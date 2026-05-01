¿Respalda a Jardine? Emilio Azcárraga rompe el silencio sobre el América previo a la Liguilla

(Jovani Pérez / Infobae México)

A tan solo unos días de que arranque la Liguilla del Clausura 2026, Emilio Azcárraga Jean, propietario del Club América, habló sobre el momento que vive el equipo tras una fase regular marcada por altibajos.

El empresario se refirió al trabajo del técnico André Jardine y a lo que representa encarar una nueva fase final en el futbol mexicano.

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Azcárraga habla sobre el club y Jardine

(EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

En entrevista con FOX, Azcárraga destacó la regularidad del equipo en los últimos años, al encadenar múltiples clasificaciones a la fase final del futbol mexicano.

“Viene la liguilla. Estamos muy contentos de estar en nuestra liguilla número 17 seguida; eso habla del buen trabajo de planeación durante 9 años”.

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El directivo reconoció que la posición en la tabla puede influir en el desarrollo de la Liguilla, aunque subrayó que el equipo ha sabido competir en distintos escenarios.

“A veces quisiéramos estar más arriba de la tabla porque te beneficia porque juegas de local, pero nos ha tocado ser campeones tanto arriba como abajo”.

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También reiteró su respaldo al cuerpo técnico encabezado por André Jardine:

“El América sabe perfectamente cómo jugar liguillas. Confío en André, en la plantilla y toda la directiva. El América sabe que tiene que ganar campeonatos sí o sí”.

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Las Águilas ante un nuevo reto

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Azcárraga también hizo referencia al balance del club en los últimos años, destacando los resultados obtenidos en ese periodo.

“Somos de memoria corta, y más en un equipo como el América, pero hay que hacer una evaluación de los últimos nueve años, donde nadie ha hecho lo que nosotros”.

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El América iniciará su participación en los Cuartos de Final del Clausura 2026 el domingo 3 de mayo, cuando reciba a Pumas en el Estadio Banorte a las 17:00 horas. El partido de vuelta se jugará el 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:15 horas.