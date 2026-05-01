Quién es ‘El Colo’: operador de ‘El Chapo’ y ‘El Güero’ Palma al que vinculan con Tito Double P y Peso Pluma

José Ramón Laija Serrano, alias “El Colo”, fue jefe de plaza en Nayarit para el Cártel de Sinaloa y operador de confianza de capos como “El Chapo” Guzmán y “El Güero” Palma. (Redes sociales)

José Ramón Laija Serrano, conocido como “El Colo”, fue uno de los operadores del narcotráfico más buscados en el occidente de México y jefe de plaza en Nayarit durante los años noventa y principios de los 2000. A lo largo de su carrera criminal, sirvió como lugarteniente y operador para capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Héctor “El Güero” Palma Salazar y Miguel Ángel Félix Gallardo, ocupando puestos clave dentro del Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa.

Su nombre volvió este jueves a la discusión pública luego de que el periodista Javier Ceriani publicara fotografías de su detención en 2003, recalcando además su presunta conexión con dos de los artistas más populares del regional mexicano actual: Tito Double P y Peso Pluma.

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¿Quién fue “El Colo”?

José Ramón Laija Serrano ”El Coló”, sería padre del cantante Tito Double P y tío de Peso Pluma. (EFE)

Durante la década de los ochenta, El Colo inició su carrera criminal como sicario y operador de confianza de Félix Gallardo. Más tarde, junto con sus hermanos, se integró a las filas del Cártel de Sinaloa, donde se desempeñó como lugarteniente bajo las órdenes de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar.

Diversos reportes judiciales indican que, durante al menos una década, controló las rutas de tráfico de heroína y cocaína desde Nayarit, Jalisco y el sur de Sinaloa hacia Estados Unidos.

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El poder de los Laija Serrano se consolidó a través de alianzas familiares con otros capos. La hermana de José Ramón, Guadalupe, fue esposa de El Güero Palma y madre de dos de sus hijos, lo que posicionó a la familia como un eslabón clave en la estructura del cártel. Sin embargo, en una venganza atribuida a Félix Gallardo, Guadalupe fue asesinada y decapitada, y sus hijos ejecutados y arrojados a una presa en Sudamérica.

Además de su papel como operador clave, “El Colo” fue señalado como encargado de recibir cargamentos de cocaína procedentes de Colombia en las costas de Colima y Nayarit.

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Tras la captura de su cuñado Palma Salazar en 1995, Laija Serrano se asoció con la organización de los hermanos Carrillo Fuentes, extendiendo aún más su red de influencia.

El Colo habría trabajado para El Güero Palma y El Chapo. (Infobae)

Casi una década después, la noche del 7 de agosto de 2003, El Colo fue interceptado en la colonia Rodeo, en Tepic, cuando viajaba en una camioneta sin placas junto a tres colaboradores.

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El operativo comenzó en la colonia Morelos y continuó en Rodeo. “El Colo” intentó intimidar a los agentes identificándose como Víctor Manuel Ocampo Salazar y afirmando ser “un personaje poderoso”. Al recibir la orden de detenerse, huyó y se escondió en un estacionamiento, pero fue alcanzado y capturado cuando volvió a circular por la avenida Morelos.

Durante la detención, se incautaron dos rifles AK-47, dos pistolas calibre 38, un fusil, más de 200 cartuchos útiles, 200 mil pesos en efectivo, 300 gramos de cocaína, equipos de radiocomunicación y dos teléfonos celulares. Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

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La sentencia dictada en 2009 por el juez quinto de Distrito en Tamaulipas lo declaró responsable del secuestro de nueve personas vinculadas a Félix Gallardo, cuyos cuerpos aparecieron en Iguala, Guerrero, en 1992.

También se le imputó el uso de insignias y siglas de organizaciones criminales y su papel como operador para los cárteles de Sinaloa y Juárez.

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El Colo también sería suegro de Jaime “El Jimmy” Fernández, uno de los amigos cercanos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos.

El supuesto vínculo familiar con Tito Double P y Peso Pluma

Tito Double P y su primo Peso Pluma. (Instagram)

El interés mediático sobre Laija Serrano se incrementó luego de que Javier Ceriani difundió en redes sociales imágenes que, según sus publicaciones, corresponden al arresto del hombre identificado como padre de Tito Double P (Jesús Roberto Laija García) y tío de Peso Pluma (Hassan Emilio Kabande Laija).

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Esta afirmación provocó desconcierto entre usuarios de redes sociales.

La información sobre la familia de Peso Pluma indica que Hassan Emilio Kabande Laija nació en Jalisco en 1999 y es hijo de Hassan Kabande Toledo y Rubí Laija.

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Tito Double P, nacido en Tepic, Nayarit, en 1997 y posteriormente radicado en Culiacán, es identificado como primo de Peso Pluma por parte materna.

Ninguno de los artistas ha confirmado públicamente la relación con el capo, sin embargo, Peso Pluma ha declarado que su familia, de origen libanés, está relacionada históricamente a la industria del calzado en el Bajío, mientras que Tito Double P reveló que pasó su infancia en Nayarit antes de mudarse a Sinaloa y empezar su carrera musical con apoyo de su primo.

Imagen: @titodoublep.

Tras la publicación de Ceriani, las redes sociales se llenaron de señalamientos, especulaciones y comentarios que cuestionan el origen del éxito de los artistas y quienes apuntaron que los errores de los padres no deben seguir al resto de los familiares.

Paralelamente, la familia de Peso Pluma ha tenido que desmentir en otras ocasiones los rumores sobre otros supuestos parentescos, como el que lo vinculaba con el cantante Valentín Elizalde o con la actriz Adela Noriega y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.