayudarán a relajar la zona y quitar las molestias

Los mejores ejercicios para descontracturar tu cuello si dormiste chueco y aliviar el dolor

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 2 de junio: alerta por lluvias en estas zonas del Estado de México

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 2 de junio: alerta por lluvias en estas zonas del Estado de México

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Temblor hoy 2 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

“Me veo levantando la copa”: el sueño mundialista de Raúl Jiménez con México

A días de que inicie la Copa del Mundo 2026, Jiménez asegura que se imagina levantando el trofeo en lo que podría ser su última participación en dicho torneo

“Me veo levantando la copa”: el sueño mundialista de Raúl Jiménez con México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Dictan prisión preventiva a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Despliegan operativo en Veracruz para rescatar a la periodista Roxana Guzmán, secuestrada por grupo armado

Sentencian en EEUU a mexicana por liderar red de distribución de fentanilo y metanfetamina

UIF refuerza colaboración con Zacatecas para rastrear estructuras financieras del crimen

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

ENTRETENIMIENTO

Alejado de Verónica Castro, Cristian Castro pospone conciertos en Auditorio Nacional

Alejado de Verónica Castro, Cristian Castro pospone conciertos en Auditorio Nacional

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Maroon 5 en CDMX

Señalan que esposa de Roberto Tello es cleptómana tras ‘robar’ bolsas de Yulianna Peniche: “Se puso a llorar”

Laufey en CDMX: preventa, fecha y todo lo que debes saber sobre la cantante islandesa

Así fue el altercado vial de Joan Kuri, actor de Televisa que terminó ensangrentado en Edomex

DEPORTES

“Me veo levantando la copa”: el sueño mundialista de Raúl Jiménez con México

“Me veo levantando la copa”: el sueño mundialista de Raúl Jiménez con México

Selección de Japón llega a Monterrey: Samuel García recibe a los Samuráis Azules

Guía completa para llegar al Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026: Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús y más

Con banderas como en el 86: revelan cómo se ve por dentro el Estadio Ciudad de México para recibir el Mundial 2026

Cuánto dinero cuesta llegar al Estadio Ciudad de México: tarifas del transporte público en dólares y euros