México vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado en Mundiales y quién ganó la última vez

La historia entre México y República Checa en los Mundiales tiene un sabor especial. Aunque el enfrentamiento directo es escaso, el único antecedente quedó grabado como un momento histórico para el Tri: su primera victoria en Copas del Mundo.
En 2026, más de seis décadas después, ambas selecciones volverán a encontrarse en un escenario muy distinto: el Estadio Azteca, dentro del Grupo A.
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La Selección Mexicana llega como anfitriona y con la presión de cerrar la fase de grupos frente a su afición, mientras que Chequia regresa al máximo torneo tras 20 años de ausencia. Este nuevo capítulo revive un recuerdo histórico y abre la posibilidad de que el Tri reafirme su dominio en el historial mundialista frente a los europeos.
El antecedente histórico en Chile 1962
El único choque mundialista entre México y Checoslovaquia (antecesora de la actual República Checa) ocurrió en la fase de grupos del Mundial de Chile 1962.
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- Resultado: México 3 – 1 Checoslovaquia.
- Goles:
- Václav Mašek abrió el marcador a los 15 segundos.
- Isidoro Díaz empató al 12’.
- Alfredo del Águila puso el 2-1 al 29’.
- Héctor Hernández, de penal, cerró el 3-1 definitivo.
Ese triunfo fue significativo para ambos combinados ya que significó la primera victoria mexicana en un Mundial, mientras que Checoslovaquia, pese a la derrota, avanzó y terminó como subcampeón del torneo.
Así, con este único encuentro histórico, México lidera el historial mundialista 1-0 frente a Chequia.
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Participaciones y mejores resultados
Ambas selecciones tienen trayectorias distintas en la Copa del Mundo.
México:
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- 17 participaciones previas, será la 18ª en 2026.
- Mejor resultado: cuartos de final en 1970 y 1986.
Checoslovaquia/República Checa:
- 8 participaciones como Checoslovaquia y 2 como República Checa (2006 y 2026).
- Mejor resultado: subcampeón en 1934 y 1962.
En el balance, México se muestra con presencia continua, pero Chequia presume picos históricos con finales disputadas.
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El nuevo capítulo en 2026
El próximo enfrentamiento está programado para el 24 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, dentro del Grupo A.
Calendario de República Checa:
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- 11 de junio: vs Corea del Sur (Guadalajara).
- 18 de junio: vs Sudáfrica (Atlanta).
- 24 de junio: vs México (Ciudad de México).
De esta manera, el México vs República Checa de 2026 será apenas el segundo enfrentamiento mundialista entre ambos. Este partido será decisivo para definir la clasificación a dieciseisavos de final.
El Tri llega con la memoria de su primera victoria histórica en 1962 y con la oportunidad de repetir la hazaña frente a su afición en el Azteca, mientras que Chequia intentará consolidar su regreso tras dos décadas de ausencia con figuras como Ladislav Krejčí.
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