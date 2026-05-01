Allan Saint-Maximin recuerda la exigencia de la Liga MX tras su paso por el América: “Fue muy difícil”

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El atacante francés Allan Saint-Maximin, exjugador del Club América, habló recientemente sobre la dificultad que representa la Liga MX, especialmente para futbolistas que llegan desde Europa.

El delantero destacó en conferencia de prensa la intensidad del torneo y los efectos de la altura como factores determinantes en el rendimiento.

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La intensidad y adaptación en el futbol mexicano

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Saint-Maximin, quien actualmente milita en el Racing Club de Lens, subrayó que el futbol mexicano le exigió una adaptación inmediata tanto física como mental, debido al ritmo de competencia y las condiciones de juego.

El atacante explicó su percepción sobre la exigencia en distintos niveles del futbol internacional:

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“Tras haber jugado en el extranjero, uno suele pensar que Europa es la única opción, o que el nivel de juego allí es superior… pero eso no significa que no trabajen duro, que no corran, que no haya intensidad”.

Asimismo, destacó que la Liga MX se distingue por su exigencia constante:

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“Eso es lo que encontré en el extranjero”.

Maximin recuerda su paso por el América

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Durante su etapa en el América, el delantero recordó que uno de los mayores retos fue la altitud en distintas sedes del futbol mexicano, algo que afectó el rendimiento físico de varios jugadores.

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En su testimonio, describió situaciones que le llamaron la atención en entrenamientos:

“Fue muy difícil en México, por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura. Ver a algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar… era algo que jamás había visto”.

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