México

El Cuini seguirá negociando con la Fiscalía de Estados Unidos: piden aplazar audiencia del cuñado de El Mencho

La defensa de Abigael González Valencia pidió que la audiencia programada para el próximo 8 de mayo en Washington se aplazara para el próximo 10 de junio

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Abigael González Valencia, CJNG
La defensa de Abigael González Valencia solicitó aplazar la audiencia programada para el próximo 8 de mayo. (Foto: AIC)

La defensa de Abigael González Valencia, alias El Cuini, y la Fiscalía de Estados Unidos, solicitaron aplazar la audiencia programada para el 8 de mayo por la Corte Federal de Washington ante las negociaciones en curso, con la finalidad de alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad que evite el juicio.

Por medio de una carta, ambas partes pidieron posponer la comparecencia hasta el 10 de julio o una fecha posterior, justificando que requerían más tiempo para concluir las negociaciones sobre una posible resolución del caso sin juicio.

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El Cuini presenta cargos por temas de crimen organizado, narcotráfico y uso de armas de fuego, y es señalado como presunto líder de Los Cuinis, brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Apenas el pasado mes de marzo, la defensa de González Valencia envió un documento a la Corte estadounidense, en el que también se pidió aplazar la audiencia que se tenía programada para el 12 de marzo en Washington y se propuso cambiarla para el próximo 8 de mayo.

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“El acusado Abigael González Valencia respetuosamente solicita a este Tribunal aplazar la audiencia de estatus en este caso, actualmente programada para el 12 de marzo de 2026, por aproximadamente sesenta (60) días, hasta alrededor del 8 de mayo de 2026″, se puso en el documento.

El Cuini fue cuñado de El Mencho. (DEA)
El Cuini fue cuñado de El Mencho. (DEA)

También se señaló que la defensa de El Cuini y la Fiscalía estadounidense habían estado en comunicación frecuente sobre el caso, y la defensa había estado revisando la muy significativa cantidad de pruebas y materiales del proceso producidos por el gobierno, que incluían más de un año de intercepciones, informes de investigación y otros documentos.

“Las partes también se encuentran en conversaciones sobre una posible resolución del caso“, se señaló.

El abogado aseguró que el fiscal asignado al caso no se había opuesto al plazo solicitado y que El Cuini estaba de acuerdo con el mismo.

¿Quién es El Cuini?

Abigael González Valencia, lider de Los Cuinis, es cuñado de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG que fue abatido en un operativo llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. González Valencia fue extraditado a Estados Unidos el 12 de agostos del 2025.

Su detención ocurrió el 28 de febrero del 2015 en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, durante un operativo de la Secrtearía de Marina.

El cuñado de 'El Mencho' evita ser extraditado a EEUU El Cuini, CJNG, Narcotráfico
Abigael González Valencia permanece recluido desde 2015 Crédito: AIC/Especial

En ese entonces, el CJNG era considerada una organización de reciente creación y González Valencia fue señalado de inmediato como uno de los fundadores de Los Cuinis.

El 6 de mayo de ese año, Abigael González fue ingresado al penal del Altiplano en cumplimiento con una orden de detención provisional con fines de extradición.

Para ese entonces, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya había congelado bienes de las organizaciones criminales vinculadas a Oseguera Cervantes y al Cuini.

Además, el gobierno de EEUU ya había señalado que ambos cárteles tenían un origen común, que se remontaba al llamado Cártel del Milenio, que operó en los años 90. Las dos organizaciones eran señaladas por tráfico de cocaína.

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