México Deportes

¿Respalda a Jardine? Emilio Azcárraga rompe el silencio sobre el América previo a la Liguilla

Señaló que en Coapa la exigencia es clara: pelear y ganar campeonatos

Guardar
América
(Jovani Pérez / Infobae México)

A tan solo unos días de que arranque la Liguilla del Clausura 2026, Emilio Azcárraga Jean, propietario del Club América, habló sobre el momento que vive el equipo tras una fase regular marcada por altibajos.

El empresario se refirió al trabajo del técnico André Jardine y a lo que representa encarar una nueva fase final en el futbol mexicano.

PUBLICIDAD

Azcárraga habla sobre el club y Jardine

Emilio Azcárraga
(EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

En entrevista con FOX, Azcárraga destacó la regularidad del equipo en los últimos años, al encadenar múltiples clasificaciones a la fase final del futbol mexicano.

“Viene la liguilla. Estamos muy contentos de estar en nuestra liguilla número 17 seguida; eso habla del buen trabajo de planeación durante 9 años”.

PUBLICIDAD

El directivo reconoció que la posición en la tabla puede influir en el desarrollo de la Liguilla, aunque subrayó que el equipo ha sabido competir en distintos escenarios.

“A veces quisiéramos estar más arriba de la tabla porque te beneficia porque juegas de local, pero nos ha tocado ser campeones tanto arriba como abajo”.

También reiteró su respaldo al cuerpo técnico encabezado por André Jardine:

“El América sabe perfectamente cómo jugar liguillas. Confío en André, en la plantilla y toda la directiva. El América sabe que tiene que ganar campeonatos sí o sí”.

Las Águilas ante un nuevo reto

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Azcárraga también hizo referencia al balance del club en los últimos años, destacando los resultados obtenidos en ese periodo.

“Somos de memoria corta, y más en un equipo como el América, pero hay que hacer una evaluación de los últimos nueve años, donde nadie ha hecho lo que nosotros”.

El América iniciará su participación en los Cuartos de Final del Clausura 2026 el domingo 3 de mayo, cuando reciba a Pumas en el Estadio Banorte a las 17:00 horas. El partido de vuelta se jugará el 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:15 horas.

Temas Relacionados

Emilio AzcárragaClub AméricaAndré JardineLiguillaClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Allan Saint-Maximin recuerda la exigencia de la Liga MX tras su paso por el América: “Fue muy difícil”

Afirmó que su etapa en el futbol mexicano le dejó una percepción distinta sobre el nivel de otras ligas

Allan Saint-Maximin recuerda la exigencia de la Liga MX tras su paso por el América: “Fue muy difícil”

México vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado en Mundiales y quién ganó la última vez

Los checos regresan al máximo torneo después de 20 años, buscando su clasificación ante una Selección Mexicana anfitriona en el mítico Estadio Azteca

México vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado en Mundiales y quién ganó la última vez

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

El conjunto surcoreano ya tendría prácticamente definidos los nombres de quienes afrontarán la justa mundialista

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

El jugador rojiblanco dejaría al conjunto tapatío después del Mundial 2026

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027

El conjunto dirigido por Pedro López viajará al continente oceánico para medirse dos veces a uno de los equipos más sólidos a nivel mundial

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cuini seguirá negociando con la Fiscalía de Estados Unidos: piden aplazar audiencia del cuñado de El Mencho

El Cuini seguirá negociando con la Fiscalía de Estados Unidos: piden aplazar audiencia del cuñado de El Mencho

De amparos a sentencias sin cumplir: así logró ‘El Jardinero’ del CJNG burlar la justicia más de una vez

Quién es ‘El Colo’: operador de ‘El Chapo’ y ‘El Güero’ Palma al que vinculan con Tito Double P y Peso Pluma

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

Captan homenaje al ‘R1′, hijo del ‘Tío Lako’ del CJNG, en fiesta patronal de Tanhuato, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

Christian Nodal explota en pleno concierto en Querétaro: “Soy todo lo peor de esta vida”

“¿Cuál es la razón?”: David Byrne lanza su nueva canción con Natalia Lafourcade

Pop-Up de BTS en CDMX: lista completa de artículos que podrá comprar el ARMY

DEPORTES

Allan Saint-Maximin recuerda la exigencia de la Liga MX tras su paso por el América: “Fue muy difícil”

Allan Saint-Maximin recuerda la exigencia de la Liga MX tras su paso por el América: “Fue muy difícil”

México vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado en Mundiales y quién ganó la última vez

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027