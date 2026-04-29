México

Abogados de Fernando Farías afirman que contralmirante avisó por WhatsApp a mandos de Marina sobre huachicol fiscal

La defensa también señaló que no descartan que se solicite llamar a comparecer al extitular de Marina, José Rafael Ojeda Durán

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Imagen editorial fusionada de un hombre detenido por agentes de la PFA e Interpol, con el rostro cubierto, junto a un buque carguero 'Challenge Procyon' en un puerto, y un reloj con calendario.
El excontralmirante fue detenido el 23 de abril en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), notificó a altos mandos a través de mensajes de WhastApp sobre la red de huachicol fiscal en la que se le implica.

El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, encargado de la defensa del exmarino, confirmó a Infobae México que Farías Laguna denunció el esquema criminal a su tío, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó como titular de la Marina entre 2018 y 2024.

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Dichos mensajes de texto podrían ser considerados una prueba sólida y suficiente para que no se le implique en el caso, afirmó la defensa. Además, detalló que Farías Laguna tiene pruebas del envío de los mismos a los altos mandos navales.

Podrían solicitar que Ojeda Durán comparezca

Ante esto, el despacho no descartó que se solicite sea llamado a comparecer el extitular de Marina para que brinde su testimonio acerca de la denuncia realizada por su sobrino.

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Sin embargo, esperarán el curso de las investigaciones para determinar si es necesario que el almirante Ojeda Durán testifique en el caso, ya que ahora se enfocan en la búsqueda de asilo político en Argentina para evitar la extradición a México de Fernando Farías Laguna luego de su detención el pasado 23 de abril.

Fernando Farías Laguna detención Argentina
Fernando Farías Laguna detención Argentina (SSPC)

La defensa señaló que la solicitud de asilo se llevó a cabo por el temor genuino de Farías Laguna por su vida, esto al considerar que enfrenta un proceso judicial donde, acusan, se encubre a los beneficiaros reales del contrabando internacional de hidrocarburos y se le señala como líder con pruebas deficientes.

Una fuente cercana al caso detalló a esta casa editorial que aún falta que el excontralmirante cumpla en Argentina su proceso y condena por el delito de usurpación de identidad al entrar con un pasaporte falso de Guatemala.

En 58 días deberá definirse si es extraditado a México

Este lunes Fernando Farías Laguna compareció ante un juez federal en Buenos Aires, donde fue notificado formalmente de la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano.

Epigmenio Mendieta, abogado del excontralmirante, explicó que la comparecencia cubrió tres puntos fundamentales:

  • Identificación del detenido, esto luego de que ingresó con un pasaporte falso
  • Notificación formal de la solicitud de extradición por parte de México vinculada con una orden de aprehensión por delincuencia organizada para cometer robo de hidrocarburo
  • Declaración del imputado sobre la extradición, durante la cual Fernando Farías formalizó su solicitud de asilo político
El contralmirante prófugo se identificaba como Luis Lemus Ramos. Crédito: X - @@AleMonteoliva
El contralmirante prófugo se identificaba como Luis Lemus Ramos. Crédito: X - @@AleMonteoliva

La defensa señaló que la ley internacional establece un plazo de 60 días para resolver el procedimiento de extradición, pero advirtió que podría extenderse si se abre un proceso adicional por el uso de pasaporte falso.

De manera previa, el hermano del excontralmirante, Manuel Roberto Farías Laguna, envió dos cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las que solicitó su intervención en el proceso que enfrenta por huachicol fiscal, en el que las autoridades lo acusan por presuntamente liderar una red junto a Fernando.

En ambas misivas acusó que se trataba de “una venganza” al notar constantes irregularidades por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina, debido a que se negaban a brindarle datos requeridos por su defensa, así como por darlos de baja de la Armada Naval.

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