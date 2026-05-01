De amparos a sentencias sin cumplir: así logró ‘El Jardinero’ del CJNG burlar la justicia más de una vez

Retrato de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, presunto líder del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por años, Audias Flores Silva, alias El Jardinero, fue uno de los criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) más buscados de Estados Unidos y México, y símbolo de la “puerta giratoria” en la justicia penal. A pesar de múltiples detenciones, sentencias y acusaciones de alto impacto, logró recuperar su libertad en varias ocasiones gracias a amparos, absoluciones judiciales y recursos legales.

El pasado 27 de abril, fuerzas especiales de la Secretaría de Marina lograron capturarlo en un operativo en la sierra de Nayarit. La acción, que se desarrolló sin un solo disparo a pesar de estar protegido por decenas de sicarios armados, marcó el fin de su más reciente periodo de libertad y lo llevó nuevamente ante la justicia mexicana.

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Actualmente, su ofensiva judicial ya se anotó su primera victoria, y es que sólo tres días después de su captura logró obtener la suspensión ante una posible extradición a Estados Unidos por orden de un juzgado federal.

El historial judicial: detenciones, absoluciones y recursos

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

Originario de Huetamo, Michoacán (1980), El Jardinero creció en una región marcada por la pobreza y la migración. Durante su adolescencia, cruzó ilegalmente a Estados Unidos junto a su familia, asentándose en Carolina del Norte y Atlanta, donde vivió en la clandestinidad y fue detenido dos veces: primero por la patrulla fronteriza en Hidalgo, Texas, y luego en Carolina del Norte con un cargamento de cocaína. Cumplió casi seis años en prisión estadounidense antes de ser deportado.

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Ya en México, se integró a las filas del CJNG como sicario de base y ascendió rápidamente por su disciplina y ferocidad. La DEA y la FGR lo identifican como operador clave en laboratorios de metanfetamina, rutas de tráfico de cocaína y heroína, y control de operaciones en Michoacán, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Colima. Su autonomía operativa llegó al punto de tener infraestructura propia en Texas y una red de lavado de dinero desmantelada por la DEA en 2025.

A diferencia de otros capos, El Jardinero prefería el bajo perfil y la discreción, evitando la ostentación pública y mediática.

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El caso de El Jardinero es paradigmático en el uso de recursos legales para evadir la cárcel.

(Foto: DEA)

Entre 2009 y 2010, acumuló al menos seis órdenes de aprehensión por delitos graves, ejecutadas hasta 2016. Sin embargo, fue liberado en todos los procesos por falta de pruebas o resoluciones judiciales favorables.

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En 2015, fue acusado de participar en un ataque armado en San Sebastián del Oeste, Jalisco, con saldo de seis policías muertos. En 2019, un juez lo absolvió y ordenó su liberación. La Fiscalía apeló y, en segunda instancia, se dictó una sentencia de 45 años de prisión que no cumplió porque la orden de reaprehensión nunca se ejecutó.

Su última caída

El 27 de abril de 2026, tras 380 operaciones de inteligencia, 100 horas de ensayo y 48 horas de seguimiento aéreo, fuerzas especiales de la Marina capturaron a El Jardinero en la sierra de Nayarit.

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El despliegue incluyó cuatro helicópteros de apoyo, dos de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de acción directa y 400 navales en apoyo. Flores Silva estaba protegido por 30 camionetas y 60 hombres armados, pero fue capturado sin disparos mientras intentaba ocultarse en un desagüe. El operativo fue registrado en video.

Audias Flores Silva, "El Jardinero", uno de los líderes principales del CJNG, fue trasladado esta noche al penal federal de máxima seguridad de "El Altiplano", en Almoloya, Estado de México. (X/@vicmanolete)

La FGR ya ha formulado cargos por portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo, aunque la defensa de Flores Silva pidió duplicidad del término constitucional, con audiencia de continuación programada para el 4 de mayo.

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El capítulo más reciente de su historia es la suspensión de la extradición, otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, bajo la jueza Azucena Lazalde Íñiguez. Según el expediente 407/2026, El Jardinero argumentó que su proceso de extradición se inició fuera de procedimiento, y la jueza consideró que su entrega a Estados Unidos podría causar “afectaciones irreparables a los derechos humanos de la parte quejosa”.

Por ahora, Flores Silva permanece bajo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

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Un patrón repetido: el caso de El Güero Conta

Foto: Ejército Mexicano

El caso de El Jardinero no es único. Otros mandos del CJNG, como César Alejandro Villaseñor, alias El Güero Conta, han seguido trayectorias similares: entre 2005 y 2015, Villaseñor acumuló tres órdenes de aprehensión: dos por homicidio quedaron sin efecto tras la promoción de amparos y la tercera, ejecutada en 2016, correspondió a un delito culposo, lo que le permitió enfrentar el proceso en libertad.

Pese a ese historial judicial, Villaseñor continuó operando como pieza clave en la estructura financiera y logística del cártel, hasta su reciente captura en Zapopan, Jalisco, el mismo día que la caída de su jefe, El Jardinero.

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En ese operativo, la Guardia Nacional le aseguró un fusil abastecido, droga y dinero en efectivo. Acusado por la FGR de arma de fuego de uso exclusivo, posesión de metanfetamina con fines de comercio y operaciones con recursos de procedencia ilícita, actualmente se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, aunque su situación jurídica sigue sin definirse, tras la solicitud de duplicidad del término constitucional por parte de su defensa.