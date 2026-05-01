Ceviche de garbanzos y mango: plato bajo en calorías y alto en vitaminas

Delicioso ceviche de garbanzo y mango, presentado en copas de vidrio, destaca por sus colores vibrantes y el toque fresco de cilantro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frescura y el colorido del mango se mezclan con el toque firme y nutritivo del garbanzo en este plato que es pura energía para el verano.

El ceviche de garbanzos y mango es una alternativa vegana, ligera y llena de sabor, perfecta para días de calor, reuniones con amigos o como entrada en una comida mexicana saludable.

PUBLICIDAD

Este ceviche sorprende por su contraste de texturas y su perfil refrescante, además de sumar proteína vegetal, fibra y vitaminas. Es fácil de preparar y se puede dejar listo con anticipación.

Receta de ceviche de garbanzos y mango

El ceviche de garbanzos y mango combina garbanzos cocidos, mango fresco, jitomate, cebolla morada, chile y jugo de lima, todo marinado para lograr un plato fresco, saciante y lleno de color.

PUBLICIDAD

Una colorida variedad de mango en cubos, garbanzos, jitomates cherry, cilantro fresco y rodajas de chile se disponen sobre un fondo claro, listos para una preparación culinaria saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 0 minutos

Ingredientes

2 tazas de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados) 1 mango grande, maduro pero firme 2 jitomates (tomates rojos) 1/2 cebolla morada 1 chile serrano (opcional, ajustar al gusto) Jugo de 2 limas (puede usarse limón) 1/4 taza de cilantro fresco picado Sal y pimienta a gusto 1 cucharada de aceite de oliva (opcional) 1 pepino chico (opcional, para sumar frescura)

Cómo hacer ceviche de garbanzos y mango, paso a paso

Cortar el mango en cubos pequeños. Hacer lo mismo con los jitomates y el pepino si se usa. Picar la cebolla morada en pluma fina y el chile en rodajas delgadas (sin semillas si se quiere menos picante). En un bol grande, mezclar garbanzos, mango, jitomate, cebolla, chile y pepino. Agregar el jugo de lima, el aceite de oliva, sal, pimienta y la mayor parte del cilantro. Mezclar bien y dejar reposar en heladera 10 minutos para que los sabores se integren. Corregir sazón antes de servir y decorar con más cilantro fresco. Servir frío, solo o acompañado de tostadas de maíz o totopos.

Este ceviche de garbanzo y mango, servido en copas de vidrio y adornado con cilantro fresco, ofrece una explosión de sabores y colores vibrantes ideal para cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

Usá mango maduro pero firme, para que no se desarme al mezclar.

Si preferís menos acidez, usá mitad lima y mitad naranja.

Para un toque extra, podés agregar palta cortada en cubos al final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como entrada o snack.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120 kcal

Grasas: 2 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días, bien tapado. No apto para freezer, ya que el mango pierde textura.

PUBLICIDAD