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América pierde a Raúl Zúñiga antes de liguilla: ¿Qué lesión dejó fuera al delantero antes de jugar contra Pumas?

El delantero colombiano sufrió una lesión en entrenamiento y no estará en los Cuartos de Final

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(Instagram / @lapanterazuniga)
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El panorama se complica para el América en la antesala de los Cuartos de Final del Clausura 2026. A pocos días del esperado duelo ante Pumas UNAM, el conjunto azulcrema informó la ausencia de su delantero Raúl Zúñiga, quien no podrá participar en la liguilla tras sufrir una lesión durante los entrenamientos.

De acuerdo con el parte médico difundido por el club, el atacante colombiano tuvo un percance accidental que derivó en una fractura, obligándolo a pasar por el quirófano. Aunque la intervención fue exitosa, no se estableció un plazo concreto para su regreso, lo que prácticamente lo descarta para lo que resta del torneo.

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(Captura de pantalla)
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“Derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico… El tiempo de recuperación será de acuerdo a evolución”, informó el club en su comunicado oficial.
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La baja representa un golpe significativo para el equipo dirigido por André Jardine, quien pierde profundidad en el ataque justo en la fase más determinante del campeonato. La ausencia de Zúñiga limita las variantes ofensivas y obliga al cuerpo técnico a replantear su estrategia para enfrentar a un rival que llega motivado.

(Instagram / @lapanterazuniga)
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Ante este escenario, el protagonismo recaería en Henry Martín, referente en el eje de ataque, aunque su rendimiento reciente ha sido irregular. Otra de las opciones es el joven Patricio Salas, quien ha asumido responsabilidades en momentos de emergencia y podría tener minutos importantes en esta serie.

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(Instagram / @lapanterazuniga)
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El compromiso entre América y Pumas está programado para el domingo 3 de mayo de 2026 a las 17:00 horas, en el Estadio Azteca, con transmisión a través de Canal 5 y ViX Premium. El duelo genera expectativa no solo por la rivalidad, sino por las condiciones en las que ambos equipos afrontan la eliminatoria.

La lesión de Zúñiga añade incertidumbre en el entorno americanista, que ahora deberá encontrar soluciones inmediatas para mantener sus aspiraciones al título. Mientras tanto, el jugador iniciará su proceso de recuperación con la esperanza de volver a las canchas lo antes posible.

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