Los 3 sabores de helado que tienen más calorías y que no debes consumir si estás en déficit para bajar de peso

Una de las preocupaciones más frecuentes entre quienes buscan perder peso es el contenido calórico de los alimentos y, en particular, de los postres.

Los helados, por su composición y variedad de ingredientes, pueden contener una cantidad considerable de calorías, lo que representa un desafío para quienes siguen un déficit calórico.

La selección de sabores influye de manera directa en la ingesta energética diaria y puede dificultar el progreso hacia los objetivos de adelgazamiento, según especialistas en nutrición.

La elección de los sabores más calóricos suele estar relacionada con la presencia de ingredientes como frutos secos, chocolates y agregados de salsas o galletas, que incrementan de forma significativa el valor energético del producto.

Helado de chocolate con nueces y trozos de galleta

El helado de chocolate con nueces y trozos de galleta se encuentra entre los sabores con mayor densidad calórica en el mercado. La combinación de chocolate, frutos secos y galletas puede elevar el aporte a más de 300 kilocalorías por porción de 100 gramos.

Los frutos secos como nueces o avellanas contienen grasas saludables, pero también aumentan el valor energético total. La adición de galletas y salsas dulces incrementa aún más la carga de azúcares y grasas, factores que convierten a este sabor en una opción poco recomendable para quienes buscan bajar de peso bajo un régimen de déficit calórico estricto.

Helado de dulce de leche granizado

El helado de dulce de leche granizado destaca por su elevado contenido de azúcar y grasas, elementos que potencian su sabor y textura. Una porción estándar puede aportar entre 250 y 320 kilocalorías, dependiendo de la marca y la cantidad de granizado de chocolate.

El dulce de leche tradicional se elabora a partir de leche y grandes cantidades de azúcar, mientras que el agregado de chocolate granizado suma grasas y calorías adicionales.

Helado de crema americana con agregados

El helado de crema americana con agregados, como salsas de caramelo, mermeladas o trozos de chocolate, suele encontrarse en la parte alta del ranking calórico. El valor energético de este tipo de helado varía según los ingredientes adicionales, pero fácilmente supera las 280 kilocalorías por cada 100 gramos.

En muchos casos, la base de crema americana ya aporta una cantidad considerable de grasa láctea, y los agregados suman azúcares y grasas saturadas. Para quienes siguen un déficit calórico, optar por sabores simples y sin agregados puede ayudar a controlar la ingesta calórica y favorecer el descenso de peso.