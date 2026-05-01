México

Sindicatos de trabajadores piden unidad con Sheinbaum, pero exigen reforma fiscal para salarios y más prestaciones

Respaldaron a la presidenta sobre la defensa de la soberanía de México ante la situación internacional

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Los dirigentes de la CTM y CAT compartieron los avances y mejoras para los trabajadores durante el gobierno actual.
Los dirigentes de la CTM y CAT compartieron los avances y mejoras para los trabajadores durante el gobierno actual. (Gobierno de México / Infobae México)

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, líderes sindicales de los trabajadores participaron en la conferencia matutina de la presidente Claudia Sheinbaum, donde hicieron un llamado a la unidad con el gobierno pero también una exigencia a mejorar sus condiciones salariales.

Durante la conferencia del 1 de mayo de la presidenta Sheinbaum, representantes de sindicatos de trabajadores, entre ellos el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez y la secretaria general de la Confederación Autentica de Trabajadores de la República Mexicana (CAT), María de Jesús Rodríguez Vázquez, compartieron los avances y mejoras para los trabajadores durante el gobierno actual.

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CTM llama a la unidad con Claudia Sheinbaum

“Los trabajadores la respaldamos”, dijo durante su participación el secretario general de la CTM, Tereso Medina, quien reconoció los avances laborales logrados durante la actual administración.

Medina destacó la importancia de la unidad nacional de los trabajadores, subrayando la necesidad de que sindicatos y líderes permanezcan juntos para defender los derechos laborales y humanos.

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De acuerdo a su visión, con la puesta en marcha de la cuarta transformación, los trabajadores han visto mejoras sustanciales en sus condiciones, como el aumento de más del 150% en los salarios mínimos, la eliminación del outsourcing, que calificó como abusivo, y la reducción de las comisiones de las AFORES junto con el mejoramiento del sistema de pensiones.

Medina también reconoció el trabajo conjunto para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, considerándola una reforma histórica lograda con progresividad y flexibilidad.

El líder sindical insistió en que la lucha por los derechos laborales no ha concluido y que el movimiento obrero continuará defendiendo, así como lo ha anunciado la presidenta, la soberanía nacional, la dignidad y el bienestar de los trabajadores.

Por ello, reiteró el respaldo total de la CTM a Claudia Sheinbaum y afirmó el compromiso de participar en la defensa de la justicia, la libertad y la independencia para la nación.

La CAT pide una reforma fiscal para mejora en los salarios

La representante de la CAT, María de Jesús Rodríguez Vázquez, reconoció el impulso y la aprobación de la reforma que redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas, calificándola como una de las más importantes de las últimas décadas, sin embargo, pidió que venga acompañada de una reforma fiscal que permita a los trabajadores recibir un mayor ingreso neto.

Propuso que prestaciones como horas extras, aguinaldo y participación de utilidades queden exentas de impuestos, para que los trabajadores puedan ver reflejado su esfuerzo en sus bolsillos.

Destacó también los avances en representatividad y equidad de género dentro del movimiento obrero, respaldada por datos del Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral y agradeció el trabajo realizado por la presidenta Sheinbaum en favor de la igualdad.

En cuanto a su respaldo sobre la defensa de la soberanía, Rodríguez Vázquez expresó el respaldo del sector sindical a la mandataria en la defensa de la autodeterminación nacional y la correcta conducción de la política exterior, basada en el respeto y la conciliación. Subrayó la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía en la producción de bienes y servicios, y aseguró que los mexicanos están preparados para defender a su país ante cualquier intento de intervención extranjera.

Concluyó reafirmando la unidad del sector sindical y su compromiso con el bienestar de los trabajadores de México. “Que vivan nuestros trabajadores, que vivan nuestras mujeres y que viva México”, finalizó.

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