México vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado en Mundiales y quién ganó la última vez

El Tri se enfrentará a Chequia en el Estadio Banorte en el último partido de la fase de grupos para definir a los líderes del Grupo A del Mundial. (Fotos: REUTERS/David W Cerny-Eloisa Sanchez)

La historia entre México y República Checa en los Mundiales tiene un sabor especial. Aunque el enfrentamiento directo es escaso, el único antecedente quedó grabado como un momento histórico para el Tri: su primera victoria en Copas del Mundo.

En 2026, más de seis décadas después, ambas selecciones volverán a encontrarse en un escenario muy distinto: el Estadio Azteca, dentro del Grupo A.

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México sumará en 2026 su 18ª participación mundialista, con récords previos de cuartos de final en 1970 y 1986. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana llega como anfitriona y con la presión de cerrar la fase de grupos frente a su afición, mientras que Chequia regresa al máximo torneo tras 20 años de ausencia. Este nuevo capítulo revive un recuerdo histórico y abre la posibilidad de que el Tri reafirme su dominio en el historial mundialista frente a los europeos.

El antecedente histórico en Chile 1962

El único choque mundialista entre México y Checoslovaquia (antecesora de la actual República Checa) ocurrió en la fase de grupos del Mundial de Chile 1962.

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Resultado: México 3 – 1 Checoslovaquia.

Goles: Václav Mašek abrió el marcador a los 15 segundos. Isidoro Díaz empató al 12’. Alfredo del Águila puso el 2-1 al 29’. Héctor Hernández, de penal, cerró el 3-1 definitivo.



A pesar de la derrota, la Checoslovaquia de Václav Mašek avanzó a la final del Mundial 1962 y terminó coronándose como subcampeona en Chile. (Foto: X)

Ese triunfo fue significativo para ambos combinados ya que significó la primera victoria mexicana en un Mundial, mientras que Checoslovaquia, pese a la derrota, avanzó y terminó como subcampeón del torneo.

Así, con este único encuentro histórico, México lidera el historial mundialista 1-0 frente a Chequia.

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Participaciones y mejores resultados

Ambas selecciones tienen trayectorias distintas en la Copa del Mundo.

México:

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17 participaciones previas, será la 18ª en 2026.

Mejor resultado: cuartos de final en 1970 y 1986.

Checoslovaquia/República Checa:

8 participaciones como Checoslovaquia y 2 como República Checa (2006 y 2026).

Mejor resultado: subcampeón en 1934 y 1962.

La última participación checa en un Mundial fue en Alemania 2006, donde superó a Estados Unidos con una destacada participación de Rosický, pero no fue suficiente para avanzar de grupo. (X/ @COPAQTR2/)

En el balance, México se muestra con presencia continua, pero Chequia presume picos históricos con finales disputadas.

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El nuevo capítulo en 2026

El próximo enfrentamiento está programado para el 24 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, dentro del Grupo A.

Calendario de República Checa:

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11 de junio: vs Corea del Sur (Guadalajara).

18 de junio: vs Sudáfrica (Atlanta).

24 de junio: vs México (Ciudad de México).

De esta manera, el México vs República Checa de 2026 será apenas el segundo enfrentamiento mundialista entre ambos. Este partido será decisivo para definir la clasificación a dieciseisavos de final.

El Estadio Azteca será escenario de un encuentro crucial para el Grupo A, donde la afición mexicana presenciará la búsqueda del Tri por reafirmar su dominio ante los europeos. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Tri llega con la memoria de su primera victoria histórica en 1962 y con la oportunidad de repetir la hazaña frente a su afición en el Azteca, mientras que Chequia intentará consolidar su regreso tras dos décadas de ausencia con figuras como Ladislav Krejčí.

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