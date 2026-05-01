México

Ceviche de garbanzos y mango: plato bajo en calorías y alto en vitaminas

Te decimos la receta para que la prepares en días calurosos

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Primer plano de tres copas de vidrio con ceviche de garbanzo y mango, cebolla morada, pimiento rojo, rodaja de jalapeño y cilantro fresco.
Delicioso ceviche de garbanzo y mango, presentado en copas de vidrio, destaca por sus colores vibrantes y el toque fresco de cilantro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frescura y el colorido del mango se mezclan con el toque firme y nutritivo del garbanzo en este plato que es pura energía para el verano.

El ceviche de garbanzos y mango es una alternativa vegana, ligera y llena de sabor, perfecta para días de calor, reuniones con amigos o como entrada en una comida mexicana saludable.

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Este ceviche sorprende por su contraste de texturas y su perfil refrescante, además de sumar proteína vegetal, fibra y vitaminas. Es fácil de preparar y se puede dejar listo con anticipación.

Receta de ceviche de garbanzos y mango

El ceviche de garbanzos y mango combina garbanzos cocidos, mango fresco, jitomate, cebolla morada, chile y jugo de lima, todo marinado para lograr un plato fresco, saciante y lleno de color.

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Vista cenital de un mango en cubos, garbanzos, jitomates cherry, cilantro fresco y rodajas de chile rojo sobre una superficie de madera clara.
Una colorida variedad de mango en cubos, garbanzos, jitomates cherry, cilantro fresco y rodajas de chile se disponen sobre un fondo claro, listos para una preparación culinaria saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados)
  2. 1 mango grande, maduro pero firme
  3. 2 jitomates (tomates rojos)
  4. 1/2 cebolla morada
  5. 1 chile serrano (opcional, ajustar al gusto)
  6. Jugo de 2 limas (puede usarse limón)
  7. 1/4 taza de cilantro fresco picado
  8. Sal y pimienta a gusto
  9. 1 cucharada de aceite de oliva (opcional)
  10. 1 pepino chico (opcional, para sumar frescura)

Cómo hacer ceviche de garbanzos y mango, paso a paso

  1. Cortar el mango en cubos pequeños. Hacer lo mismo con los jitomates y el pepino si se usa.
  2. Picar la cebolla morada en pluma fina y el chile en rodajas delgadas (sin semillas si se quiere menos picante).
  3. En un bol grande, mezclar garbanzos, mango, jitomate, cebolla, chile y pepino.
  4. Agregar el jugo de lima, el aceite de oliva, sal, pimienta y la mayor parte del cilantro.
  5. Mezclar bien y dejar reposar en heladera 10 minutos para que los sabores se integren.
  6. Corregir sazón antes de servir y decorar con más cilantro fresco.
  7. Servir frío, solo o acompañado de tostadas de maíz o totopos.
Tres copas de vidrio con ceviche de garbanzo y mango, decoradas con cilantro fresco, aros de cebolla morada y chiles, sobre una mesa clara con rodajas de lima.
Este ceviche de garbanzo y mango, servido en copas de vidrio y adornado con cilantro fresco, ofrece una explosión de sabores y colores vibrantes ideal para cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Usá mango maduro pero firme, para que no se desarme al mezclar.
  • Si preferís menos acidez, usá mitad lima y mitad naranja.
  • Para un toque extra, podés agregar palta cortada en cubos al final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como entrada o snack.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días, bien tapado. No apto para freezer, ya que el mango pierde textura.

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