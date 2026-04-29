México

Qué trámite se necesita para abrir un testamento y cuánto cuesta

Si todos los herederos son mayores de edad y están de acuerdo, el procedimiento se realiza en notaría; de lo contrario, el proceso pasa a juzgado de lo familiar, con costos y tiempos distintos

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Una familia de cuatro personas, dos adultos y dos niños, sentada frente a una abogada que sostiene documentos con gráficos en una oficina legal.
Para iniciar el procedimiento, los interesados deben presentar el acta de defunción del testador y la identificación oficial de los solicitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, abrir un testamento es un trámite que se realiza ante notario público cuando los herederos son mayores de edad y están de acuerdo con el reparto de bienes.

Para iniciar el procedimiento, los interesados deben presentar el acta de defunción del testador, la identificación oficial de los solicitantes y datos para localizar el testamento en el Archivo General de Notarías o el Registro Nacional de Avisos de Testamento si no cuentan con el documento físico.

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Cuando existen menores de edad o desacuerdo entre herederos, el trámite debe realizarse ante un juez de lo familiar.

Requisitos y documentos para abrir un testamento

Hombre mayor con traje y barba blanca firma un documento con un bolígrafo en un escritorio. A su lado, una abogada en traje lo asiste. Hay papeles legales visibles.
Si este último no está en poder de los herederos, se solicita una búsqueda formal en el Registro Nacional de Testamentos o en los archivos notariales correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento exige una identificación oficial vigente, el acta de defunción del testador y, en su caso, el testamento original.

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Si este último no está en poder de los herederos, se solicita una búsqueda formal en el Registro Nacional de Testamentos o en los archivos notariales correspondientes.

Los interesados deben acreditar su relación con el testador y su calidad de herederos o legatarios.

El notario verifica la autenticidad del testamento y cita a los herederos para una lectura formal. Si entre los beneficiarios hay menores de edad o personas incapaces, la apertura y trámite sucesorio se realiza ante un juzgado, no en notaría.

Proceso ante notario y diferencias con trámite judicial

La sucesión testamentaria ante notario se lleva a cabo cuando todos los interesados son capaces y existe acuerdo. El notario realiza la lectura del testamento, nombra a un albacea y elabora el inventario de los bienes. Después, se adjudican los bienes conforme a lo dispuesto por el testador.

Cuando hay desacuerdo entre herederos o existen menores de edad, el proceso sucesorio se traslada a la vía judicial. Esto puede aumentar los costos y la duración del trámite, además de requerir la intervención de un albacea judicial designado por el juez.

Costos oficiales del trámite en 2026

Primer plano de una mujer latina con cabello oscuro y expresión seria, sentada en un escritorio en casa, revisando documentos y libros con un portátil.
Por la expedición de testimonios de escrituras públicas o copias certificadas, las tarifas oscilan entre $173 y $484 por hoja, según el tipo de documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, los costos para abrir un testamento varían por entidad federativa y tipo de trámite. En la Ciudad de México, el arancel para la apertura de una sucesión testamentaria ante notario es de hasta $12,019.

La protocolización del inventario y avalúos implica un pago del 0.75 % del valor del activo inventariado.

Por la expedición de testimonios de escrituras públicas o copias certificadas, las tarifas oscilan entre $173 y $484 por hoja, según el tipo de documento.

Durante el Mes del Testamento (septiembre), existen descuentos especiales.

En la Ciudad de México, el costo del testamento público abierto se reduce a $3,800 para el público en general.

Fuera de campaña, el costo puede ascender a $5,320 en notaría y hasta $10,645 si se otorga fuera de la notaría.

En otros estados, durante campañas, los precios pueden ir de $700 a $3,800 dependiendo de la entidad y la política estatal. Para adultos mayores o grupos vulnerables, algunas entidades ofrecen trámites gratuitos o con descuentos mayores al 50 %.

Características legales y modalidades del testamento en México

Un abogado joven habla con una pareja de ancianos en una oficina, con documentos sobre el escritorio y una lámpara de latón, en una atmósfera sobria.
El testador puede modificar o revocar el documento en cualquier momento mientras conserve su capacidad legal. Tras el fallecimiento, el testamento se abre ante notario o juez y se inicia el procedimiento sucesorio correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testamento en México es un acto jurídico personal, unilateral, libre y revocable. La modalidad más común es el testamento público abierto, otorgado ante notario. El testamento ológrafo es válido solo si se deposita en el Archivo General de Notarías.

El testador puede modificar o revocar el documento en cualquier momento mientras conserve su capacidad legal. Tras el fallecimiento, el testamento se abre ante notario o juez y se inicia el procedimiento sucesorio correspondiente.

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