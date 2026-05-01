Dan nueva orden de aprehensión en contra de “El Bukanas”: la FGR lo acusa de secuestrar a 36 personas

El arresto fue realizado tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en el estado de Veracruz, dio a conocer el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Roberto “N”, alias El Bukanas, por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Por medio de un comunicado, las autoridades federales señalaron que el sospechoso es considerado líder de una banda criminal en el estado de Veracruz con operaciones, además, en Puebla e Hidalgo.

PUBLICIDAD

Por ello el juzgado Décimo Segundo de Distrito en el estado de Veracruz ordenó su aprehensión bajo los cargos de participación en la comisión del delito de delincuencia organizada y secuestro.

Se informó que de acuerdo con una carpeta de investigación de septiembre de 2014, El Bukanas al parecer mantuvo secuestradas a 36 personas en la localidad de Sierra de Agua, en el municipio de Acultzingo, Veracruz, quienes fueron liberadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

PUBLICIDAD

La orden de aprehensión por estos delitos se ejecutó contra Roberto N en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, en Puebla, donde se encuentra como interno y a disposición del juez por delitos del fuero federal.

Junto con "El Bukanas" fueron detenidas seis personas más. Crédito: Gobierno del Estado de Puebla

“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, señalaron las autoridades.

PUBLICIDAD

Así fue la detención de El Bukanas

El pasado 19 de abril, el Gobierno del Estado de Puebla informó sobre la detención de Roberto N, El Bukanas, en la localidad de Tres Cabezas, Chignahuapan, tras un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por medio de un comunicado se dio a conocer que, junto a él, fueron detenidos siete integrantes de su grupo delincuencial, quienes presuntamente lideraban delitos como robo a transporte de carga en el estado de Hidalgo y la zona limítrofe con Puebla.

PUBLICIDAD

En el operativo fueron asegurados dos fusiles de asalto tipo AK-47, un fusiol de asalto tipo AR-15, un fusil de asalto tipo Galil, una escopeta Mossberg, dos pistolas calibre 9 mm, cartuchos útiles de diferentes calibres y una camioneta GMC con placas de Tamaulipas.

“Con la desarticulación de este grupo delictivo, se combaten delitos como el robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios”, se señaló.

PUBLICIDAD

Roberto N, El Bukanas, es señalado como uno de los principales operadores del robo de hidrocarburo y generador de violencia en el llamado Triángulo Rojo en Puebla, además de ser relacionado con delitos como asaltos, robos en carreteras, secuestros y homicidios.