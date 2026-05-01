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La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

El incidente involucró a Naim Darrechi, quien habría intentado escapar del reality tras romper la puerta principal

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La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas (RS)
La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas (RS)

La noche del 29 de abril, una fuerte discusión entre varios integrantes de La Mansión VIP terminó con paredes dañadas y la entrada de paramédicos, según videos y mensajes difundidos en redes sociales por seguidores y creadores de contenido.

El incidente involucró a Naim Darrechi, quien habría intentado escapar del reality tras romper la puerta principalEl incidente involucró a Naim Darrechi, quien habría intentado escapar del reality tras romper la puerta principal, lo que provocó la intervención inmediata del equipo de seguridad y del staff del programa creado por el influencer HotSpanish.

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Naim Darrechi rompe la puerta e intenta escapar

Según los videos compartidos en redes sociales, la discusión inició cuando Darrechi exigió un cambio de habitación que no le fue concedido.

El beneficio fue otorgado a Kim Shantal, reciente integrante del proyecto, lo que detonó la molestia del creador de contenido español. Darrechi habría atacado las puertas de la lavandería y, posteriormente, forzó la salida principal de la casa.

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Una mujer con cabello rizado comenta un video que presenta una disputa entre personas. En la pantalla de fondo, se observa a Naim Darrechi, sin camisa y con tatuajes, junto a una mujer de cabello castaño y otra vestida de negro. Todos se encuentran en un espacio interior con decoración colorida, cerca de una mesa con girasoles y otros elementos. Las imágenes muestran una interacción tensa entre los individuos. Este contenido es un video de reacción.

Compañeros de Darrechi intentaron detenerlo, pero la situación escaló cuando el participante, visiblemente alterado, continuó ejerciendo fuerza sobre la puerta. En el material grabado por otros habitantes, se observa cómo la tensión crece entre los presentes y cómo los organizadores piden calma para evitar mayores daños.

Mazatlán y Michelle buscan calmar los ánimos

Durante el altercado, Mazatlán y Michelle intentaron intervenir para calmar a Darrechi y evitar que la pelea se extendiera a más participantes.

Según los relatos difundidos por los propios integrantes, la discusión se centró en la molestia de Nahim —nombre con el que también se identifica a Darrechi— contra Jesu, quien se mantuvo discutiendo a pesar de los intentos por controlar la situación.

Mientras algunos habitantes intentaban separar a los involucrados, otros buscaban proteger objetos y acomodar el espacio para reducir riesgos. “Aquí están poniéndole agua, están acomodando las flores”, se escucha en uno de los fragmentos difundidos en historias de Instagram, donde también se señala que “Nahim por eso le dice a la Jesu como que se vaya porque está muy molesto, pero la Jesu pues ahí seguía alegando”.

Paramédicos y salidas del reality

La magnitud del enfrentamiento obligó a la producción de La Mansión VIP a solicitar la entrada de paramédicos, quienes brindaron atención a los participantes afectados. El incidente dejó daños materiales en las instalaciones y puso en duda la permanencia de varios concursantes. Hasta este viernes 1 de mayo, la producción no ha informado qué sanciones se aplicarán ni quién será dado de baja por la pelea y los destrozos causados.

Entre los habitantes, crece la preocupación por el comportamiento de los participantes más explosivos. “Los habitantes de la mansión caen en cuenta que las personas más explosivas son Nahim, Garetti y la Jesu, son por los que están preocupados”, comenta una de las voces que sigue el minuto a minuto del programa.

Póster del programa La Mansión VIP mostrando a dieciséis personas, hombres y mujeres, sonriendo con un fondo rojo y azul
La segunda semana del programa de telerrealidad estuvo marcada por versiones no oficiales de una posible demanda de Endemol contra el youtuber por plagio. (La Mansión VIP: Instagram)

Videos dispersos y recopilación del material

El seguimiento a este episodio se ha realizado a partir de videos cortos distribuidos en redes sociales. “Los videos están dispersos. Gracias a todos los que me están ayudando a recolectar el chisme. Estamos esperando que nos salgan”, dice una de las principales cuentas dedicadas a cubrir el reality. Los organizadores habrían asegurado que cuentan con los videos completos para determinar responsabilidades y sanciones.

La presión de la audiencia en plataformas como X, antes Twitter, ha sido constante para que se tomen medidas y se eviten nuevos incidentes. “Sabes que esos videos te los estoy dejando en mis historias de Insta”, señala uno de los seguidores que documentó los hechos.

Tensión por las reglas internas y preocupación por la seguridad

La producción de La Mansión VIP aún no define las consecuencias para los involucrados en la pelea. Hasta el momento, la preocupación se centra en la seguridad de los demás habitantes y en la integridad de las instalaciones. Los seguidores del programa exigen acciones concretas para evitar que se repitan episodios de violencia y se garantice el bienestar de los participantes.

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