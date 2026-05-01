Ceviche de garbanzos y mango: plato bajo en calorías y alto en vitaminas

La frescura y el colorido del mango se mezclan con el toque firme y nutritivo del garbanzo en este plato que es pura energía para el verano.
El ceviche de garbanzos y mango es una alternativa vegana, ligera y llena de sabor, perfecta para días de calor, reuniones con amigos o como entrada en una comida mexicana saludable.
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Este ceviche sorprende por su contraste de texturas y su perfil refrescante, además de sumar proteína vegetal, fibra y vitaminas. Es fácil de preparar y se puede dejar listo con anticipación.
Receta de ceviche de garbanzos y mango
El ceviche de garbanzos y mango combina garbanzos cocidos, mango fresco, jitomate, cebolla morada, chile y jugo de lima, todo marinado para lograr un plato fresco, saciante y lleno de color.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 0 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados)
- 1 mango grande, maduro pero firme
- 2 jitomates (tomates rojos)
- 1/2 cebolla morada
- 1 chile serrano (opcional, ajustar al gusto)
- Jugo de 2 limas (puede usarse limón)
- 1/4 taza de cilantro fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharada de aceite de oliva (opcional)
- 1 pepino chico (opcional, para sumar frescura)
Cómo hacer ceviche de garbanzos y mango, paso a paso
- Cortar el mango en cubos pequeños. Hacer lo mismo con los jitomates y el pepino si se usa.
- Picar la cebolla morada en pluma fina y el chile en rodajas delgadas (sin semillas si se quiere menos picante).
- En un bol grande, mezclar garbanzos, mango, jitomate, cebolla, chile y pepino.
- Agregar el jugo de lima, el aceite de oliva, sal, pimienta y la mayor parte del cilantro.
- Mezclar bien y dejar reposar en heladera 10 minutos para que los sabores se integren.
- Corregir sazón antes de servir y decorar con más cilantro fresco.
- Servir frío, solo o acompañado de tostadas de maíz o totopos.
Consejos técnicos:
- Usá mango maduro pero firme, para que no se desarme al mezclar.
- Si preferís menos acidez, usá mitad lima y mitad naranja.
- Para un toque extra, podés agregar palta cortada en cubos al final.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como entrada o snack.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días, bien tapado. No apto para freezer, ya que el mango pierde textura.
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