El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

El maquillista causó controversia al hablar sobre el físico de Cazzu y Ángela Aguilar. (Instagram)

En una transmisión en vivo que rápidamente se ha viralizado en redes sociales, el maquillista Pepe Gutiérrez ha desatado una nueva polémica al lanzar duros comentarios contra Ángela Aguilar, a quien calificó como “feíta”, además de asegurar que nunca le gustaría trabajar con la cantante por más que le pagaran.

Durante el live, Pepe Gutiérrez respondió a la pregunta de un seguidor sobre si le gustaría maquillar a Ángela Aguilar. El estilista contestó: “¿Cómo creen que quisiera maquillar a la Ángela Aguilar? Yo no tengo ganas ni de conocerla siquiera. Nunca jamás la maquillaría", señaló.

PUBLICIDAD

Posteriormente afirmó que la esposa de Christian Nodal no se le hacía “nada agraciada... Se me hace una niña muy feícita, la verdad. Me da mucha hueva”, señaló

El maquillista Pepe Gutiérrez desató polémica tras asegurar que nunca trabajaría con Ángela Aguilar y referirse a ella como “feíta” durante una transmisión en vivo. (Andrea TV show)

El maquillista de las estrellas compartió su sentir con sus seguidoras y mencionó: “Siento que ha de ser nefasta, de esas que no te deja maquillarla a gusto porque se siente bonita, como que: ‘Ay, no, ponme poquito’. La neta, jamás se me antojaría maquillar a Ángela Aguilar, jamás. Qué hueva”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del también creador de contenido no quedaron ahí, pues confesó que ni una suma fuerte de dinero podría hacer que cambiara de parecer.

“Ni aunque me pagara lo que me pagara, no. Qué hueva. Independientemente a que antes de que la funaran, yo siempre había dicho: ‘Ay, qué niña tan feícita, qué hueva’, porque la maquillaba un conocido mío. Se me hace muy equis la chamaca”, finalizó.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Pepe Gutiérrez sobre Ángela Aguilar circularon rápidamente y polarizaron a los usuarios en redes sociales. Algunos le aplaudieron su franqueza y defendieron su derecho a opinar, mientras que otros reprobaron el tono y el contenido de sus dichos, señalando que cruzó la línea del respeto hacia la cantante y subrayando que no se debe hablar del físico de ninguna persona.

Llama “brujita” a Cazzu

El maquillista Pepe Gutiérrez opinó sobre Cazzu en uno de sus lives y la llamó “cara de brujita”, lo que provocó reacciones divididas en redes sociales. (Andrea TV Show)

En el mismo live, Pepe Gutiérrez también lanzó comentarios sobre la cantante argentina Cazzu.

PUBLICIDAD

“La señora Cazzu tiene cuerpazo, pero sí, efectivamente tiene cara de brujita. Eso era lo que es, ajá“.

Ante el tema del aspecto físico, señaló abiertamente: “Nada. Estamos hablando del físico, porque aquí en esta cuenta no aplica lo del body shaming. Aquí sí hablamos de los físicos y de los cuerpos ajenos, todo el mundo lo hace, que se hacen es otra cosa”, señaló ante los comentarios que le pedían que no hablara así.

PUBLICIDAD

Las polémicas y el historial de declaraciones de Pepe Gutiérrez

No es la primera vez que Pepe Gutiérrez hace comentarios controversiales sobre figuras del espectáculo. En octubre de 2022, durante otra transmisión en vivo, calificó a la influencer Andy Benavides como “naca e inventada”, y sostuvo que “entre más se quiere sentir socialité, más alejada está de serlo”.

El maquillista Pepe Gutiérrez junto a Fátima Bosch. (Instagram: pepegutierrezoficial)

Las declaraciones se replicaron en redes sociales y dividieron opiniones entre quienes respaldaron al maquillista y quienes defendieron a la influencer.

PUBLICIDAD

El maquillista ha trabajado con celebridades como Ximena Navarrete, Alejandra Guzmán, Yuri y Paris Hilton. Además, ha participado en eventos internacionales como Fashion Week y dirige su propia academia y salón en Guadalajara. En redes sociales, suma más de 700 mil seguidores en Instagram.

En mayo de 2022, reveló que su tarifa de 40 mil pesos por servicio a domicilio corresponde a productos de lujo y a su experiencia profesional. La revelación de precios también generó debate, con usuarios que consideraron alto el monto y otros que argumentaron que el costo responde a su trayectoria.

PUBLICIDAD

Las opiniones de Gutiérrez sobre personalidades del medio han sido motivo recurrente de viralización. Ha señalado públicamente a figuras como Kimberly Loaiza por supuestos incumplimientos de pago y ha criticado abiertamente a otras influencers y cantantes.