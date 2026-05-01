México

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 1 de mayo

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 1 de mayo
Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 1 de mayo

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 17,39 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,43% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 17,47 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 0,04%; por contra desde hace un año aún conserva una disminución del 9,51%.

PUBLICIDAD

Con respecto a jornadas anteriores, encadena dos sesiones seguidas de números negativos. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

PUBLICIDAD

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sindicatos de trabajadores piden unidad con Sheinbaum, pero exigen reforma fiscal para salarios y más prestaciones

Pidieron que la reforma por as 40 horas venga acompañada de una mejora a los sueldos de los trabajadores mexicanos

Sindicatos de trabajadores piden unidad con Sheinbaum, pero exigen reforma fiscal para salarios y más prestaciones

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de mayo

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de mayo

Ceviche de garbanzos y mango: plato bajo en calorías y alto en vitaminas

Te decimos la receta para que la prepares en días calurosos

Ceviche de garbanzos y mango: plato bajo en calorías y alto en vitaminas

La verdura que estimula al hígado para favorecer su regeneración y desinflamarlo tras el daño hepático

La presencia de betaína y betalaínas en este vegetal impulsa la desintoxicación, disminuye la inflamación y protege las células hepáticas ante el estrés oxidativo

La verdura que estimula al hígado para favorecer su regeneración y desinflamarlo tras el daño hepático

Sopes mini con nopales: sin gluten, bajos en calorías y llenos de sabor

Te decimos la receta para que los prepares en casa

Sopes mini con nopales: sin gluten, bajos en calorías y llenos de sabor
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cuini seguirá negociando con la Fiscalía de Estados Unidos: piden aplazar audiencia del cuñado de El Mencho

El Cuini seguirá negociando con la Fiscalía de Estados Unidos: piden aplazar audiencia del cuñado de El Mencho

De amparos a sentencias sin cumplir: así logró ‘El Jardinero’ del CJNG burlar la justicia más de una vez

Quién es ‘El Colo’: operador de ‘El Chapo’ y ‘El Güero’ Palma al que vinculan con Tito Double P y Peso Pluma

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

Captan homenaje al ‘R1′, hijo del ‘Tío Lako’ del CJNG, en fiesta patronal de Tanhuato, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

Christian Nodal explota en pleno concierto en Querétaro: “Soy todo lo peor de esta vida”

“¿Cuál es la razón?”: David Byrne lanza su nueva canción con Natalia Lafourcade

Pop-Up de BTS en CDMX: lista completa de artículos que podrá comprar el ARMY

DEPORTES

Bronce y platas: delegación mexicana gana sus primeras medallas en la Super Copa Mundial de Clavados en China

Bronce y platas: delegación mexicana gana sus primeras medallas en la Super Copa Mundial de Clavados en China

América pierde a Raúl Zúñiga antes de liguilla: ¿Qué lesión dejó fuera al delantero antes de jugar contra Pumas?

¿Respalda a Jardine? Emilio Azcárraga rompe el silencio sobre el América previo a la Liguilla

Allan Saint-Maximin recuerda la exigencia de la Liga MX tras su paso por el América: “Fue muy difícil”

México vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado en Mundiales y quién ganó la última vez