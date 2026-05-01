Pop-Up de BTS en CDMX: lista completa de artículos que podrá comprar el ARMY

La moderna Pop-Up Store de BTS Arirang en CDMX exhibe merchandising exclusivo en un ambiente premium con iluminación morada, incluyendo una pantalla digital con los miembros del grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de BTS a México en mayo de 2026 no solo traerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, sino también una experiencia inédita para el ARMY nacional: una Pop-Up Store oficial.

Del 8 al 11 de mayo, la tienda temporal en Colima 194 abrirá sus puertas exclusivamente para quienes hayan realizado un registro previo mediante RSVP, ofreciendo mercancía exclusiva del tour ARIRANG y un recorrido por el universo visual del grupo.

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¿Cómo funcionará la Pop-Up Store de BTS en CDMX?

La Pop-Up Store, organizada por HYBE Latam, funcionará bajo un sistema de registro obligatorio a través de la plataforma Weverse Spot. El acceso será únicamente con confirmación de reserva y solo se permitirá la entrada a quienes hayan seleccionado previamente fecha y horario, con cupo limitado para cada turno.

ARMY México podrá acceder a la tienda temporal de BTS únicamente mediante registro previo obligatorio a través de Weverse Spot (X)

Cada persona podrá adquirir solo una pieza por modelo de producto, evitando así el acaparamiento y buscando que más fans tengan oportunidad de comprar.

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La tienda ofrecerá productos exclusivos del álbum y el tour ARIRANG, muchos de ellos en edición limitada y con distribución por horario para evitar que se agoten en los primeros turnos.

Además de la venta de merchandising, habrá una exposición temática sobre el concepto de Arirang y la historia reciente de BTS, así como la promesa de productos sorpresa que podrían agregarse durante los cuatro días de la experiencia.

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Lista completa de artículos oficiales disponibles en la Pop-Up de BTS

La variedad de productos disponibles en la Pop-Up Store cubre desde ropa y accesorios hasta artículos de colección y utilitarios, todos con el diseño oficial del tour ARIRANG.

A continuación, la lista completa de artículos que el ARMY podrá encontrar:

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Ropa y artículos textiles:

Productos disponibles en la Pop up store de BTS en CDMX. (X/@hybe_latam)

S/S T-Shirt (BTS) M / L / XL

S/S T-Shirt (RM) M / L / XL

S/S T-Shirt (Jin) M / L / XL

S/S T-Shirt (SUGA) M / L / XL

S/S T-Shirt (j-hope) M / L / XL

S/S T-Shirt (Jimin) M / L / XL

S/S T-Shirt (V) M / L / XL

S/S T-Shirt (Jung Kook) M / L / XL

Hoodie Roja S / M / L / XL

Hoodie Negra S / M / L / XL

Bolsas

S/S Tour T-Shirt (Gray) S / M / L / XL

S/S Tour T-Shirt (Black) S / M / L / XL

Accesorios y utilitarios:

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Productos disponibles en la Pop up store de BTS en CDMX. (X/@hybe_latam)

Tarjetero rojo

Tarjetero negro

Taza

BTS Official Light Stick Bag (bolsa para light stick)

Multi Strap Black (correa negra multipropósito)

Multi Strap Red (correa roja multipropósito)

Mini Skateboard Keyring Red (llavero de patineta roja)

Mini Skateboard Keyring White (llavero de patineta blanca)

Link Keychain (llavero tipo cadena)

Message Keychain (llavero con mensaje)

Ball Cap Roja (gorra roja)

Ball Cap Negra (gorra negra)

Hair Clip (pasador para cabello)

Hair Pin (prendedor para cabello)

Funda para Laptop

Abanico

Mesa

Chopsticks (palillos)

Vela Roja

Vela Negra

Tapón de vino

Álbumes y coleccionables:

La venta de productos en la Pop-Up Store estará sujeta a disponibilidad y solo se permitirá una pieza por modelo y persona (X)

BTS 5th Album Arirang (Living Legend ver.)

BTS 5th Album Arirang (Rooted in Korea ver.)

BTS 5th Album Arirang (Rooted in Music ver.)

Cada álbum incluye una photocard aleatoria por cada ejemplar comprado.

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ARMY muestra descontento

Pese al anuncio, la mayoría de las reacciones del ARMY mexicano en redes sociales reflejaron más preocupación, exigencia y dudas que entusiasmo pleno.

Aunque existe emoción por la llegada de la tienda y la posibilidad de adquirir mercancía oficial, prevalecen los siguientes sentimientos en los comentarios:

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Incertidumbre por los precios : muchas fans preguntan cuánto costarán los productos y si los precios serán altos o comparables a otros eventos.

Quejas y temor por la ausencia de productos clave : varias voces expresan molestia por la aparente ausencia de la venta de Army Bomb, jerseys oficiales y otros artículos que esperaban encontrar.

Desconfianza por la logística : hay dudas sobre el sistema de RSVP, si será posible hacer más de una reserva, si la venta será solo con tarjeta, si habrá pick-up posterior y cómo se evitará el acaparamiento o la reventa.

Preocupación por el stock limitado y posibles sold out : los fans recuerdan experiencias previas de agotamiento rápido cuando se ha dado preferencia a insiders e influencers, y piden transparencia sobre la cantidad de productos disponibles.

Exigencia de mayor claridad y comunicación: muchas personas insisten en que la organización publique los precios, detalle si habrá más productos en el estadio y explique con claridad la dinámica para evitar confusiones el día del evento.

BTS se presentará en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, con entradas completamente agotadas para las tres fechas. Cada concierto reunirá a más de 60 mil asistentes, consolidando el regreso del grupo surcoreano como uno de los eventos musicales más esperados y multitudinarios del año en el país.