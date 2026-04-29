México

Un juez admitió la demanda de Profeco contra Whirlpool: 112 familias mexicanas acusan que la empresa no cumplió con sus garantías

La acción legal obedece al incumplimiento de ofertas, no entrega de productos o cancelación unilateral de compras en línea los años 2022, 2023 y 2024

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Un juez admitió la demanda de Profeco contra Whirlpool
Un juez admitió la demanda de Profeco contra Whirlpool

Un juez federal con sede en Monterrey, Nuevo León, admitió a trámite una demanda de acción colectiva promovida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en contra de Whirlpool México, S. de R.L. de C.V. El recurso legal responde a diversos incumplimientos detectados entre 2022 y 2024, que han afectado, hasta el momento, a 112 familias mexicanas.

La acción legal fue presentada en agosto de 2024 por la dependencia, tras identificar irregularidades relacionadas con operaciones realizadas a través de plataformas digitales de la empresa, conocida comercialmente como Whirlpool o Kitchenaid. Entre las principales quejas destacan el incumplimiento de promociones, la falta de entrega de productos y la cancelación unilateral de compras sin autorización de los clientes.

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Este caso pone en el centro la protección de los derechos de los consumidores en el comercio electrónico, especialmente frente a prácticas que vulneran la confianza en las transacciones en línea. La admisión de la demanda abre la puerta para que más personas afectadas puedan sumarse al proceso legal.

Demanda colectiva por incumplimientos en ventas en línea

De acuerdo con la información difundida, las irregularidades se registraron durante los años 2022, 2023 y 2024, periodo en el que la compañía habría incumplido con condiciones previamente ofrecidas a sus clientes. Estas prácticas incluyen la negativa a entregar artículos adquiridos, así como la cancelación de pedidos sin el consentimiento de quienes realizaron la compra.

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Whirlpool
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La Procuraduría señaló que estas acciones constituyen posibles violaciones a los derechos de los compradores, por lo que decidió impulsar una acción colectiva que permita agrupar a las personas afectadas y buscar una resolución conjunta.

Requisitos para sumarse a la acción colectiva contra Whirlpool

El organismo hizo un llamado a la población mexicana para integrarse a este procedimiento legal, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios. Entre ellos, se encuentran haber sido perjudicados por incumplimiento de ofertas anunciadas, negativa en la entrega de productos o cancelaciones unilaterales de compras realizadas entre los años mencionados.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y el proceso de adhesión a través del Portal de Acciones Colectivas. Asimismo, la dependencia puso a disposición el contacto de la Dirección de Acciones Colectivas mediante el número telefónico 55 5625 6700, donde se brinda orientación sobre el trámite.

Con esta acción, la autoridad busca fortalecer los mecanismos de defensa colectiva y garantizar que todas las empresas cumplan con las condiciones ofrecidas a sus clientes, especialmente en el entorno digital.

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