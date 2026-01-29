México

Los 3 sabores de helado que tienen más calorías y que no debes consumir si estás en déficit para bajar de peso

Este delicioso postre suele ser de alto contenido calórico

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las preocupaciones más frecuentes entre quienes buscan perder peso es el contenido calórico de los alimentos y, en particular, de los postres.

Los helados, por su composición y variedad de ingredientes, pueden contener una cantidad considerable de calorías, lo que representa un desafío para quienes siguen un déficit calórico.

La selección de sabores influye de manera directa en la ingesta energética diaria y puede dificultar el progreso hacia los objetivos de adelgazamiento, según especialistas en nutrición.

La elección de los sabores más calóricos suele estar relacionada con la presencia de ingredientes como frutos secos, chocolates y agregados de salsas o galletas, que incrementan de forma significativa el valor energético del producto.

Helado de chocolate con nueces y trozos de galleta

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El helado de chocolate con nueces y trozos de galleta se encuentra entre los sabores con mayor densidad calórica en el mercado. La combinación de chocolate, frutos secos y galletas puede elevar el aporte a más de 300 kilocalorías por porción de 100 gramos.

Los frutos secos como nueces o avellanas contienen grasas saludables, pero también aumentan el valor energético total. La adición de galletas y salsas dulces incrementa aún más la carga de azúcares y grasas, factores que convierten a este sabor en una opción poco recomendable para quienes buscan bajar de peso bajo un régimen de déficit calórico estricto.

Helado de dulce de leche granizado

Helado de jocoque, una innovadora
Helado de jocoque, una innovadora versión helada que transforma el tradicional lácteo fermentado en un postre de textura cremosa y sabor ligeramente ácido y refrescante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helado de dulce de leche granizado destaca por su elevado contenido de azúcar y grasas, elementos que potencian su sabor y textura. Una porción estándar puede aportar entre 250 y 320 kilocalorías, dependiendo de la marca y la cantidad de granizado de chocolate.

El dulce de leche tradicional se elabora a partir de leche y grandes cantidades de azúcar, mientras que el agregado de chocolate granizado suma grasas y calorías adicionales.

Helado de crema americana con agregados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El helado de crema americana con agregados, como salsas de caramelo, mermeladas o trozos de chocolate, suele encontrarse en la parte alta del ranking calórico. El valor energético de este tipo de helado varía según los ingredientes adicionales, pero fácilmente supera las 280 kilocalorías por cada 100 gramos.

En muchos casos, la base de crema americana ya aporta una cantidad considerable de grasa láctea, y los agregados suman azúcares y grasas saturadas. Para quienes siguen un déficit calórico, optar por sabores simples y sin agregados puede ayudar a controlar la ingesta calórica y favorecer el descenso de peso.

Temas Relacionados

HeladoHeladosCaloríasChocolateDietasBajar de pesomexico-noticias

Más Noticias

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Las recientes declaraciones del exentrenador universitario evidenciaron diferencias sobre el trabajo de formación y las prioridades de la directiva

Tuca Ferreti lanza dura crítica

La red de Consulados de México reafirma su labor institucional en EEUU

El comunicado oficial enfatizó que las funciones diplomáticas en ese país priorizan el apoyo a ciudadanos

La red de Consulados de

¿Qué beneficios tiene comer plátano por la noche?

La presencia de triptófano y minerales esenciales en esta fruta favorece la relajación y apoya tus horas de descanso

¿Qué beneficios tiene comer plátano

El hábito cotidiano que se debe evitar para detener el envejecimiento del contorno de ojos

Un gesto habitual al limpiar tu rostro puede hacer que la piel de los párpados pierda firmeza y luzca cansada con el tiempo

El hábito cotidiano que se

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Las lesiones de Luis Chávez y Rodrigo Huescas han sembrado duda al ‘Vasco’ sobre la lista final de convocados a menos de seis meses del debut de México en la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre se reunirá con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Chino Arce”

Detuvieron a “El Chino Arce” de Los Salazar, presunto responsable de un ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos en Sonora

Aseguran chalecos con la leyenda CJNG en inmueble de Morelos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Paulina Rubio y

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Organizadores del Axe Ceremonia asumen responsabilidad por muerte de fotógrafos y buscan acuerdo con familiares

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente